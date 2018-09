Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"644f0b8a-5307-4fd4-849a-47f3bc8f1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kimi Räikkönen távozik a Ferraritól, azt még nem jelentették be, hogy ki lesz az utóda.","shortLead":"Kimi Räikkönen távozik a Ferraritól, azt még nem jelentették be, hogy ki lesz az utóda.","id":"20180911_Hivatalos_Raikkonen_elhagyja_a_Ferrarit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=644f0b8a-5307-4fd4-849a-47f3bc8f1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e60d28-8385-4155-99ff-bba6f429cd05","keywords":null,"link":"/sport/20180911_Hivatalos_Raikkonen_elhagyja_a_Ferrarit","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:27","title":"Hivatalos: Räikkönen elhagyja a Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e0960-8a63-45c7-8e66-d79257856877","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok rossz állapotú bicikliút van az országban, de ez azért még így is túlzás.","shortLead":"Sok rossz állapotú bicikliút van az országban, de ez azért még így is túlzás.","id":"20180911_On_megtalalja_a_kepen_a_kerekparutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179e0960-8a63-45c7-8e66-d79257856877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c045306-1c63-41ed-aefb-9c0289f18fb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_On_megtalalja_a_kepen_a_kerekparutat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 05:33","title":"Ön megtalálja a képen a kerékpárutat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer szerint a baloldal nem oktathatja ki Magyarországot demokráciából. 