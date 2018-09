Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szakvezető szerint levett egy kis terhet a játékosai válláról az, hogy – zárt kapus meccs lévén – nézők nélküli meccsen játszottak, vagyis nem volt rajtuk a szurkolók nyomása.","shortLead":"A szakvezető szerint levett egy kis terhet a játékosai válláról az, hogy – zárt kapus meccs lévén – nézők nélküli...","id":"20180912_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_gorog_valogatott_meccs_nemzetek_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52750674-25ad-4174-a3b3-545492c30f38","keywords":null,"link":"/sport/20180912_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_gorog_valogatott_meccs_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:45","title":"Rossi a győzelem után: Mindenki szívvel-lélekkel harcolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa356ba6-2d54-49d9-bffe-2bdc0775e1c0","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Nem mindennapi sört kóstoltak a minap a Tolna megyei Dombóváron. Hogy kézművest, még csak hagyján, nem lenne akkora durranás. De ez a Kaukázusból érkezett. Első kézből, sörfőző asszonyokkal. \r

\r

","shortLead":"Nem mindennapi sört kóstoltak a minap a Tolna megyei Dombóváron. Hogy kézművest, még csak hagyján, nem lenne akkora...","id":"20180911_Az_oszetok_soret_ittak_Dombovaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa356ba6-2d54-49d9-bffe-2bdc0775e1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1138a896-bbde-4fb6-804d-5d9fe3e23fdf","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Az_oszetok_soret_ittak_Dombovaron","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:56","title":"Az oszétok sörét itták Dombóváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04304125-0820-4343-8279-699765ac7199","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországnak tetszik, hogy az Európai Parlament \"erős jelzést\" küldött, amellyel elítélte az uniós értékek \"rendszerszintű fenyegetettségét\" Magyarországon.","shortLead":"Franciaországnak tetszik, hogy az Európai Parlament \"erős jelzést\" küldött, amellyel elítélte az uniós értékek...","id":"20180912_franciaorszag_udvozli_azeuropai_parlament_donteset_a_sargentini_jelentesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04304125-0820-4343-8279-699765ac7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e909a7d2-033c-4ec8-94fd-f28a3f835bdb","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_franciaorszag_udvozli_azeuropai_parlament_donteset_a_sargentini_jelentesrol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 18:22","title":"Macronék megszólaltak: üdvözlik az EP-döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebből két helyen nem nyerhet a Fidesz, mert nem indítanak jelöltet.","shortLead":"Ebből két helyen nem nyerhet a Fidesz, mert nem indítanak jelöltet.","id":"20180912_Harom_telepulesen_is_idokozi_valasztas_lesz_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c5b127-7927-41ab-be9f-cdce38cfdb92","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Harom_telepulesen_is_idokozi_valasztas_lesz_vasarnap","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:45","title":"Három településen is időközi választás lesz vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5423debe-47e6-4f37-baa8-2ef47ba97894","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-afrikai Tű-foktól keletre lévő Blombos-barlangban bukkantak rá, legalább 30 ezer évvel régebbi minden eddig ismert emberi rajznál. ","shortLead":"A dél-afrikai Tű-foktól keletre lévő Blombos-barlangban bukkantak rá, legalább 30 ezer évvel régebbi minden eddig...","id":"20180912_hashtagre_hasonlit_a_legregebbi_emberi_rajz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5423debe-47e6-4f37-baa8-2ef47ba97894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654df0c-a1d4-47d5-a4f6-b273073b57d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_hashtagre_hasonlit_a_legregebbi_emberi_rajz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:12","title":"Hashtagre hasonlít a legrégebbi emberi rajz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3874c1-e700-4c9f-8aa0-c011956027e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"46 pályázó 51 pályázata között osztották szét az Érték és Minőség Nagydíjakat a parlamentben kedden, érdekes módon a kommunikáció területén kizárólag kormánypárti csatornákat jutalmaztak, őket azonban bőségesen. Mészáros Lőrinc felesége és Kökény-Szalai Vivien is a díjazottak közé került.","shortLead":"46 pályázó 51 pályázata között osztották szét az Érték és Minőség Nagydíjakat a parlamentben kedden, érdekes módon...","id":"20180911_A_kormanyzati_tvcsatornak_es_hirszolgaltatok_kaptak_az_osszes_kommunikacios_nivodijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e3874c1-e700-4c9f-8aa0-c011956027e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a7085f-00fb-412a-997c-0f78a2423a0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_A_kormanyzati_tvcsatornak_es_hirszolgaltatok_kaptak_az_osszes_kommunikacios_nivodijat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 18:00","title":"Mészáros Lőrinc feleségét és több kormánymédiumot is nívódíjjal jutalmaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bem téren demonstrál az MSZP, a Párbeszéd és a DK.","shortLead":"A Bem téren demonstrál az MSZP, a Párbeszéd és a DK.","id":"20180913_Miniteret_valasztottak_a_nagy_kozos_ellenzeki_tunteteshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d076c5b-d4bd-4dcd-9a38-51be64cfae02","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Miniteret_valasztottak_a_nagy_kozos_ellenzeki_tunteteshez","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:03","title":"Miniteret választottak a nagy, közös ellenzéki tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az óvodások szülei is költenek a külön foglalkozásokra, később pedig még mélyebben nyúlnak a zsebükbe.","shortLead":"Már az óvodások szülei is költenek a külön foglalkozásokra, később pedig még mélyebben nyúlnak a zsebükbe.","id":"20180913_Egy_kisebb_vagyont_elkolthet_aki_kulonorakra_kuldi_a_gyereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadb9697-6adb-477e-96f5-8e6845c81282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Egy_kisebb_vagyont_elkolthet_aki_kulonorakra_kuldi_a_gyereket","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:45","title":"Egy kisebb vagyont elkölthet, aki különórákra küldi a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]