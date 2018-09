Visszalépett 10-15 orvos abból a 45-ből, akik korábban felmondták önkéntes túlmunkaszerződésüket – tudta meg a Népszava. A lap szerint hiába jutott az utóbbi hetekben kiemelt figyelem a kórház sürgősségi osztályának, a szerződésüket felmondó traumatológusok és aneszteziológusok háttérbe szorultak, és míg a sürgősségi osztályon dolgozóknak több pénzt ígértek, és hirtelen új eszközöket is kaptak, ezekkel az orvosokkal szinte senki nem foglalkozott.

A 45 szakorvos döntése a súlyos munkaerőhiány miatt azzal fenyegetett, hogy a tervezett műtétek csúszhatnak, és az ügyeletet is csak nagy nehézségek árán lehetett az első őszi hónapra megszervezni. A Népszava úgy tudja, hogy a szerződésüket felmondó orvosok között elterjedt az a hír, hogy a Semmelweis Egyetemről vezényelnek majd át aneszteziológusokat és traumatológusokat, de később kiderült, hogy a hír nem igaz.

Ennek ellenére az orvosok közül tucatnyian visszakoztak – a lap szerint ebben közrejátszhatott az is, hogy többeket is nyomás alá helyeztek. Volt, akinek azt mondta a főnöke, hogy ha nem dolgozik, akkor a kórház kevesebb pénzt kap az egészségbiztosítótól, ami ronthatja a havi béreket. Másokat azzal fenyegettek, hogy ha a Honvédkórházban hepciáskodik, soha többé nem kap majd munkát egyetlen hazai intézményben sem.

Mivel az orvosok újra vállalják a 12 órányi többletmunkát, most már van elegendő szakember a kórházban ahhoz, hogy ne kelljen műtéteket, elhalasztani, ám a Népszava szerint ez most már elég lehet arra is, hogy a kórház vezetése ne kerüljön lépéskényszerbe úgy, mint az a sürgősségi esetében történt.