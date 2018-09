Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"385be9e2-9222-4708-a770-50f9b302a5f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vas megyében meglőtt vállalkozóról kiderült, ismerte támadóját, aki egyébként elmesélések szerint nem tűnt agresszívnek. A 23 éves lövöldöző kerékpárral érkezett a találkozóra, és 7 kilométerre a helyszíntől lakik. Egyéb részletek is kiderültek a hétfői esetről.","shortLead":"A Vas megyében meglőtt vállalkozóról kiderült, ismerte támadóját, aki egyébként elmesélések szerint nem tűnt...","id":"20180911_Kam_lovoldozes_meg_infok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=385be9e2-9222-4708-a770-50f9b302a5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d29281b-5446-4721-9f73-af0277425798","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Kam_lovoldozes_meg_infok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:45","title":"Biciklivel érkezett az erdőbe a meglőtt vállalkozó támadója, ismerték is egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1d5c49-94c8-4f9a-a5da-c62a5878196f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjra nevező bizottság döntése értelmében Magyarországot a 2018. évi „legjobb idegen nyelvű film” kategóriában Nemes Jeles László Napszállta című filmje képviseli.","shortLead":"Az Oscar-díjra nevező bizottság döntése értelmében Magyarországot a 2018. évi „legjobb idegen nyelvű film” kategóriában...","id":"20180911_Napszallta_Oscar_2019_Nemes_Jeles_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b1d5c49-94c8-4f9a-a5da-c62a5878196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64db8a5c-ba82-40bc-8c37-d4147152544b","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Napszallta_Oscar_2019_Nemes_Jeles_Laszlo","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:01","title":"Eldőlt: a Napszálltát nevezzük az Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szankciókkal fenyegette meg az USA a háborús bűncselekményeket kivizsgáló Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC) és annak bíráit. A haragot az váltotta ki, hogy a nemzetközi testület ki akarja vizsgálni az amerikai katonák állítólagos afganisztáni súlyos jogsértéseit. ","shortLead":"Szankciókkal fenyegette meg az USA a háborús bűncselekményeket kivizsgáló Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC) és annak...","id":"20180911_Peldatlan_amerikai_fenyegetes_a_Nemzetkozi_Buntetobirosag_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847fa704-f303-4cdc-bf8d-b8e310f64422","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Peldatlan_amerikai_fenyegetes_a_Nemzetkozi_Buntetobirosag_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:47","title":"Példátlan amerikai fenyegetés a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer szerint a baloldal nem oktathatja ki Magyarországot demokráciából. ","shortLead":"Szájer szerint a baloldal nem oktathatja ki Magyarországot demokráciából. ","id":"20180911_Video_Kommunistazva_intezett_kirohanast_az_EPben_Szajer_Orbant_vedve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5f6e56-3dd9-40ae-a731-f11afb4f034a","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Video_Kommunistazva_intezett_kirohanast_az_EPben_Szajer_Orbant_vedve","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:40","title":"Videó: Kommunistázva intézett kirohanást az EP-ben Szájer Orbánt védve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e52cda-7711-4a7c-8c27-5aa22be64572","c_author":"Gergely Márton","category":"kkv","description":"A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított csornai gyár. Az üzemcsarnokban azonban a mai napig nem indult el a termelés, ami gyártósor híján nehéz is lenne. Az uniós támogatás miatt érintett OLAF a minap úgy döntött, közelebbről is megvizsgálja az ügyet – áll egy birtokunkba került dokumentumban. Az érintett cég állítja: nem tud a dologról. A beruházást jelentős hitellel segítő állami Eximbank pedig banktitokra hivatkozva nem ad érdemi tájékoztatást. A helyiek addig is figyelik, mi történik az ipartelepen.","shortLead":"A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított...","id":"20180910_A_csornai_napelemgyarnal_egy_ember_kaszal_am_most_az_OLAF_vizsgalatot_indit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05e52cda-7711-4a7c-8c27-5aa22be64572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce91cd0-b39c-4ea3-b0da-de3909059a9d","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_A_csornai_napelemgyarnal_egy_ember_kaszal_am_most_az_OLAF_vizsgalatot_indit","timestamp":"2018. szeptember. 10. 06:30","title":"A csornai napelemgyárnál egy ember kaszál, ám most az OLAF vizsgálatot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1decc57a-cc7f-4f12-9eeb-3207f7aac24b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élőben közvetítettük, amint Orbán Viktor személyesen „védi meg Magyarországot és a magyar embereket” az Európai Parlament strasbourgi ülésén a Sargentini-jelentés vitájában. Orbán kemény bírálatokat kapott, amikre sértődötten válaszolt, azt sugallva, hogy személyesen a magyar embereket támadja a jelentés. Kövesse a vitát percről percre a hvg.hu-val!","shortLead":"Élőben közvetítettük, amint Orbán Viktor személyesen „védi meg Magyarországot és a magyar embereket” az Európai...","id":"20180911_Kepes_Orban_Viktor_maga_melle_allitani_az_EPt__eloben_Strasbourgbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1decc57a-cc7f-4f12-9eeb-3207f7aac24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bb9174-e5de-4367-8bac-b73008f323c4","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Kepes_Orban_Viktor_maga_melle_allitani_az_EPt__eloben_Strasbourgbol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:30","title":"Orbán: Tudok én harcolni remény nélkül is – ez történt ma Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930dcff0-9bf1-4b7d-b5cf-51c7ee09fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig néhány napot élt.","shortLead":"Alig néhány napot élt.","id":"20180911_Elpusztult_a_budapesti_tapirbebi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=930dcff0-9bf1-4b7d-b5cf-51c7ee09fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f2c771-7fe9-49ab-8122-b5d615638f15","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Elpusztult_a_budapesti_tapirbebi","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:01","title":"Elpusztult a budapesti tapírbébi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egyik osztályvezetőjét a múlt csütörtökön vették őrizetbe.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egyik osztályvezetőjét a múlt csütörtökön...","id":"20180910_vip_ados_nav_hivatali_vesztegetes_elfogadasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110f7ec7-adc9-42ab-ac71-d7e7a2469511","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_vip_ados_nav_hivatali_vesztegetes_elfogadasa","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:33","title":"A lekapcsolt NAV-os VIP-adósoknak segíthetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]