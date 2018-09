Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb770897-fba6-4d91-8b22-647ecd049241","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti expolgármester egyik cége által alkotott konzorcium néhány betontömbbel elzárta az utat Százhalombatta ipari parkja és a vonatállomás között, így a dolgozóknak 700 méter helyett 4,5 kilométert kell sétálniuk a munkába.","shortLead":"A felcsúti expolgármester egyik cége által alkotott konzorcium néhány betontömbbel elzárta az utat Százhalombatta ipari...","id":"20180912_Meszaros_Lorinc_vasutepito_konzorciuma_jol_megszivatta_a_szazhalombattaiakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb770897-fba6-4d91-8b22-647ecd049241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ccbb44-4b10-46ee-b752-6304577a74a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Meszaros_Lorinc_vasutepito_konzorciuma_jol_megszivatta_a_szazhalombattaiakat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:05","title":"Mészáros Lőrinc vasútépítő konzorciuma jól kiszúrt a százhalombattaiakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft közel egy éve pendítette meg, hogy ráncfelvarráson esik át az Outlook, mellé pedig több új funkciót is készítenek. A projekt mostanra ért be.","shortLead":"A Microsoft közel egy éve pendítette meg, hogy ráncfelvarráson esik át az Outlook, mellé pedig több új funkciót is...","id":"20180911_microsoft_outlook_email_dizajn_rancfelvarras_uj_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be27ac65-afe4-4f45-bc69-adac2043b072","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_microsoft_outlook_email_dizajn_rancfelvarras_uj_funkciok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:03","title":"Outlookot használ? Megérkezett az új dizájn, kapott néhány új funkciót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatott a rendőrséggel való fenyegetőzés.","shortLead":"Hatott a rendőrséggel való fenyegetőzés.","id":"20180912_Ket_tizezrest_lopott_egy_nyugdijastol_egy_debreceni_no_de_a_penztarcat_es_a_penz_felet_visszaadta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0815cc-4bdb-463e-a04a-f33ffb02727e","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Ket_tizezrest_lopott_egy_nyugdijastol_egy_debreceni_no_de_a_penztarcat_es_a_penz_felet_visszaadta","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:47","title":"Két tízezrest lopott egy nyugdíjastól egy debreceni nő, de a pénztárcát és a pénz felét visszaadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55c4f62-5f2b-4000-86e0-e2be25c2016a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Tapssal ünnepelte a közönség a Torontói Filmfesztiválon hétfőn Robert Redfordot, aki utolsó filmje bemutatóján bejelentette: ezennel végzett a színészettel.","shortLead":"Tapssal ünnepelte a közönség a Torontói Filmfesztiválon hétfőn Robert Redfordot, aki utolsó filmje bemutatóján...","id":"20180911_robert_redford_elkoszont_nem_lesz_tobb_filmszerepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e55c4f62-5f2b-4000-86e0-e2be25c2016a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7fbb3f-ce9a-41af-82e6-4439a812dd57","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_robert_redford_elkoszont_nem_lesz_tobb_filmszerepe","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:29","title":"Robert Redford elköszönt: nem lesz több filmszerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közvetítő jutalékát is vissza kell téríteni, ha töröltek egy repülőt – mondta ki az Európai Bizottság.","shortLead":"A közvetítő jutalékát is vissza kell téríteni, ha töröltek egy repülőt – mondta ki az Európai Bizottság.","id":"20180912_Meg_tobb_penzt_kerhet_vissza_akinek_toroltek_a_repulojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf426b7-efa7-4df5-8c55-c648dc29053e","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Meg_tobb_penzt_kerhet_vissza_akinek_toroltek_a_repulojet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:31","title":"Még több pénzt kérhet vissza, akinek törölték a repülőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8efba199-63f4-4c4a-8e37-a44fc79f30fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy svéd néppárti képviselő mondta Orbán szemébe azt, hogy már letért a nagy példaképe által jelzett útról. ","shortLead":"Egy svéd néppárti képviselő mondta Orbán szemébe azt, hogy már letért a nagy példaképe által jelzett útról. ","id":"20180911_On_nem_kepviseli_Helmut_Kohl_orokseget__ez_volt_az_egyik_legkemenyebb_biralat_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8efba199-63f4-4c4a-8e37-a44fc79f30fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be659a4-1e71-4b3c-aa97-74f9cdb3eda1","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_On_nem_kepviseli_Helmut_Kohl_orokseget__ez_volt_az_egyik_legkemenyebb_biralat_Orbannak","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:01","title":"\"Ön nem képviseli Helmut Kohl örökségét!\" – ez volt az egyik legkeményebb bírálat Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két évtizeddel a KEK megszüntetése után megpróbálkozik az UEFA még egy kupasorozattal.","shortLead":"Két évtizeddel a KEK megszüntetése után megpróbálkozik az UEFA még egy kupasorozattal.","id":"20180911_Nem_eleg_a_BL_es_az_EL_meg_egy_europai_kupasorozat_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbb7cc1-a4f2-40b8-9ee7-391f44ecca39","keywords":null,"link":"/sport/20180911_Nem_eleg_a_BL_es_az_EL_meg_egy_europai_kupasorozat_johet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:26","title":"Nem elég a BL és az EL, még egy európai kupasorozat jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5941526-4469-448c-88b8-c0299cd7af6f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő öngyilkos akart lenni, és előtte kisfiával is végezni akart még 2016-ban. ","shortLead":"A nő öngyilkos akart lenni, és előtte kisfiával is végezni akart még 2016-ban. ","id":"20180913_Alvo_kisfiat_szurta_mellkason_a_no_6_evre_iteltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5941526-4469-448c-88b8-c0299cd7af6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383b2aac-a89b-40c7-9108-ca9ef6778b35","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Alvo_kisfiat_szurta_mellkason_a_no_6_evre_iteltek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:34","title":"Alvó kisfiát szúrta mellkason a nő, 6 évre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]