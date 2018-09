Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf83d489-e99d-4168-8d4d-f8d0dc919ae6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előbb csak kizárta a versenybíróság két futamról, aztán a csapata is kirúgta, és valószínűleg a már vele leszerződött következő csapatánál sem várják már.","shortLead":"Előbb csak kizárta a versenybíróság két futamról, aztán a csapata is kirúgta, és valószínűleg a már vele leszerződött...","id":"20180910_moto2_eltiltas_romano_fenati","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf83d489-e99d-4168-8d4d-f8d0dc919ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31cd31d2-d7a8-4d2a-b360-a1456e0b5c99","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_moto2_eltiltas_romano_fenati","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:22","title":"Sürgősen kirúgta a csapata a motorversenyzőt, aki futam közben húzta be ellenfele fékét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"„NEM IGAZ az a 2,5 millió forintos lakáskorszerűsítési támogatásról szóló hír, amely bizonyos hiteltelen honlapokon és közösségi oldalakon terjed. A haza Hatékonyság 2.0 nevű támogatás NEM LÉTEZIK” – írja a magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) a honlapján.","shortLead":"„NEM IGAZ az a 2,5 millió forintos lakáskorszerűsítési támogatásról szóló hír, amely bizonyos hiteltelen honlapokon és...","id":"20180911_Alhir_terjed_a_neten_a_lakastamogatassal_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd495aa-d612-441f-94fd-2805d6934255","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Alhir_terjed_a_neten_a_lakastamogatassal_kapcsolatban","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:09","title":"Álhír terjed a neten a lakástámogatással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1154010c-9459-49c0-a9e1-b5d194f4b76f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Como városában egy korábban színházként, majd moziként funkcionáló épület alatt római kori pénzérméket ástak ki régészek. Feltételezések szerint a talált kincs értéke több millió dollár is lehet. ","shortLead":"Como városában egy korábban színházként, majd moziként funkcionáló épület alatt római kori pénzérméket ástak ki...","id":"20180910_Valodi_kincsekre_bukkantak_regeszek_egy_volt_mozi_alatt_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1154010c-9459-49c0-a9e1-b5d194f4b76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf6bb9-c88d-47ad-ab6e-1fbb45ee2675","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Valodi_kincsekre_bukkantak_regeszek_egy_volt_mozi_alatt_Olaszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:35","title":"Valódi kincsekre bukkantak régészek egy volt mozi alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d5225b-4ec6-413f-8f15-2e8d25652939","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Az ember, aki még sosem hazudott, tegnap leszakította a mennyezetet. Vélemény. ","shortLead":"Az ember, aki még sosem hazudott, tegnap leszakította a mennyezetet. Vélemény. ","id":"20180912_gomperz_orban_strasbourg_nema_tartomany_elhallgattatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d5225b-4ec6-413f-8f15-2e8d25652939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeef228-8dde-4b4b-8372-01833cc9c244","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_gomperz_orban_strasbourg_nema_tartomany_elhallgattatas","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:37","title":"Gomperz: Orbán Strasbourgban és a néma tartomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla, hogy a győztes mindent visz. ","shortLead":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla...","id":"20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614f795b-0642-49ff-bc94-f061533a0d5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:31","title":"Sargentini: Most nem vennék fel Magyarországot az unióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47749762-3ba2-4645-96ff-8e821045433b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német BigRep nevű vállalkozás némi uniós támogatás és 3D-nyomtatás segítségével készített egy olyan abroncsot, amit még szándékosan sem lehet kilyukasztani.","shortLead":"A német BigRep nevű vállalkozás némi uniós támogatás és 3D-nyomtatás segítségével készített egy olyan abroncsot, amit...","id":"20180911_bicikligumi_abroncs_kerek_3d_nyomtatas_bigrep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47749762-3ba2-4645-96ff-8e821045433b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd35dfcb-dc87-4716-84fd-4e713b7d63e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_bicikligumi_abroncs_kerek_3d_nyomtatas_bigrep","timestamp":"2018. szeptember. 11. 08:03","title":"Megcsinálták a biciklikereket, ami minden kerékpáros álma – sosem fog kilyukadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szaúd-Arábiában kétszer is meg kell gondolni, kivel ül egy asztalhoz az ember.","shortLead":"Szaúd-Arábiában kétszer is meg kell gondolni, kivel ül egy asztalhoz az ember.","id":"20180910_Letartoztattak_egy_egyiptomi_ferfit_mert_egyutt_reggelizett_egy_szaudi_novel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786a3ba2-e636-4f10-8791-023c6bd5cfb1","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Letartoztattak_egy_egyiptomi_ferfit_mert_egyutt_reggelizett_egy_szaudi_novel","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:05","title":"Letartóztattak egy egyiptomi férfit, mert együtt reggelizett egy szaúdi nővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bereményi Géza szerint a Magyar Idők kultúrkampf-tábornoka szemlátomást hülye. Bayer Zsolt szerint viszont Bereményi beszari és megfelelési kényszeres, aki segghülyén nyilatkozott.\r

\r

","shortLead":"Bereményi Géza szerint a Magyar Idők kultúrkampf-tábornoka szemlátomást hülye. Bayer Zsolt szerint viszont Bereményi...","id":"20180910_Bayer_Zsolt_Beremenyi_alkoholista_ven_fasznak_tunik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f360e85a-66ba-459c-9463-4f8209f3c6c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Bayer_Zsolt_Beremenyi_alkoholista_ven_fasznak_tunik","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:42","title":"Bayer Zsolt: Bereményi alkoholista vén f*sznak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]