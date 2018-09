Kénytelen vagyok a közbenjárását kérni a Hódmezővásárhelyen sorra kidőlő csontvázak miatt, hogy elkerülje a csődöt a város

– indokolta meg Márki-Zay Péter, hogy miért vált ismét szükségessé, hogy szót váltson Lázár Jánossal.

„Mióta megválasztottak, több esetben is kiderült, hogy milyen ésszerűtlen gazdálkodás folyt, ami egy – egy önkormányzati cégnél nehéz pénzügyi helyzetet idézett elő” – folytatta Márki-Zay. Példának hozta a városi strandot, ahol megdöbbenésére ivóvízzel töltik fel a medencét, holott két saját kútja is van. A városi televízió is nehéz helyzetben van, pedig egy korábbi közgyűlésen, ahol a költségvetésről vitatkoztak, az derült ki, hogy a tévétől több százmillió forintos bevételre számítanak, legalábbis, papíron. „Kértem, hogy ha Pécsen is segített a kormány, akkor a képviselő járjon közben a mi városunk érdekében is.” – tette hozzá Márki-Zay, hogy mi volt a célja azzal, hogy beült Lázár fogadóórájára. A polgármester a reformbontásra ítélt panel ügyében is segítséget kért Lázártól, amelynek ügyében a Miniszterelnökségnél utóda elutasította azt a kérésüket, hogy a tízemeletes szalagházban megüresedő lakásokat szociális bérlakásként kiadhassák. Lázár János minden felvetésre úgy reagált, hogy azokat majd megfontolja.

Márki-Zay Péter említette Lázárnak a helyi média ellene folyó hadjáratát is. Arra utalt a vásárhelyi polgármester, hogy legutóbb egyik munkatársának a családját pécézték ki, amelyben az egész Szabó család életútját pellengérre állítják, miközben az írásból nem derül ki semmi olyan, amely törvénytelenségre, korrupcióra, vagy morálisan is akár megkérdőjelezhető volna, csupán a helyiek közötti hangulatkeltésre alkalmas.