[{"available":true,"c_guid":"39005dd1-7fbb-437a-8352-d530e6b2d204","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bolgár sofőrt egy másik autó halálra gázolta, a kamion pedig vezető nélkül az árokban állt meg. ","shortLead":"A bolgár sofőrt egy másik autó halálra gázolta, a kamion pedig vezető nélkül az árokban állt meg. ","id":"20180910_Nem_volt_becsatolva_az_ove_kiesett_a_vezetofulkebol_az_M5oson_karambolozo_kamion_soforje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39005dd1-7fbb-437a-8352-d530e6b2d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111311bf-ed3e-4c92-9268-2b2625a3a65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Nem_volt_becsatolva_az_ove_kiesett_a_vezetofulkebol_az_M5oson_karambolozo_kamion_soforje","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:01","title":"Nem volt becsatolva az öve, kiesett a vezetőfülkéből az M5-ösön karambolozó kamion sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f4dc06-b51d-47c1-b68f-7a5f590080ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatmentők bejelentése alapján érkezett a rendőrség a barcsi családi házba, ahol kis tacskók voltak összezsúfolva egy szobában, ketrecekben, rossz körülmények között, papírok és chip nélkül.","shortLead":"Az állatmentők bejelentése alapján érkezett a rendőrség a barcsi családi házba, ahol kis tacskók voltak összezsúfolva...","id":"20180910_92_ketrecekben_osszezsufolt_kiskutyat_foglalt_le_a_rendorseg_Barcson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f4dc06-b51d-47c1-b68f-7a5f590080ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c26cd5-d929-499a-a30d-313705986546","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_92_ketrecekben_osszezsufolt_kiskutyat_foglalt_le_a_rendorseg_Barcson","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:44","title":"92, ketrecekben összezsúfolt kiskutyát foglalt le a rendőrség Barcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke hozna létre közös európai parlamenti tömörülést a magyar kormánypártokkal. ","shortLead":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke hozna létre közös európai parlamenti...","id":"20180911_szelsoseges_politikus_hivja_orbant_partcsaladot_alapitana_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8f10f5-60af-4736-8af5-50e1b14fb43c","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_szelsoseges_politikus_hivja_orbant_partcsaladot_alapitana_vele","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:10","title":"Szélsőséges politikus hívja Orbánt, pártcsaládot alapítana vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a19788d-af4b-461f-be5a-0a5b017f5fbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180911_Rohogogorcsot_kapott_a_nagymama_mikozben_az_unokajanak_olvasott__on_is_azt_fog_ha_megnezi_a_videot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a19788d-af4b-461f-be5a-0a5b017f5fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea51cfb-8308-4262-b276-c600afaec9cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Rohogogorcsot_kapott_a_nagymama_mikozben_az_unokajanak_olvasott__on_is_azt_fog_ha_megnezi_a_videot","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:08","title":"Röhögőgörcsöt kapott a nagymama, miközben az unokájának olvasott – ön is azt fog, ha megnézi a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b6a416-0c39-4197-b9e4-c810fd19212a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb történelmi rekordot állított fel a foglalkoztatottság az Európai Unióban és az euróövezetben is – közölte az Eurostat.","shortLead":"Újabb történelmi rekordot állított fel a foglalkoztatottság az Európai Unióban és az euróövezetben is – közölte...","id":"20180911_Soha_nem_dolgozott_meg_ennyire_sok_europai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1b6a416-0c39-4197-b9e4-c810fd19212a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be8152a-c882-4a5c-85ae-8e9abd3f2314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Soha_nem_dolgozott_meg_ennyire_sok_europai","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:18","title":"Soha nem dolgozott még ennyire sok európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre úgy tűnik, nem terrorista akcióról van szó. ","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, nem terrorista akcióról van szó. ","id":"20180910_Het_embert_tamadott_meg_egy_keses_ferfi_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a7cc51-bcf3-44fb-b969-de63a4cb5b2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Het_embert_tamadott_meg_egy_keses_ferfi_Parizsban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 05:32","title":"Hét embert támadott meg egy késes férfi Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"„NEM IGAZ az a 2,5 millió forintos lakáskorszerűsítési támogatásról szóló hír, amely bizonyos hiteltelen honlapokon és közösségi oldalakon terjed. A haza Hatékonyság 2.0 nevű támogatás NEM LÉTEZIK” – írja a magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) a honlapján.","shortLead":"„NEM IGAZ az a 2,5 millió forintos lakáskorszerűsítési támogatásról szóló hír, amely bizonyos hiteltelen honlapokon és...","id":"20180911_Alhir_terjed_a_neten_a_lakastamogatassal_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd495aa-d612-441f-94fd-2805d6934255","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Alhir_terjed_a_neten_a_lakastamogatassal_kapcsolatban","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:09","title":"Álhír terjed a neten a lakástámogatással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45af8d6a-b476-4fc8-a9d4-9e986f4015bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üzletemberek, képviselők, a hírszerzés főnökének családja – több prominens orosz vehetett magyar papírokat a kötvényprogramban. ","shortLead":"Üzletemberek, képviselők, a hírszerzés főnökének családja – több prominens orosz vehetett magyar papírokat...","id":"20180910_Kremlkozeli_emberek_vehettek_magyar_letelepedesi_kotvenyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45af8d6a-b476-4fc8-a9d4-9e986f4015bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfad394-f467-4d90-9341-bbb2834474b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Kremlkozeli_emberek_vehettek_magyar_letelepedesi_kotvenyeket","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:17","title":"Kreml-közeli emberek vehettek magyar letelepedési kötvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]