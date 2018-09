Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár dupla annyit lehet alkudni, mint tavaly, a régi, akár 10 százalékhoz is közelítő alku már teljesen a múlt homályába vész.","shortLead":"Bár dupla annyit lehet alkudni, mint tavaly, a régi, akár 10 százalékhoz is közelítő alku már teljesen a múlt homályába...","id":"20180913_Tobbet_lehet_alkudni_a_budai_lakasokbol_de_ne_gondoljon_nagy_szamra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ab6580-acff-407e-ba50-dd97cb1f3a2b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Tobbet_lehet_alkudni_a_budai_lakasokbol_de_ne_gondoljon_nagy_szamra","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:11","title":"Többet lehet alkudni a budai lakásokból, de ne gondoljon nagy számra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0980262e-9323-41f8-9d63-6b14de9a25fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"59 éves volt. ","shortLead":"59 éves volt. ","id":"20180912_Meghalt_Rachid_Taha_zenesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0980262e-9323-41f8-9d63-6b14de9a25fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0710f46d-40da-403c-8f4b-e7201457cd32","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Meghalt_Rachid_Taha_zenesz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:50","title":"Meghalt Rachid Taha zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0155a75f-2fa9-4200-af75-944c41d7dd70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák határ közelsége a megoldás.","shortLead":"Az osztrák határ közelsége a megoldás.","id":"20180911_40_magyar_telepulesen_egy_szal_munkanelkuli_sincs_itt_a_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0155a75f-2fa9-4200-af75-944c41d7dd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568d8be7-6ee2-4b47-8c40-f4b29ea7493f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_40_magyar_telepulesen_egy_szal_munkanelkuli_sincs_itt_a_lista","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:49","title":"40 magyar településen egy szál munkanélküli sincs, itt a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab433c5f-d82d-4e65-93ba-01b52bcbcb0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Látszik a Brexit hatása, New York már megelőzte Londont a világ pénzügyi központjainak listáján.","shortLead":"Látszik a Brexit hatása, New York már megelőzte Londont a világ pénzügyi központjainak listáján.","id":"20180912_Elbukta_London_a_vilag_penzugyi_fovarosa_cimet_Budapest_nagyot_javitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab433c5f-d82d-4e65-93ba-01b52bcbcb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ad7bb0-7f95-40e7-a754-826640906c8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Elbukta_London_a_vilag_penzugyi_fovarosa_cimet_Budapest_nagyot_javitott","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:58","title":"Elbukta London a világ pénzügyi fővárosa címet, Budapest nagyot javított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ec298e-1b62-48e4-be06-5bdd4c24f428","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mégpedig Guns N’ Roses-pólóban.","shortLead":"Mégpedig Guns N’ Roses-pólóban.","id":"20180913_Schwarzenegger_tekert_egyet_az_Andrassy_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58ec298e-1b62-48e4-be06-5bdd4c24f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f83aa0-240c-4418-a88d-6b8bd9d69f8b","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Schwarzenegger_tekert_egyet_az_Andrassy_uton","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:11","title":"Schwarzenegger tekert egyet az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A fiatal lányok negligálják az informatikát, csaknem egynegyedük (23%) még csak azt sem tudja, hogy mi az. Ez derül ki egy friss tanulmányból, amelyet a YouGov és a CA Technologies készített Franciaországban a szoftverfejlesztők napja alkalmából.","shortLead":"A fiatal lányok negligálják az informatikát, csaknem egynegyedük (23%) még csak azt sem tudja, hogy mi az. Ez derül ki...","id":"20180913_Monoton_munka_maganyos_elet_ezert_nem_szeretik_a_lanyok_az_informatikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e40ad8-5426-4249-ac61-39116f955c8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Monoton_munka_maganyos_elet_ezert_nem_szeretik_a_lanyok_az_informatikat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:10","title":"Monoton munka, magányos élet, ezért nem szeretik a lányok az informatikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","shortLead":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","id":"20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b38b58-0a08-4425-b1a9-bf289571f325","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:22","title":"Pont a Volvo veszi el a kamionosok munkáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint rossz minőségű munkát végez az MTA kutatóintézete. A KTI statisztikával vágott vissza. ","shortLead":"A miniszter szerint rossz minőségű munkát végez az MTA kutatóintézete. A KTI statisztikával vágott vissza. ","id":"20180913_A_Kozgazdasagi_Kutatointezetet_is_beszantana_Palkovics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182140f7-1c9f-497a-b5e5-41e20972c715","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_A_Kozgazdasagi_Kutatointezetet_is_beszantana_Palkovics","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:10","title":"A Közgazdasági Kutatóintézetet biztosan beszántaná Palkovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]