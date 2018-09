Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6c67958-c5cc-4ddf-b16c-f5bb84866d5e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"David Duchovny február 11-én a MOM Sportban ad koncertet.\r

\r

","shortLead":"David Duchovny február 11-én a MOM Sportban ad koncertet.\r

\r

","id":"20180912_Az_Xaktak_fougynoke_koncertet_ad_Budapesten_a_zenekaraval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6c67958-c5cc-4ddf-b16c-f5bb84866d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ddcc97-8adf-4b47-beec-a38937fea8e8","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Az_Xaktak_fougynoke_koncertet_ad_Budapesten_a_zenekaraval","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:33","title":"Az X-akták főügynöke koncertet ad Budapesten a zenekarával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f96dc31-792a-4da1-9247-1e1392f128c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök nem ígért, csak vádolt.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nem ígért, csak vádolt.","id":"20180911_Itt_megnezheti_Orban_teljes_beszedet_a_Sargentinijelentes_vitajaban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f96dc31-792a-4da1-9247-1e1392f128c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adedf08-7ce6-41f5-9cca-b69cbb9ae154","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Itt_megnezheti_Orban_teljes_beszedet_a_Sargentinijelentes_vitajaban__video","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:52","title":"Itt megnézheti Orbán teljes beszédét a Sargentini-jelentés vitájában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c551b239-6475-4757-b9f8-4d0c3b628088","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német városban a demonstrálók közül néhányan a rendőröket is leköpték.","shortLead":"A német városban a demonstrálók közül néhányan a rendőröket is leköpték.","id":"20180911_Halleban_is_naci_jelkepekkel_tuntetett_a_szelsojobboldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c551b239-6475-4757-b9f8-4d0c3b628088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8494165b-922d-4002-9814-1bed6eacac8a","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Halleban_is_naci_jelkepekkel_tuntetett_a_szelsojobboldal","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:36","title":"Halléban is náci jelképekkel tüntetett a szélsőjobboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az iskolában a legtöbben bemagoltuk a verseket és a matematikatételeket. Van, aki ugyanezzel a módszerrel jegyez meg más információkat is. De vajon mennyiben hatékony ez a módszer?","shortLead":"Az iskolában a legtöbben bemagoltuk a verseket és a matematikatételeket. Van, aki ugyanezzel a módszerrel jegyez meg...","id":"20180911_Erdemese_magolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1d378a-b883-4a0e-ba98-a73ac00d2791","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180911_Erdemese_magolni","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:15","title":"Érdemes-e magolni? Mi ennek a tanulási módszernek a hátránya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8551655e-46ca-41f6-af5a-4b72cca6c79d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolcadik kerületi gyerekek nyári táborában készült az alábbi videoklip, amelyben olyan zseniális sorok fedezhetők fel, mint az \"okosabb vagyok, mint a nagy átlag, pofámba öntöm a teámat\". ","shortLead":"Nyolcadik kerületi gyerekek nyári táborában készült az alábbi videoklip, amelyben olyan zseniális sorok fedezhetők fel...","id":"20180912_Kemeny_vagyok_mint_Tarzan_talpa__cuki_videoban_rappelnek_a_Rakoczi_teri_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8551655e-46ca-41f6-af5a-4b72cca6c79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d8902f-d3c2-4ae4-8d24-b0aaf1958f91","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Kemeny_vagyok_mint_Tarzan_talpa__cuki_videoban_rappelnek_a_Rakoczi_teri_gyerekek","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:58","title":"\"Kemény vagyok, mint Tarzan talpa\" - cuki videóban rappelnek a Rákóczi téri gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dcdfff-2d54-476a-9cd1-7d6449d443bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes szerint vissza kell állítani a vasárnapi boltzárat.","shortLead":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes szerint vissza kell állítani a vasárnapi boltzárat.","id":"20180910_Az_olasz_kormany_olyan_tervvel_allt_elo_hogy_Semjen_Zsolt_is_csettintene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37dcdfff-2d54-476a-9cd1-7d6449d443bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156ad5d2-a314-4439-89ba-c2a5054f3542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Az_olasz_kormany_olyan_tervvel_allt_elo_hogy_Semjen_Zsolt_is_csettintene","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:34","title":"Az olasz kormány olyan tervvel állt elő, hogy Semjén Zsolt is csettintene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A minisztérium „információkat gyűjt” és kivár.","shortLead":"A minisztérium „információkat gyűjt” és kivár.","id":"20180911_Feljelentesek_es_haritasok_vezettek_fel_az_Operettszinhaz_mai_igazgatovalasztasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17c4450-2b36-436b-9950-d40a0a80edc4","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Feljelentesek_es_haritasok_vezettek_fel_az_Operettszinhaz_mai_igazgatovalasztasat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:56","title":"Feljelentések és hárítások vezették fel az Operettszínház igazgatóválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62454a84-10dd-42cd-ac25-6470535e1b38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar kuka szó meglepő módon egy német vállalat nevéből eredeztethető, vázoljuk, hogy pontosan hogyan.","shortLead":"A magyar kuka szó meglepő módon egy német vállalat nevéből eredeztethető, vázoljuk, hogy pontosan hogyan.","id":"20180911_tudja_honnan_ered_a_kukasauto_neve_nem_fogja_kitalalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62454a84-10dd-42cd-ac25-6470535e1b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed2ecc8-645e-4fd3-8f9c-5beca540e7f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_tudja_honnan_ered_a_kukasauto_neve_nem_fogja_kitalalni","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:41","title":"Tudja honnan ered a kukásautó neve? Nem fogja kitalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]