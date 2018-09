Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2732962e-9353-456f-8b2e-6cc654c2df03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OGYÉI folytatja a vizsgálatokat, addig is felfüggesztették a terméket. ","shortLead":"Az OGYÉI folytatja a vizsgálatokat, addig is felfüggesztették a terméket. ","id":"20180911_Minden_CalciumSandoz_pezsgotabletta_forgalmazasat_felfuggesztettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2732962e-9353-456f-8b2e-6cc654c2df03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f293125-ff83-4ecd-9290-e6762e9d0cfe","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Minden_CalciumSandoz_pezsgotabletta_forgalmazasat_felfuggesztettek","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:51","title":"Minden Calcium-Sandoz pezsgőtabletta forgalmazását felfüggesztették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először enged komolyabb betekintést saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája működésébe a Facebook. A Rosetta a rendszerbe felkerülő hatalmas tartalommennyiség tisztán tartásáért felel. ","shortLead":"Most először enged komolyabb betekintést saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája működésébe a Facebook. A Rosetta...","id":"20180912_facebook_rosetta_mesterseges_intelligencia_karomkodas_gyuloletbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6f52ee-8e66-4615-87df-67648d6cbb31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_facebook_rosetta_mesterseges_intelligencia_karomkodas_gyuloletbeszed","timestamp":"2018. szeptember. 12. 07:02","title":"Van a Facebooknak egy \"munkatársa”, egész nap csak képeket és videókat néz, 100 ember se tudná lepipálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet találgatni, mire költik a pénzt.","shortLead":"Lehet találgatni, mire költik a pénzt.","id":"20180912_Hamarosan_milliardokat_mozdithatnak_meg_Matolcsy_alapitvanyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495b92db-2237-4cca-86fe-a48e566cfe77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Hamarosan_milliardokat_mozdithatnak_meg_Matolcsy_alapitvanyai","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:06","title":"Hamarosan milliárdokat mozdíthatnak meg Matolcsy alapítványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke hozna létre közös európai parlamenti tömörülést a magyar kormánypártokkal. ","shortLead":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke hozna létre közös európai parlamenti...","id":"20180911_szelsoseges_politikus_hivja_orbant_partcsaladot_alapitana_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8f10f5-60af-4736-8af5-50e1b14fb43c","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_szelsoseges_politikus_hivja_orbant_partcsaladot_alapitana_vele","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:10","title":"Szélsőséges politikus hívja Orbánt, pártcsaládot alapítana vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyre jobban teljesít a Windows 10, a világ vezető asztali operációs rendszere jelenleg a Windows 7. Úgy tűnik, e tényt még a Microsoft sem hagyhatja figyelmen kívül.","shortLead":"Bár egyre jobban teljesít a Windows 10, a világ vezető asztali operációs rendszere jelenleg a Windows 7. Úgy tűnik, e...","id":"20180911_windows7_tamogatasa_kitolasa_2023","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6db48ac-6255-47f2-a210-e92dc92dd115","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_windows7_tamogatasa_kitolasa_2023","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:03","title":"Windows 7 van a számítógépén? Lenne itt egy elég jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"Hegedűs Dániel","category":"vilag","description":"A 7. cikk szerinti eljárás megindítása még nem a \"nukleáris opció\", mert aligha fog konkrét eredményekre jutni a 2019 májusi európai parlamenti választásokig. Mégis messzemenő következményei vannak, és fordulópontnak tekinthető Magyarország és az Európai Unió 2010 utáni kapcsolatrendszerében, hiszen előrevetíti a Fidesz és az Európai Néppárt (EPP) tényleges szakításának lehetőségét. Az EPP által eddig biztosított védelem hiánya pedig könnyen vezethet az Orbán-kormány újabb elmarasztalásához és akár szankciókhoz is a jövőben. Vélemény.

","shortLead":"A 7. cikk szerinti eljárás megindítása még nem a \"nukleáris opció\", mert aligha fog konkrét eredményekre jutni a 2019...","id":"20180913_europai_unio_europai_parlament_sargentini_jelentes_magyarorszag_fidesz_7_cikkely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0ac458-8fec-4677-9a5a-e7e5c10abbf5","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_europai_unio_europai_parlament_sargentini_jelentes_magyarorszag_fidesz_7_cikkely","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:30","title":"A Sargentini-jelentés elfogadása alapjaiban rendezi át a Fidesz és Magyarország európai pozícióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eladják az egyik legnagyobb angliai farmot, hogy rájöjjenek, mennyit buknak majd a Brexiten a földtulajdonosok.","shortLead":"Eladják az egyik legnagyobb angliai farmot, hogy rájöjjenek, mennyit buknak majd a Brexiten a földtulajdonosok.","id":"20180912_Az_egyik_legnagyobb_angliai_farm_eladasaval_tesztelik_hogyan_hat_majd_a_Brexit_az_ingatlanarakra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269fb11b-3e7d-4109-ae8d-2b960f99dc66","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Az_egyik_legnagyobb_angliai_farm_eladasaval_tesztelik_hogyan_hat_majd_a_Brexit_az_ingatlanarakra","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:08","title":"Az egyik legnagyobb angliai farm eladásával tesztelik, hogyan hat majd a Brexit az ingatlanárakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c5fe12-ce8b-4b70-a9b7-bfa30f0f0e90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég biztonsági őre elvitt egy Ford Transitot, belehajtott egy autómosó pénzváltó automatájába, elvitte a benne lévő pénzkazettát, és ha már, a járművet is megtartotta, sőt, fel is tankolta egy benzinkútnál, majd fizetés nélkül elhajtott. A rendőrök még aznap elkapták.","shortLead":"A cég biztonsági őre elvitt egy Ford Transitot, belehajtott egy autómosó pénzváltó automatájába, elvitte a benne lévő...","id":"20180912_Ellopott_egy_kisteherautot_feltankolta_majd_kirabolt_vele_egy_automosot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5c5fe12-ce8b-4b70-a9b7-bfa30f0f0e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a4525b-b6e4-4913-b489-5ea67182b920","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_Ellopott_egy_kisteherautot_feltankolta_majd_kirabolt_vele_egy_automosot","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:52","title":"Ellopott egy kisteherautót, feltankolta, majd kirabolt vele egy autómosót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]