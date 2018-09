Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem két évbe került, hogy az „Aranyember” örökösei lezárják a belharcot, mely a közös vagyonért, a Vámház körúti üzletházért és az Osliban fekvő dióültetvényért folyt.","shortLead":"Majdnem két évbe került, hogy az „Aranyember” örökösei lezárják a belharcot, mely a közös vagyonért, a Vámház körúti...","id":"20180910_Vegre_nem_kell_butorozatlan_albarletben_tengodnie_Klapka_fianak__lezarult_az_orokosodesi_harc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ffe669-2e33-4a00-8baf-fb1ee8b449b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Vegre_nem_kell_butorozatlan_albarletben_tengodnie_Klapka_fianak__lezarult_az_orokosodesi_harc","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:10","title":"Végre nem kell bútorozatlan albérletben tengődnie Klapka fiának – lezárult az örökösödési harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla, hogy a győztes mindent visz. ","shortLead":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla...","id":"20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614f795b-0642-49ff-bc94-f061533a0d5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:31","title":"Sargentini: Most nem vennék fel Magyarországot az unióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d4569b-e65f-494d-bc6b-0d18ce7fff6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újfajta DNS-elemző eljárás segít azonosítani a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak földi maradványait – közölte a New York-i igazságügyi orvosszakértői hivatal.","shortLead":"Újfajta DNS-elemző eljárás segít azonosítani a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak földi maradványait –...","id":"20180911_szeptember_11_911_terrortamadas_aldozatai_azonositas_new_york","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43d4569b-e65f-494d-bc6b-0d18ce7fff6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b73638c-f578-425f-97ea-84df613f9bfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_szeptember_11_911_terrortamadas_aldozatai_azonositas_new_york","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:03","title":"9/11: újfajta DNS-elemzést vetnek be 1000+ halott maradványainak azonosításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf3d09d-cdee-4320-9687-947ea88287eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A jármű egy szakadékba zuhant, 43-an meghaltak.","shortLead":"A jármű egy szakadékba zuhant, 43-an meghaltak.","id":"20180911_Sulyos_buszbaleset_tortent_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcf3d09d-cdee-4320-9687-947ea88287eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948a381f-2d5a-4545-9833-ad646fc8b9e8","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Sulyos_buszbaleset_tortent_Indiaban","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:59","title":"Súlyos buszbaleset történt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5739a2b8-dfd7-4025-87fb-4e81be956e5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Tourung Bird azoknak jöhet jól, akik egy külföldi vakáció során egy helyen szeretnének megkapni minden hasznos információt egy nagyváros nevezetességeiről és mindennapjairól.","shortLead":"A Google Tourung Bird azoknak jöhet jól, akik egy külföldi vakáció során egy helyen szeretnének megkapni minden hasznos...","id":"20180910_google_touring_bird_kulfoldi_utazas_vakacio_latnivalok_kulfoldi_utak_utikonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5739a2b8-dfd7-4025-87fb-4e81be956e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6579bd2-bf7e-4da3-89a9-0e3ad8d91833","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_google_touring_bird_kulfoldi_utazas_vakacio_latnivalok_kulfoldi_utak_utikonyv","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:03","title":"Szeret utazni? A Google csinált egy menő útikönyvet, melyből sok mindent megtudhat a nagyobb városokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány péntek éjjel ment el otthonról. ","shortLead":"A lány péntek éjjel ment el otthonról. ","id":"20180909_Eltunt_15_eves_lanyt_keresnek_Csepelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e27bbf-14ba-4f40-b22a-8f29c0ce64e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Eltunt_15_eves_lanyt_keresnek_Csepelen","timestamp":"2018. szeptember. 09. 18:08","title":"Eltűnt 15 éves lányt keresnek Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345e0522-65bc-4e3a-b0c5-54073f9706ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntekig csapadék sem valószínű. ","shortLead":"Péntekig csapadék sem valószínű. ","id":"20180909_Visszater_a_30_fokos_meleg_a_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=345e0522-65bc-4e3a-b0c5-54073f9706ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65cabd6-2496-4fde-9b0a-b4ecde508142","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Visszater_a_30_fokos_meleg_a_jovo_heten","timestamp":"2018. szeptember. 09. 16:15","title":"Visszatér a 30 fokos meleg a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31eac4d3-163b-4f3e-9e30-137b9e8d50e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre inkább elfogadott fegyvernek számít a polgári lakosság kiéheztetése, s az év végéig több mint félmillió gyermek halhat éhen, ha a nemzetközi szervezetek nem tesznek valamit a kiskorúak megmentése érdekében. ","shortLead":"Egyre inkább elfogadott fegyvernek számít a polgári lakosság kiéheztetése, s az év végéig több mint félmillió gyermek...","id":"20180910_Felmillio_gyerek_halhat_meg_az_iden_a_fegyverkent_hasznalt_eheztetesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31eac4d3-163b-4f3e-9e30-137b9e8d50e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a7ad30-f69f-4fe5-ab7d-64ae9f719e0b","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Felmillio_gyerek_halhat_meg_az_iden_a_fegyverkent_hasznalt_eheztetesben","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:56","title":"Félmillió gyerek halhat meg az idén a fegyverként használt éheztetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]