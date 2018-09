Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93caa163-cc6f-4084-a2b0-682b57eee73c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A színésznő-üzletasszonynak rengeteg pénzt kell fizetnie a vásárlók félrevezetéséért. Most egy biztosabb üzletbe vágta a fejszéjét: bútorokat árul.","shortLead":"A színésznő-üzletasszonynak rengeteg pénzt kell fizetnie a vásárlók félrevezetéséért. Most egy biztosabb üzletbe vágta...","id":"20180911_A_vaginatojasokal_befurdott_Paltrow_most_Lenny_Kravitznek_es_Pharellnek_csinal_konkurenciat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93caa163-cc6f-4084-a2b0-682b57eee73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deeaf502-842e-479e-bc30-ddfb56547fd1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_A_vaginatojasokal_befurdott_Paltrow_most_Lenny_Kravitznek_es_Pharellnek_csinal_konkurenciat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:16","title":"A vaginatojásokkal befürdött, most Lenny Kravitznek és Pharrellnek csinál konkurenciát Gwyneth Paltrow ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szakvezető szerint levett egy kis terhet a játékosai válláról az, hogy – zárt kapus meccs lévén – nézők nélküli meccsen játszottak, vagyis nem volt rajtuk a szurkolók nyomása.","shortLead":"A szakvezető szerint levett egy kis terhet a játékosai válláról az, hogy – zárt kapus meccs lévén – nézők nélküli...","id":"20180912_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_gorog_valogatott_meccs_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52750674-25ad-4174-a3b3-545492c30f38","keywords":null,"link":"/sport/20180912_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_gorog_valogatott_meccs_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:45","title":"Rossi a győzelem után: Mindenki szívvel-lélekkel harcolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3223349d-93da-4dac-9441-792bca1ae318","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar győzelemmel zárult a Huawei európai mobilfotós versenye, a Next Image. Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával nyerte el a verseny nagydíját, mely a lány betegsége elleni küzdelmét örökíti meg.","shortLead":"Magyar győzelemmel zárult a Huawei európai mobilfotós versenye, a Next Image. Pávó Réka „Art & Leukemia” című...","id":"20180911_national_geographic_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_nyertese_pavo_reka_leukemia_art","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3223349d-93da-4dac-9441-792bca1ae318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b687577-d0e6-4cc5-9127-209c056941db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_national_geographic_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_nyertese_pavo_reka_leukemia_art","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:03","title":"Egy leukémiával küzdő magyar lány nyerte a Huawei és a National Geographic mobilfotós versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke hozna létre közös európai parlamenti tömörülést a magyar kormánypártokkal. ","shortLead":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke hozna létre közös európai parlamenti...","id":"20180911_szelsoseges_politikus_hivja_orbant_partcsaladot_alapitana_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8f10f5-60af-4736-8af5-50e1b14fb43c","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_szelsoseges_politikus_hivja_orbant_partcsaladot_alapitana_vele","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:10","title":"Szélsőséges politikus hívja Orbánt, pártcsaládot alapítana vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc635947-bef1-4d10-9d5a-2ae754ad18c8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a kanadai partoknál ugrott a hideg vízbe vasárnap, azóta nagy erőkkel keresik, de nem találják. ","shortLead":"A férfi a kanadai partoknál ugrott a hideg vízbe vasárnap, azóta nagy erőkkel keresik, de nem találják. ","id":"20180910_Oceanjarorol_vetette_a_tengerbe_magat_egy_nemet_popsztar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc635947-bef1-4d10-9d5a-2ae754ad18c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6c8c8a-109a-4007-9387-80f2b0dfb9c1","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Oceanjarorol_vetette_a_tengerbe_magat_egy_nemet_popsztar","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:21","title":"Óceánjáróról vetette a tengerbe magát egy német popsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc03b102-858e-49f5-882e-c15b154ca92a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nagy gyakorlata van a magyar miniszterelnöknek abban, hogy az Európai Parlament képviselőit győzködje az igazáról, ám a testület tagjait eddig nem nagyon sikerült meggyőznie. Nem mintha az EP bármire jutott volna ellene.","shortLead":"Nagy gyakorlata van a magyar miniszterelnöknek abban, hogy az Európai Parlament képviselőit győzködje az igazáról, ám...","id":"20180911_Orban_Viktor_ep_sargentini_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc03b102-858e-49f5-882e-c15b154ca92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75a05ea-cc93-43a2-b99f-b8e7fd0346ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Orban_Viktor_ep_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:30","title":"Orbán Viktor az EP-ben: az Erős Európától Sorosig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A szervezet szerint a várható élettartam ugyan emelkedett, de nagyon az eltérések az egyes országok között, és továbbra sem tudunk lemondani a dohányzásról és az alkoholról, ami nagy kockázatot jelent. ","shortLead":"A szervezet szerint a várható élettartam ugyan emelkedett, de nagyon az eltérések az egyes országok között, és továbbra...","id":"20180912_WHO_Egyre_tovabb_elnek_az_europaiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565936bf-1fc7-47db-aef9-e5251a65d8c0","keywords":null,"link":"/elet/20180912_WHO_Egyre_tovabb_elnek_az_europaiak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:29","title":"WHO: Egyre tovább élnek az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a459b7-c60e-4c4a-9f2d-66d357ec7cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripost kiírta címlapjára, Tibi atya éttermében történt a nagy port kavart szexuális bűntény. Tibi atya cáfol, és megteszi a szükséges jogi lépéseket.\r

\r

","shortLead":"A Ripost kiírta címlapjára, Tibi atya éttermében történt a nagy port kavart szexuális bűntény. Tibi atya cáfol, és...","id":"20180910_Nemi_eroszak_a_Ripost_betamadta_Tibi_atyat_aki_cafol_es_jogi_utra_terel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3a459b7-c60e-4c4a-9f2d-66d357ec7cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7064ed7-94a0-44b4-bfc8-5541ce7a398f","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Nemi_eroszak_a_Ripost_betamadta_Tibi_atyat_aki_cafol_es_jogi_utra_terel","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:13","title":"Nemi erőszak: a Ripost betámadta Tibi atyát, aki cáfol és jogi útra terel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]