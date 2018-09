Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mick Schumacher Daniel Ricciardo távozása után került fel az esélyesek listájára.","shortLead":"Mick Schumacher Daniel Ricciardo távozása után került fel az esélyesek listájára.","id":"20180912_A_Red_Bullal_kerulhet_be_a_Forma1be_Schumacher_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483433d5-083b-4187-9dad-af11c7d25a93","keywords":null,"link":"/sport/20180912_A_Red_Bullal_kerulhet_be_a_Forma1be_Schumacher_fia","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:17","title":"A Red Bullal kerülhet be a Forma-1-be Schumacher fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61","c_author":"Tóth Richárd","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök személyesen „védi meg Magyarországot és a magyar embereket” az Európai Parlament strasbourgi ülésén, de előtte még meghallgatja Sargentini felszólalását.","shortLead":"A magyar miniszterelnök személyesen „védi meg Magyarországot és a magyar embereket” az Európai Parlament strasbourgi...","id":"20180911_Sargentini_Orbannak_Egy_kicsit_elkesett_igy_nem_tudtunk_kezet_razni__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8587db3f-7864-4106-ae39-dc36a0db3e69","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Sargentini_Orbannak_Egy_kicsit_elkesett_igy_nem_tudtunk_kezet_razni__video","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:21","title":"Sargentini Orbánnak: Egy kicsit elkésett, így nem tudtunk kezet rázni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f82f31-e120-4a3f-a4df-b956f242af43","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Hamarosan elindul az Aranyélet utolsó, harmadik évadja, így elérkezettnek láttuk az időt, hogy a széria kivételes (anti)hősnőinek sorsát kivesézzük. A bosszúszomjas politikus, egy magyar Lady Macbeth, egy kemény nő TEK-es mellényben: mindegyikőjük a maga módján reflektál a magyar valóságra.","shortLead":"Hamarosan elindul az Aranyélet utolsó, harmadik évadja, így elérkezettnek láttuk az időt, hogy a széria kivételes...","id":"20180911_aranyelet_3_hbo_onodi_eszter_fullajtar_andrea_dobrosi_laura_bakonyi_csilla_staub_viki_danis_lidia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f82f31-e120-4a3f-a4df-b956f242af43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb76a404-8b8d-4bd4-b372-7ce32d50d2c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_aranyelet_3_hbo_onodi_eszter_fullajtar_andrea_dobrosi_laura_bakonyi_csilla_staub_viki_danis_lidia","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:00","title":"Minden erős nő mögött ott áll egy bántott kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69904e6a-5ab9-438c-9b7c-0cf94c0f03bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy belga egyetemi csapat élőben is megmutatta, hogy milyen egyszerű bejutni és elvinni egy Teslát.","shortLead":"Egy belga egyetemi csapat élőben is megmutatta, hogy milyen egyszerű bejutni és elvinni egy Teslát.","id":"20180911_tesla_kulcsnelkuli_feltores_biztonsag_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69904e6a-5ab9-438c-9b7c-0cf94c0f03bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4e9895-5881-422b-b996-63a624f47bf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_tesla_kulcsnelkuli_feltores_biztonsag_lopas","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:27","title":"Fél perc alatt nyitják a Teslákat egy sérülékeny szoftver miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","shortLead":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","id":"20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12905b72-048e-4f26-a28f-c53945ba6951","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:27","title":"Éppen a Zsolnayak maradhatnak részvény nélkül a Zsolnay-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas kockázatot vállalt a Fortnite-ot készítő Epic Games azzal, hogy nem a Google áruházán át kezdte terjeszteni játékát. Most úgy tűnik, megérte: a felhasználók így is megtalálják, letöltik a programot. Ez egyben komoly üzenet is az alkalmazásfejlesztőknek. ","shortLead":"Hatalmas kockázatot vállalt a Fortnite-ot készítő Epic Games azzal, hogy nem a Google áruházán át kezdte terjeszteni...","id":"20180909_fortnite_battle_royale_epic_games_google_play_store_aruhaz_mobljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f79e357-6a97-4f68-ad9a-72c8d94fd4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_fortnite_battle_royale_epic_games_google_play_store_aruhaz_mobljatek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:18","title":"Bejött a trükk, sok pénz vándorolhat a Google-t megkerülő sikerjáték fejlesztőihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapest turizmusa pörgött júliusban a külföldi vendégeknek köszönhetően, a Balatonhoz jóval kevesebben érkeztek, mint tavaly.","shortLead":"Budapest turizmusa pörgött júliusban a külföldi vendégeknek köszönhetően, a Balatonhoz jóval kevesebben érkeztek, mint...","id":"20180911_Iden_nem_lett_a_magyar_turistak_kedvence_a_Balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8994ace5-2fb4-401a-b3c4-8bb2a9f0f5b1","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Iden_nem_lett_a_magyar_turistak_kedvence_a_Balaton","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:16","title":"Idén nem lett a magyar turisták kedvence a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f473bd62-ba73-4c3b-9417-6eb6fd8036d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hibát a tulajdonos BGYH is elismerte, azt mondta, intézkednek. Ezt mondták korábban is, és augusztusban is, a horgászok szerint még mindig szennyezik a folyót.","shortLead":"A hibát a tulajdonos BGYH is elismerte, azt mondta, intézkednek. Ezt mondták korábban is, és augusztusban is...","id":"20180912_Honapok_ota_szennyezi_a_Dunat_a_Rudas_furdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f473bd62-ba73-4c3b-9417-6eb6fd8036d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7d24b0-481d-48b6-8f49-3c0c7de3ca3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Honapok_ota_szennyezi_a_Dunat_a_Rudas_furdo","timestamp":"2018. szeptember. 12. 07:09","title":"Már többször szóltak, még mindig a Dunába engedi a szennyvizet a Rudas fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]