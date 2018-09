A szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület (ZMSE) 2011 és 2016 között több mint 62 millió forinthoz jutott úgy, hogy különböző cégek az államkassza helyett nekik utalták a nyereségük után fizetendő adót, ezeket a vagyonelemeket a felszámolónak azonban nem sikerült megtalálnia – írja a G7.

Az azóta már felszámolt baranyai egyesület a cikk szerint soha nem adott le beszámolót, ráadásul a klub vezető tisztségviselőjével sem sikerült felvenni a kapcsolatot. Ő 2010 és 2014 között Szigetvár fideszes polgármestere volt, és egy másik ügyben épp a közelmúltban ítéltek első fokon felfüggesztett börtönbüntetésre.

Kolovics János 2011 májusában lett az egyesület elnöke, és már akkor kihasználták a tao-támogatás nyújtotta lehetőséget. Az ugyanakkor nem derült ki, mire költötték az első körben megítélt, 15,8 millió forintnyi támogatást, amit az MLSZ hagyott számukra jóvá, a klub ugyanis – bár törvényi kötelezettsége lett volna rá – sem ekkor, sem a későbbiekben nem hozta nyilvánosságra beszámolóit, és tao-programjairól is nagyban hallgatott. Utóbbiakat ráadásul az MLSZ sem adta ki a G7-nek, még közérdekű adatigénylésre sem.

Az ügyet ismerő névtelen források szerint egyértelmű, hogy több program esetében a pénzt nem arra költötték, amire kellett volna, de a visszaéléseknek sokkal durvább elemei is vannak. Többen azt állították például, hogy az egyesület támogatást kért öltözőépület felújítására, amit le is papíroztak, számlák is készültek róla, munka azonban soha nem indult, a házon pedig egy cserepet sem cseréltek ki. Erről fotókat is közölt a portál.

A cikk szerint ez volt az az ügy, ami végső soron az MLSZ-nél is kiverte a biztosítékot, habár a szövetség nem volt mindig ilyen szigorú: mint írják, bohózatba illő jelenetek játszódtak le, és az MLSZ nem is próbálta meg kideríteni, hogy miért hiányoznak a papíron meglévő dolgok. A legdurvább, hogy a szigetváriak utolsó tao-programját három hónappal az egyesület felszámolásának megindítása után hagyta jóvá az MLSZ.

A lap idézi a Kolovicsot váltó Vass Pétert, Szigetvár mostani, független polgármesterét, aki szemtanúja is volt az egyik furcsa beszerzésnek. Vass azt mesélte, hogy az ellenőr egy elektromos eredményjelzőt keresett, ami papíron ugyan megvolt, a készülék azonban soha nem érkezett meg, mégis behúzták a papíron. Egy másik alkalommal a műfüves pályákon használt eszközzel volt probléma. Ezt is kereste ellenőr, de az ZMSE képviselője végül egy fűnyírót mutatott helyette, mire azt is beszerzettnek minősítették.

A ZMSE történetének azonban csak az egyik szomorú eredménye, hogy fogalmunk sincs, hova tűnt 60 millió adóforint. Legalább ennyire elkeserítő, hogy a papíron a helyi futball erősítését célzó tao-támogatás nagyban hozzájárult a szigetvári labdarúgás lenullázásához.