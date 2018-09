Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40d5f732-3359-4bb7-8ab0-5aff181610f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszerezte az Index Jozef Rohác beismerő vallomásának szövegét, amely szerint a szlovák bérgyilkos azt állítja, ő végzett Prisztás Józseffel. ","shortLead":"Megszerezte az Index Jozef Rohác beismerő vallomásának szövegét, amely szerint a szlovák bérgyilkos azt állítja, ő...","id":"20180911_jozef_rohac_vallomas_prisztas_jozsef_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40d5f732-3359-4bb7-8ab0-5aff181610f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bac57c-b754-47c6-ae80-d6bc7cc39324","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_jozef_rohac_vallomas_prisztas_jozsef_gyilkossag","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:47","title":"Rohác azt állítja, ő ölte meg Prisztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1ff45c-1785-4eeb-a962-f80e3cc11be3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Újságok és ruhák kaptak lángra egy józsefvárosi lakásban.","shortLead":"Újságok és ruhák kaptak lángra egy józsefvárosi lakásban.","id":"20180911_Tuz_volt_egy_budapesti_hazban_egy_halottat_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f1ff45c-1785-4eeb-a962-f80e3cc11be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a677f1-78b0-4ed1-bd27-db0af05c886e","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Tuz_volt_egy_budapesti_hazban_egy_halottat_talaltak","timestamp":"2018. szeptember. 11. 05:12","title":"Tűz volt egy budapesti házban, egy halottat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eljön az ideje a búcsúnak is – írta ki Twitter-oldalára Judith Sargentini, aki nem jelölteti újra magát az Európai Parlament képviselőjének, így 2019 májusával megválik a strasbourgi testülettől.","shortLead":"Eljön az ideje a búcsúnak is – írta ki Twitter-oldalára Judith Sargentini, aki nem jelölteti újra magát az Európai...","id":"20180910_Sargentini_bejelentette_abbahagyja_tavozik_az_Europai_Parlamentbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3207791-42bf-4fe3-977a-565eef30760e","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Sargentini_bejelentette_abbahagyja_tavozik_az_Europai_Parlamentbol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:56","title":"Sargentini bejelentette: abbahagyja, távozik az Európai Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan cégnek közvetítettek ügyfeleket, amely működését a jegybank már korábban korlátozta. ","shortLead":"Olyan cégnek közvetítettek ügyfeleket, amely működését a jegybank már korábban korlátozta. ","id":"20180912_Szabalytalan_ugynoki_tevekenyseg_miatt_meszelt_el_az_MNB_ket_magyar_penzugyi_tarsasagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75246cbd-ae1c-4e88-97a4-5f044f213c50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Szabalytalan_ugynoki_tevekenyseg_miatt_meszelt_el_az_MNB_ket_magyar_penzugyi_tarsasagot","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:52","title":"Szabálytalan ügynöki tevékenység miatt meszelt el az MNB két magyar pénzügyi társaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzést kiírták, de eredménytelen lett.","shortLead":"A közbeszerzést kiírták, de eredménytelen lett.","id":"20180911_Elbukott_a_terv_hogy_piaci_allasuk_legyen_a_kozmunkasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d653e43c-f983-42be-bf62-bab493163a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Elbukott_a_terv_hogy_piaci_allasuk_legyen_a_kozmunkasoknak","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:53","title":"Elbukott a terv, hogy piaci állásuk legyen a közmunkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittas állapotú fiatal azt mondta, elkíséri egy darabon a férfit, aki rossz buszra szállt fel Szikszó térségében. Ehelyett becsalta egy földútra, megverte és kirabolta.","shortLead":"Az ittas állapotú fiatal azt mondta, elkíséri egy darabon a férfit, aki rossz buszra szállt fel Szikszó térségében...","id":"20180910_Azt_mondta_a_kiskoru_fiu_segit_az_eltevedt_ferfinak_ehelyett_kirabolta__eliteltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73ecb73-f127-4217-9e6e-57f90851b72d","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Azt_mondta_a_kiskoru_fiu_segit_az_eltevedt_ferfinak_ehelyett_kirabolta__eliteltek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:56","title":"Azt mondta a fiatalkorú, segít az eltévedt férfinak, ehelyett kirabolta – elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a19788d-af4b-461f-be5a-0a5b017f5fbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180911_Rohogogorcsot_kapott_a_nagymama_mikozben_az_unokajanak_olvasott__on_is_azt_fog_ha_megnezi_a_videot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a19788d-af4b-461f-be5a-0a5b017f5fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea51cfb-8308-4262-b276-c600afaec9cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Rohogogorcsot_kapott_a_nagymama_mikozben_az_unokajanak_olvasott__on_is_azt_fog_ha_megnezi_a_videot","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:08","title":"Röhögőgörcsöt kapott a nagymama, miközben az unokájának olvasott – ön is azt fog, ha megnézi a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5739a2b8-dfd7-4025-87fb-4e81be956e5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Tourung Bird azoknak jöhet jól, akik egy külföldi vakáció során egy helyen szeretnének megkapni minden hasznos információt egy nagyváros nevezetességeiről és mindennapjairól.","shortLead":"A Google Tourung Bird azoknak jöhet jól, akik egy külföldi vakáció során egy helyen szeretnének megkapni minden hasznos...","id":"20180910_google_touring_bird_kulfoldi_utazas_vakacio_latnivalok_kulfoldi_utak_utikonyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5739a2b8-dfd7-4025-87fb-4e81be956e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6579bd2-bf7e-4da3-89a9-0e3ad8d91833","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_google_touring_bird_kulfoldi_utazas_vakacio_latnivalok_kulfoldi_utak_utikonyv","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:03","title":"Szeret utazni? A Google csinált egy menő útikönyvet, melyből sok mindent megtudhat a nagyobb városokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]