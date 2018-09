Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriási az elvándorlás néhány cégnél, pedig lenne munkaerő, ha megfizetnék.","shortLead":"Óriási az elvándorlás néhány cégnél, pedig lenne munkaerő, ha megfizetnék.","id":"20180911_Bajban_a_gyarak_szaz_dolgozobol_negyven_hamar_elmenekul_a_munkahelyerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d06b0b9-0cf5-42a7-97d7-44a8611fcde3","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Bajban_a_gyarak_szaz_dolgozobol_negyven_hamar_elmenekul_a_munkahelyerol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:50","title":"Bajban a gyárak, száz dolgozóból negyven hamar elmenekül a munkahelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyenruhásokat előbb szóban inzultálta a bagi férfi, majd elővette a gumilövedékes riasztópisztolyt.","shortLead":"Az egyenruhásokat előbb szóban inzultálta a bagi férfi, majd elővette a gumilövedékes riasztópisztolyt.","id":"20180910_Gazpisztollyal_lott_ra_egy_polgarorre_elfogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa8b858-2f6c-4724-84b3-d141193220b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Gazpisztollyal_lott_ra_egy_polgarorre_elfogtak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:32","title":"Gázpisztollyal lőtt rá egy polgárőrre, elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce085e7-ed32-4f48-b243-e5954443b74f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták, hogy a befektető csak mélygarázs építésére kapott engedélyt, a játszótérhez hozzá sem nyúlhattak volna.","shortLead":"Azt írták, hogy a befektető csak mélygarázs építésére kapott engedélyt, a játszótérhez hozzá sem nyúlhattak volna.","id":"20180911_Az_onkormanyzat_kisajatitana_a_Bastya_utcai_telket_hogy_az_ovodasoke_maradhasson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ce085e7-ed32-4f48-b243-e5954443b74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b66a0f6-0eba-4d6c-ab37-0e1ff0fe3dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Az_onkormanyzat_kisajatitana_a_Bastya_utcai_telket_hogy_az_ovodasoke_maradhasson","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:25","title":"Az önkormányzat kisajátítaná a Bástya utcai telket, hogy az óvodásoké maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3a61430-4db8-4c8e-bc47-a49d16656733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy az izgalom a tech-világban, holnap mutatják be ugyanis az új iPhone-okat. 