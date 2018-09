Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15c72420-7f7e-4453-b2db-0ce0df6280f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180912_15_eve_halt_meg_Johnny_Cash","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15c72420-7f7e-4453-b2db-0ce0df6280f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c3678-7160-4ed6-90a0-15238e86f81b","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_15_eve_halt_meg_Johnny_Cash","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:51","title":"15 éve halt meg Johnny Cash","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzést kiírták, de eredménytelen lett.","shortLead":"A közbeszerzést kiírták, de eredménytelen lett.","id":"20180911_Elbukott_a_terv_hogy_piaci_allasuk_legyen_a_kozmunkasoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d653e43c-f983-42be-bf62-bab493163a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Elbukott_a_terv_hogy_piaci_allasuk_legyen_a_kozmunkasoknak","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:53","title":"Elbukott a terv, hogy piaci állásuk legyen a közmunkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01df16dc-9622-49e0-a27d-689cef180f14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyanúsított egy telephely portásaként úgy vitte el a cég egyik teherautóját, hogy a tulajdonos nem tudott róla.","shortLead":"A gyanúsított egy telephely portásaként úgy vitte el a cég egyik teherautóját, hogy a tulajdonos nem tudott róla.","id":"20180912_lopott_teherauto_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01df16dc-9622-49e0-a27d-689cef180f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df93b6fc-0caf-4fc1-b218-3a5d94220b36","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_lopott_teherauto_debrecen","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:46","title":"\"Kölcsönvette\" a cég autóját a debreceni portás, de beütött a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a3db77-e52e-4cdd-a44f-bc32267a3da6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén júliusban jóval több turista látogatott Budapestre, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Idén júliusban jóval több turista látogatott Budapestre, mint egy évvel korábban.","id":"20180912_artott_a_vizes_vb_a_budapesti_turizmusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a3db77-e52e-4cdd-a44f-bc32267a3da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ef124f-35bd-4de3-a50e-9874959bc11b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_artott_a_vizes_vb_a_budapesti_turizmusnak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 18:08","title":"Nemhogy használt, ártott a turizmusnak a tavalyi vizes vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f566d47-569c-4989-afd5-099fa7ca65bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt főpolgármester megválna a szamizdatgyűjteményétől.","shortLead":"A volt főpolgármester megválna a szamizdatgyűjteményétől.","id":"20180913_Demszky_Gabor_kulfoldre_megy_de_elotte_meg_eladna_valami_fontosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f566d47-569c-4989-afd5-099fa7ca65bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6473f252-3d84-46b1-a770-3ca9e1aa3624","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Demszky_Gabor_kulfoldre_megy_de_elotte_meg_eladna_valami_fontosat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:07","title":"Demszky Gábor külföldre megy, de előtte még eladna valami fontosat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd46acf-af02-48af-a518-352d710b9ac8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lezárták a belgrádi Nikola Tesla repülőteret szerda hajnalban, mert az Egypt Air egyik gépének megrongálódtak a kerekei, és a kifutón ragadt. Utasok nem voltak rajta.","shortLead":"Lezárták a belgrádi Nikola Tesla repülőteret szerda hajnalban, mert az Egypt Air egyik gépének megrongálódtak...","id":"20180912_Egy_muszaki_hibas_gep_ragadt_a_kifuton_lezartak_a_belgradi_repteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bd46acf-af02-48af-a518-352d710b9ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7047ded0-f105-4603-ab45-25b6f5655879","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Egy_muszaki_hibas_gep_ragadt_a_kifuton_lezartak_a_belgradi_repteret","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:23","title":"Egy műszaki hibás gép ragadt a kifutón, lezárták a belgrádi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7281255-f491-4295-8117-103efcf05244","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan többször is kisegítette főnökét a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Havasi Bertalan többször is kisegítette főnökét a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján.","id":"20180912_Sajtofonoke_sugta_Orbannak_hogy_mondja_azt_kettos_merce_van_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7281255-f491-4295-8117-103efcf05244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc86fc6d-627e-4a50-af0b-fb5ea61121ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Sajtofonoke_sugta_Orbannak_hogy_mondja_azt_kettos_merce_van_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:00","title":"Sajtófőnöke súgta Orbánnak, hogy mondja azt, kettős mérce van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint Magyarországnak semmi keresnivalója a szervezet szégyenlistáján.","shortLead":"A külügyminiszter szerint Magyarországnak semmi keresnivalója a szervezet szégyenlistáján.","id":"20180913_szijjarto_peter_ensz_bosszu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a56cbd-cd54-43f0-9480-058e4a2420f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_szijjarto_peter_ensz_bosszu","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:52","title":"Szijjártó megint bosszút emleget, most az ENSZ van soron nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]