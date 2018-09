Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3a61430-4db8-4c8e-bc47-a49d16656733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy az izgalom a tech-világban, holnap mutatják be ugyanis az új iPhone-okat. Nem meglepő, hogy sorra érkeznek az időnként egymásnak ellentmondó hírek.","shortLead":"Nagy az izgalom a tech-világban, holnap mutatják be ugyanis az új iPhone-okat. Nem meglepő, hogy sorra érkeznek...","id":"20180911_uj_iphone_2018_neve_iphone_xy_xc_xr_xs_plus_max","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3a61430-4db8-4c8e-bc47-a49d16656733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54af169c-bf94-4183-af68-88c34f69b462","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_uj_iphone_2018_neve_iphone_xy_xc_xr_xs_plus_max","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:03","title":"Máris itt az újabb tipp az olcsó iPhone nevére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da166c64-3871-4f98-97e0-06ee2be27e86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Párbajra hívta ki Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust az orosz Nemzeti Gárda főparancsnoka, Viktor Zolotov.","shortLead":"Párbajra hívta ki Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust az orosz Nemzeti Gárda főparancsnoka, Viktor Zolotov.","id":"20180911_Bifszteket_csinalnanak_a_legismertebb_orosz_ellenzekibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da166c64-3871-4f98-97e0-06ee2be27e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a3f541-3607-4e65-90b4-f28b0845f246","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Bifszteket_csinalnanak_a_legismertebb_orosz_ellenzekibol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:47","title":"Bifszteket csinálnának a legismertebb orosz ellenzékiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5423debe-47e6-4f37-baa8-2ef47ba97894","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-afrikai Tű-foktól keletre lévő Blombos-barlangban bukkantak rá, legalább 30 ezer évvel régebbi minden eddig ismert emberi rajznál. ","shortLead":"A dél-afrikai Tű-foktól keletre lévő Blombos-barlangban bukkantak rá, legalább 30 ezer évvel régebbi minden eddig...","id":"20180912_hashtagre_hasonlit_a_legregebbi_emberi_rajz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5423debe-47e6-4f37-baa8-2ef47ba97894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654df0c-a1d4-47d5-a4f6-b273073b57d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_hashtagre_hasonlit_a_legregebbi_emberi_rajz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:12","title":"Hashtagre hasonlít a legrégebbi emberi rajz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A rák idén csaknem tíz millió ember halálát okozza, a betegség halálos áldozatainak száma tovább emelkedik a javuló megelőzés és a korai diagnosztizálás ellenére – írták szakértők az Egészségügyi Világszervezet friss jelentésében. Magyarországon szerintük drámaian gyorsan emelkedik a tüdőrákos halálozás a nők körében. ","shortLead":"A rák idén csaknem tíz millió ember halálát okozza, a betegség halálos áldozatainak száma tovább emelkedik a javuló...","id":"20180912_who_nemzetkozi_rakkutatasi_hivatal_statisztikak_tudorak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d01393-cc85-4568-a328-b4249439edf6","keywords":null,"link":"/elet/20180912_who_nemzetkozi_rakkutatasi_hivatal_statisztikak_tudorak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:25","title":"Döbbenetes rákstatisztikákat közölt a Nemzetközi Rákkutatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De nem tehette, mert nem európai parlamenti képviselő.","shortLead":"De nem tehette, mert nem európai parlamenti képviselő.","id":"20180912_juncker_is_megszavazta_volna_a_sargentini_jelentest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273cca3a-e424-49ee-bb3f-9f1d76c7e046","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_juncker_is_megszavazta_volna_a_sargentini_jelentest","timestamp":"2018. szeptember. 12. 22:16","title":"Juncker is megszavazta volna a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eded4eb3-97a5-41b0-8b55-58b5ee04e5c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Fahd Bin Abdulaziz Al-Saud kedvenc felesége egy elegáns londoni rezidenciát örökölt, a család vagyonát kezelő lichtensteini alapítvány viszont meggondolta magát.\r

","shortLead":"Fahd Bin Abdulaziz Al-Saud kedvenc felesége egy elegáns londoni rezidenciát örökölt, a család vagyonát kezelő...","id":"20180912_El_akarta_venni_a_csalad_a_szaudi_kiraly_ozvegyetol_a_hazat_kozbeszolt_a_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eded4eb3-97a5-41b0-8b55-58b5ee04e5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14877e3-2b42-4163-a786-9550af2b7d37","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_El_akarta_venni_a_csalad_a_szaudi_kiraly_ozvegyetol_a_hazat_kozbeszolt_a_birosag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:32","title":"El akarta venni a család a szaúdi király özvegyétől a házát, közbeszólt a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509043d9-fa59-49be-a929-1f638058bbde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lebonyolító most is az a Balásy Gyula, akinek cégei jóban vannak a magyar kormányzattal. ","shortLead":"A lebonyolító most is az a Balásy Gyula, akinek cégei jóban vannak a magyar kormányzattal. ","id":"20180913_Kozel_6_milliard_forintbol_indulhat_a_kormany_ujabb_plakatkampanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=509043d9-fa59-49be-a929-1f638058bbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7467a74-fb79-4d29-b058-551186dde034","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Kozel_6_milliard_forintbol_indulhat_a_kormany_ujabb_plakatkampanya","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:44","title":"Közel 6 milliárd forintból indulhat a kormány újabb plakátkampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f82f31-e120-4a3f-a4df-b956f242af43","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Hamarosan elindul az Aranyélet utolsó, harmadik évadja, így elérkezettnek láttuk az időt, hogy a széria kivételes (anti)hősnőinek sorsát kivesézzük. A bosszúszomjas politikus, egy magyar Lady Macbeth, egy kemény nő TEK-es mellényben: mindegyikőjük a maga módján reflektál a magyar valóságra.","shortLead":"Hamarosan elindul az Aranyélet utolsó, harmadik évadja, így elérkezettnek láttuk az időt, hogy a széria kivételes...","id":"20180911_aranyelet_3_hbo_onodi_eszter_fullajtar_andrea_dobrosi_laura_bakonyi_csilla_staub_viki_danis_lidia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f82f31-e120-4a3f-a4df-b956f242af43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb76a404-8b8d-4bd4-b372-7ce32d50d2c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_aranyelet_3_hbo_onodi_eszter_fullajtar_andrea_dobrosi_laura_bakonyi_csilla_staub_viki_danis_lidia","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:00","title":"Minden erős nő mögött ott áll egy bántott kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]