A turisták is utálják, ha az emberek kutyát esznek, és a veszettség is terjed - figyelmeztetnek a vietnami város vezetői.

Be kell szüntetni a kutyaevést - jelezte Hanoi városvezetése. Addig még nem mentek el, hogy meg is tiltsák ezt, egyelőre csak kérték az embereket, hogy ne egyenek kutyahúst. Az Independent szerint az alpolgármester azt mondta: az, hogy kutyát esznek, zavarja a külföldieket, így "negatívan hat a civilizált és modern főváros képére". Ráadásul a kutyahússal a veszettség is terjed.

Vietnam fővárosában a becslések szerint 493 ezer kutya és macska él, tizedüket kereskedelmi célokból tartják.

Az Independentnek egy helyi kutyaétterem tulajdonosa azt mondta: igenis van kereslet a kutya iránt, az Egyesült Államokból is jönnek turisták, akik otthon nem ehetnének kutyát, Vietnamban viszont kipróbálják. Egyébként pedig szerinte nem is terjeszthet ez a hús betegséget, ha egyszer jól megsütik.