[{"available":true,"c_guid":"8b551ddc-d6ea-45c9-b463-49f83cd7942a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE jogi karára is jogtalanul hivatkozik a képviselő. Közben vészesen közeledik a jelentésről szóló szavazás.","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE jogi karára is jogtalanul hivatkozik a képviselő. Közben...","id":"20180911_A_Magyar_Idok_szerint_Sargentini_ket_magyar_egyetem_nevevel_is_visszaelt_jelenteseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b551ddc-d6ea-45c9-b463-49f83cd7942a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1ac014-329c-472b-b5f2-1b8f5ba783c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_A_Magyar_Idok_szerint_Sargentini_ket_magyar_egyetem_nevevel_is_visszaelt_jelenteseben","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:06","title":"A Magyar Idők szerint Sargentini két magyar egyetem nevével is visszaélt jelentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b7c473-4452-4b25-8d33-5e38fdb82691","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Határozottan követeli a konzervatív luxemburgi politikus, az Európai Bizottság volt alelnöke, a korábbi igazságszolgáltatásért, alapvető jogokért és állampolgárságért felelős biztos, hogy az Európai Néppárt szabaduljon meg a Fidesztől.","shortLead":"Határozottan követeli a konzervatív luxemburgi politikus, az Európai Bizottság volt alelnöke, a korábbi...","id":"20180910_Viviane_Reding_Felszolitom_a_Neppartot_hogy_rakjak_ki_Orbant_es_a_Fideszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b7c473-4452-4b25-8d33-5e38fdb82691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa596340-edf0-48cd-a566-086320b9c4a6","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Viviane_Reding_Felszolitom_a_Neppartot_hogy_rakjak_ki_Orbant_es_a_Fideszt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:22","title":"Viviane Reding: Felszólítom a Néppártot, hogy rakja ki Orbánt és a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szaúd-Arábiában kétszer is meg kell gondolni, kivel ül egy asztalhoz az ember.","shortLead":"Szaúd-Arábiában kétszer is meg kell gondolni, kivel ül egy asztalhoz az ember.","id":"20180910_Letartoztattak_egy_egyiptomi_ferfit_mert_egyutt_reggelizett_egy_szaudi_novel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786a3ba2-e636-4f10-8791-023c6bd5cfb1","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Letartoztattak_egy_egyiptomi_ferfit_mert_egyutt_reggelizett_egy_szaudi_novel","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:05","title":"Letartóztattak egy egyiptomi férfit, mert együtt reggelizett egy szaúdi nővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b51c5b3-fcc0-47f6-b539-30cbfbdb665f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban többször is bántalmazta a férfit. ","shortLead":"Korábban többször is bántalmazta a férfit. ","id":"20180911_Gyilkossag_loves_ferj_feleseg_Kayla_Giles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b51c5b3-fcc0-47f6-b539-30cbfbdb665f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eab40d-daa0-444f-8b60-9873860d0955","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Gyilkossag_loves_ferj_feleseg_Kayla_Giles","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:40","title":"A gyerekek szeme láttára lőtte le volt férjét egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein azt mondja, 2 órán át beszélt Orbán Viktorral, és bizakodó a Közép-Európai Egyetem (CEU) jövőjét tekintve.","shortLead":"David Cornstein azt mondja, 2 órán át beszélt Orbán Viktorral, és bizakodó a Közép-Európai Egyetem (CEU) jövőjét...","id":"20180911_Az_amerikai_nagykovet_szerint_a_CEU_meg_evekig_itt_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1bd8ea-29ae-4722-9907-4828deb372dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Az_amerikai_nagykovet_szerint_a_CEU_meg_evekig_itt_marad","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:36","title":"Az amerikai nagykövet szerint a CEU még évekig itt marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea43e9e5-41ba-4aa5-a378-acc8c93861a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, látta, ahogy az egyik férfi elővesz egy pisztolyt a kesztyűtartóból, és lőni akar, de nem sikerült elsütnie a fegyvert.","shortLead":"Azt mondta, látta, ahogy az egyik férfi elővesz egy pisztolyt a kesztyűtartóból, és lőni akar, de nem sikerült elsütnie...","id":"20180912_A_biztonsagi_or_szerint_fegyvere_is_volt_a_badacsonyi_borasz_egyik_gyilkosanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea43e9e5-41ba-4aa5-a378-acc8c93861a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb74a4d8-60cc-46bd-806f-61bde8753c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_A_biztonsagi_or_szerint_fegyvere_is_volt_a_badacsonyi_borasz_egyik_gyilkosanak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 07:45","title":"A biztonsági őr szerint fegyvere is volt a badacsonyi borász egyik gyilkosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d36cdb4-6200-4752-aa69-acf42fb0f6ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint az észak-koreai vezető egy „barátságos, meleg hangú” levélben hívta meg az amerikai elnököt egy újabb találkozóra.","shortLead":"A Fehér Ház szerint az észak-koreai vezető egy „barátságos, meleg hangú” levélben hívta meg az amerikai elnököt...","id":"20180911_Ujabb_talalkozora_keszul_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d36cdb4-6200-4752-aa69-acf42fb0f6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdf24bf-819a-440e-92c3-ad25f85d9d38","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Ujabb_talalkozora_keszul_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:32","title":"Újabb találkozóra készül Donald Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e59adbe-5ce5-483b-b492-aebe2bfb1d57","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Marad a veszélyes hulladék Kiskunhalason, ugyanis a hatóságot perlő teleptulajdonost elmeszelték a Szegedi Törvényszéken. Fellebbezésnek helye nincs, de úgy tudjuk, hogy a pert vesztett Papdi József nem hagyja annyiban az ügyet.","shortLead":"Marad a veszélyes hulladék Kiskunhalason, ugyanis a hatóságot perlő teleptulajdonost elmeszelték a Szegedi...","id":"20180910_A_birosagon_sem_dolt_el_hogy_kie_a_tobb_ezer_tonna_veszelyes_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e59adbe-5ce5-483b-b492-aebe2bfb1d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88b0c6f-d746-44f0-bae6-ba3e2c142d05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_A_birosagon_sem_dolt_el_hogy_kie_a_tobb_ezer_tonna_veszelyes_hulladek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:58","title":"A bíróságon sem dőlt el, hogy ki felel a több ezer tonna veszélyes hulladékért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]