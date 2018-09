Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40d5f732-3359-4bb7-8ab0-5aff181610f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszerezte az Index Jozef Rohác beismerő vallomásának szövegét, amely szerint a szlovák bérgyilkos azt állítja, ő végzett Prisztás Józseffel. ","shortLead":"Megszerezte az Index Jozef Rohác beismerő vallomásának szövegét, amely szerint a szlovák bérgyilkos azt állítja, ő...","id":"20180911_jozef_rohac_vallomas_prisztas_jozsef_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40d5f732-3359-4bb7-8ab0-5aff181610f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bac57c-b754-47c6-ae80-d6bc7cc39324","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_jozef_rohac_vallomas_prisztas_jozsef_gyilkossag","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:47","title":"Rohác azt állítja, ő ölte meg Prisztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b51c5b3-fcc0-47f6-b539-30cbfbdb665f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban többször is bántalmazta a férfit. ","shortLead":"Korábban többször is bántalmazta a férfit. ","id":"20180911_Gyilkossag_loves_ferj_feleseg_Kayla_Giles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b51c5b3-fcc0-47f6-b539-30cbfbdb665f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eab40d-daa0-444f-8b60-9873860d0955","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Gyilkossag_loves_ferj_feleseg_Kayla_Giles","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:40","title":"A gyerekek szeme láttára lőtte le volt férjét egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán gyakorlatilag méltatta a vietnami kommunista berendezkedést is. ","shortLead":"Orbán gyakorlatilag méltatta a vietnami kommunista berendezkedést is. ","id":"20180910_Orban_a_vietnami_fotitkarral_A_ket_nep_legfontosabb_vezetoi_talalkoztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63476b4-5b87-4820-a9f7-8f8777fcd09d","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Orban_a_vietnami_fotitkarral_A_ket_nep_legfontosabb_vezetoi_talalkoztak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:32","title":"Orbán a vietnami főtitkárral: A két nép \"legfontosabb vezetői\" találkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Estelle márkanév alatt futó terméket nemsokára átnevezik.","shortLead":"Az Estelle márkanév alatt futó terméket nemsokára átnevezik.","id":"20180912_Uj_fogamzasgatlolicenszet_vett_a_Richter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea2cf44-3482-4f0e-bd54-9e28b94d6005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Uj_fogamzasgatlolicenszet_vett_a_Richter","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:43","title":"Új fogamzásgátló-licencet vett a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0319b57d-1780-4c36-bd08-e4208097003b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábban jelzett 30 százalékos helyett 45 százalékos széndioxid-csökkentést irányozhat elő az unió 2030-ra. ","shortLead":"A korábban jelzett 30 százalékos helyett 45 százalékos széndioxid-csökkentést irányozhat elő az unió 2030-ra. ","id":"20180912_autogyartok_karosanyag_kibocsatas_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0319b57d-1780-4c36-bd08-e4208097003b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb62e472-8ec5-4312-9822-3e45245fe0f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_autogyartok_karosanyag_kibocsatas_unio","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:36","title":"Brutálisan megszorongatnák az autógyártókat, hogy tisztább autókat csináljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9616531c-093a-4811-afad-9431aa9d837f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igen fontos eljárásról van szó, mivel az itteni ítéletet fogják a későbbi hasonló esetekben is alkalmazni.","shortLead":"Igen fontos eljárásról van szó, mivel az itteni ítéletet fogják a későbbi hasonló esetekben is alkalmazni.","id":"20180910_Itt_az_elso_per_a_dizelbotranyban_ezermilliardokat_fizethet_a_Volkswagen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9616531c-093a-4811-afad-9431aa9d837f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d8d38-a076-4157-90ca-56bcc5f1cca5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Itt_az_elso_per_a_dizelbotranyban_ezermilliardokat_fizethet_a_Volkswagen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 21:07","title":"Itt az első per a dízelbotrányban, eurómilliárdokat fizethet a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c5f6eb-22bd-4682-8059-403a7810c711","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svédek T-log néven bemutatott teherautója a fakitermelést modernizálná a jövőben.","shortLead":"A svédek T-log néven bemutatott teherautója a fakitermelést modernizálná a jövőben.","id":"20180911_einride_tlog_onvezeto_teherauto_elektromos_teherauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c5f6eb-22bd-4682-8059-403a7810c711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f4a517-b20c-4605-8dd3-da32eea68b3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_einride_tlog_onvezeto_teherauto_elektromos_teherauto","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:26","title":"Megcsinálták a jövő teherautóját, amely az erdőket járhatja majd – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Indul az újabb NAV-razzia: az adóhatóság olyan vállalkozásokat ellenőriz alaposan, melyek saját bevallásuk szerint nem működnek, de más adatok arra utalnak, hogy mégis csak zajlik üzletelés.\r

","shortLead":"Indul az újabb NAV-razzia: az adóhatóság olyan vállalkozásokat ellenőriz alaposan, melyek saját bevallásuk szerint nem...","id":"20180910_Csengofrasz_ennel_az_500_cegnel_fog_kopogtatni_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f82b274-1ef6-42d8-a0f6-c81c3ccffb38","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180910_Csengofrasz_ennel_az_500_cegnel_fog_kopogtatni_a_NAV","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:46","title":"Csengőfrász: ennél az 500 cégnél fog kopogtatni a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]