[{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb 105 fogoly szökött meg egy börtönből Észak-Brazíliában hétfőn, miután ismeretlen támadók berobbantották a büntetés-végrehajtási intézmény főbejáratát – közölték helyi tisztviselők.","shortLead":"Legkevesebb 105 fogoly szökött meg egy börtönből Észak-Brazíliában hétfőn, miután ismeretlen támadók berobbantották...","id":"20180911_brazil_borton_szokes_joao_pessoa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22722a62-1dee-4416-886e-f8f69755570f","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_brazil_borton_szokes_joao_pessoa","timestamp":"2018. szeptember. 11. 00:28","title":"Mint az akciófilmekben: 100+ fogoly szökött meg egy börtönből Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d2462f-fb18-4851-9efe-f8d2af5b68b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 61 éves Alain Ducasse 10 éven át vezette a világ egyik legelegánsabb éttermét. ","shortLead":"A 61 éves Alain Ducasse 10 éven át vezette a világ egyik legelegánsabb éttermét. ","id":"20180911_Kipenderitettek_az_Eiffel_toronybol_a_sztarsefet_a_Szajnaban_kotott_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d2462f-fb18-4851-9efe-f8d2af5b68b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7027f184-15c1-4b24-90dd-a66e34b6a40b","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Kipenderitettek_az_Eiffel_toronybol_a_sztarsefet_a_Szajnaban_kotott_ki","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:46","title":"Kipenderítették az Eiffel-toronyból a sztárséfet, a Szajnában kötött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce45ee0-529c-4669-ae85-f10384b552e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint másfélszer annyi személyi kölcsönt vettek föl a magyarok az idei év első felében, mint 2017-ben ugyanekkor.\r

","shortLead":"Több mint másfélszer annyi személyi kölcsönt vettek föl a magyarok az idei év első felében, mint 2017-ben ugyanekkor.\r

","id":"20180910_Tiz_eve_nem_vettunk_fol_ennyi_hitelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ce45ee0-529c-4669-ae85-f10384b552e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32b3908-4e45-4f2b-9310-9f914da5726f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Tiz_eve_nem_vettunk_fol_ennyi_hitelt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:14","title":"Tíz éve nem vettünk föl ennyi hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53aa645-6b43-4e66-b8aa-43b3eca22aff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zempléni, tokaji hegységben alakítanának ki pályákat, Nyíregyházán pedig autó- és motorsport arénát szeretne az EMMI.\r

","shortLead":"A zempléni, tokaji hegységben alakítanának ki pályákat, Nyíregyházán pedig autó- és motorsport arénát szeretne...","id":"20180910_Automotorsport_versenyt_is_rendeznenk_arena_is_epulne_hozza_termeszetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c53aa645-6b43-4e66-b8aa-43b3eca22aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47196ade-9a19-40ad-9715-e2245fa4d474","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Automotorsport_versenyt_is_rendeznenk_arena_is_epulne_hozza_termeszetesen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 22:00","title":"Autó-motorsport versenyt is rendeznénk, aréna is épülne hozzá természetesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89537c7-f97e-46af-98d0-455b2d8d78a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával vihette haza a fődíjat.","shortLead":"Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával vihette haza a fődíjat.","id":"20180911_Magyar_lany_nyerte_a_Huawei_europai_mobilfotosversenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a89537c7-f97e-46af-98d0-455b2d8d78a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d411a2-94e3-42ea-9420-ef53368e5c26","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Magyar_lany_nyerte_a_Huawei_europai_mobilfotosversenyet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:47","title":"Magyar lány nyerte a Huawei európai mobilfotósversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyenruhásokat előbb szóban inzultálta a bagi férfi, majd elővette a gumilövedékes riasztópisztolyt.","shortLead":"Az egyenruhásokat előbb szóban inzultálta a bagi férfi, majd elővette a gumilövedékes riasztópisztolyt.","id":"20180910_Gazpisztollyal_lott_ra_egy_polgarorre_elfogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa8b858-2f6c-4724-84b3-d141193220b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Gazpisztollyal_lott_ra_egy_polgarorre_elfogtak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:32","title":"Gázpisztollyal lőtt rá egy polgárőrre, elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180912_Egy_ilyen_beszed_milyen_udito_lenne_Orban_Viktortol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515c09d2-794d-4fd9-8203-8b2f6537343a","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Egy_ilyen_beszed_milyen_udito_lenne_Orban_Viktortol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:05","title":"Egy ilyen beszéd milyen üdítő lenne Orbán Viktortól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f11ffce-95d3-4da5-9115-2cc91ba0cc8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új iPhone-t ismerhetünk majd meg a héten, s bár most még (viszonylag) nagy a titoktartás Cupertinóban, azért csordogálnak a részletek. Legutóbb a telefonok elnevezéséről kaptunk híreket.","shortLead":"Három új iPhone-t ismerhetünk majd meg a héten, s bár most még (viszonylag) nagy a titoktartás Cupertinóban, azért...","id":"20180910_2018as_uj_iphone_neve_ara_olcso_iphone_xc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f11ffce-95d3-4da5-9115-2cc91ba0cc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610d99f0-8253-486a-a9f7-41f85266a96a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_2018as_uj_iphone_neve_ara_olcso_iphone_xc","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:03","title":"Ez lehet majd az olcsó iPhone neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]