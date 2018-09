Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ötezer forintnál kevesebb pénzzel tartozókkal nem kezd levelezni az adóhivatal, a nagyobb adósok nem ússzák meg.","shortLead":"Az ötezer forintnál kevesebb pénzzel tartozókkal nem kezd levelezni az adóhivatal, a nagyobb adósok nem ússzák meg.","id":"20180914_Kevesebb_adot_fizetett_mint_amennyit_kell_Nemsokara_megkeresi_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80157413-7463-449e-8265-6bc5376c0378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Kevesebb_adot_fizetett_mint_amennyit_kell_Nemsokara_megkeresi_a_NAV","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:29","title":"Kevesebb adót fizetett, mint amennyit kell? Nemsokára megkeresi a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8e814f-2980-488f-91e1-c3ba6f267405","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180913_Bella_Ciao__partizandallal_uzen_Tom_Waits_Trumpnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e8e814f-2980-488f-91e1-c3ba6f267405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef358f5-6f50-426f-9416-fdca0630f7f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Bella_Ciao__partizandallal_uzen_Tom_Waits_Trumpnak","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:55","title":"Bella Ciao – partizándallal üzen Tom Waits Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b507f9-f339-4b5e-8f34-c23deb1979bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Baljós képsorok vezetik fel a befejező évadot. ","shortLead":"Baljós képsorok vezetik fel a befejező évadot. ","id":"20180914_Aranyelet_harmadik_evad_Miklos_csalad_elozetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b507f9-f339-4b5e-8f34-c23deb1979bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3dc894-b958-4266-a9ec-1aa8ad3c94a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Aranyelet_harmadik_evad_Miklos_csalad_elozetes","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:12","title":"Megállíthatatlanul robog a vég felé a Miklósi család – új előzetes jött az Aranyélethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek is részei a digitális világnak, ezt a folyamatot nem tudjuk, és nem is kell megállítani, tény viszont, hogy minden családban más-más kérdéseket vet fel. A szülők gyakran csak a gép előtt kuksoló gyereket látják, arról néha fogalmuk sincs, hogy mit csinál a neten, mivel játszik, kikkel lép kapcsolatba.","shortLead":"A gyerekek is részei a digitális világnak, ezt a folyamatot nem tudjuk, és nem is kell megállítani, tény viszont...","id":"20180914_Gyerekek_az_interneten_kepernyo_digitalis_eszkoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cd69b6-2bbe-41ba-aa4a-f2d67cc068c0","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Gyerekek_az_interneten_kepernyo_digitalis_eszkoz","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:12","title":"Amíg a szülők nem teszik le a kütyüt, a gyerekek se fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c102a7c-31e3-4f75-ba7f-85206b26e1ed","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elérte az USA keleti partját a Florence nevű hurrikán, amely ugyan valamelyes lecsendesedett, viszont rekordmennyiségű esőt hoz Észak- és Dél-Karolina állam területére. Már vannak olyan térségek, ahol néhány óra alatt harminc centiméternyi eső esett. Már százezer otthonban nincs áram, s gyilkos villámáradások alakulhatnak ki. Közben a Távol-Keleten egy újabb szupertájfun gyűjt erőt, amelyben közel 300 kilométeres sebességű széllökések is lehetnek. Megérkeztek az első videók is. ","shortLead":"Elérte az USA keleti partját a Florence nevű hurrikán, amely ugyan valamelyes lecsendesedett, viszont rekordmennyiségű...","id":"20180914_Elerte_az_amerikai_partokat_a_pusztito_Florence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c102a7c-31e3-4f75-ba7f-85206b26e1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6731133c-6c37-4d99-802c-d9fd2fa4d0bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Elerte_az_amerikai_partokat_a_pusztito_Florence","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:10","title":"Elérte az amerikai partokat a pusztító Florence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd2acb2-c4f4-420c-bf8d-2bd015142a50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábítószer-kereskedő hálózatot számolt fel a rendőrség; Cegléd, Kistarcsa és Gödöllő térségében terítettek.","shortLead":"Kábítószer-kereskedő hálózatot számolt fel a rendőrség; Cegléd, Kistarcsa és Gödöllő térségében terítettek.","id":"20180913_hev_megallokban_arultak_a_drogot_a_lekapcsolt_dilerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd2acb2-c4f4-420c-bf8d-2bd015142a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc94dea-c30a-4b56-84c1-5f5c38fb2eff","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_hev_megallokban_arultak_a_drogot_a_lekapcsolt_dilerek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:44","title":"HÉV-megállókban árulták a drogot a lekapcsolt dílerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f47500-85ed-4a6b-a171-a072b4dec621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reformatus.hu-nak beszélt az Emmi korábbi vezetője a jövőjéről.","shortLead":"A reformatus.hu-nak beszélt az Emmi korábbi vezetője a jövőjéről.","id":"20180914_Balog_Zoltannak_fontosabb_az_egyhaz_mint_a_kepviseloseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6f47500-85ed-4a6b-a171-a072b4dec621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a660e5b6-0750-4db7-b2a7-c60bf0903e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Balog_Zoltannak_fontosabb_az_egyhaz_mint_a_kepviseloseg","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:44","title":"Balog Zoltánnak fontosabb az egyház, mint a képviselőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0175b854-1b91-4cdb-aaf3-b37f90ea83f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett az első több tízezer menekült a szíriai-török határra, miután a szíriai kormányerők orosz segítséggel megkezdték az utolsó jelentős ellenzéki körzet, Ídlib tartomány ostromát. Az ENSZ humanitárius ügyekkel foglalkozó szervezete, az OCHA szerint a XXI. század legsúlyosabb humanitárius válságát eredményezhetik a harcok.","shortLead":"Megérkezett az első több tízezer menekült a szíriai-török határra, miután a szíriai kormányerők orosz segítséggel...","id":"20180913_Idlib_ostroma_ujabb_menekulthullamot_inditott_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0175b854-1b91-4cdb-aaf3-b37f90ea83f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012c1cc9-08c2-4314-a3e0-27ede37fc3bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Idlib_ostroma_ujabb_menekulthullamot_inditott_be","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:58","title":"Ídlib ostroma újabb menekülthullámot indított be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]