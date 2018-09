hvg.hu: Igazán nem szeretnék tiszteletlen lenni a kérdésemmel, de mit csinál Budapesten? Az Európai Bizottság többször kifejtette azt, hogy nem szeretné, ha a brit kormány különtárgyalásokat folytatna a tagállamokkal; igyekeznek egységes álláspontot képviselni a Brexitről szóló tárgyalásokon.

Martin Callanan: A magyar kormány tagjaival tárgyaltam, azt gondolom, ahogy ezt korábban megtettük, úgy meg fogjuk tenni a jövőben is. Alkalmam volt kifejteni a kormányunk javaslatait a kilépéssel kapcsolatban, és a támogatásukat kérni ezekhez az uniós Tanácsban.

Martin Callanan © Reviczky Zsolt

hvg.hu: A magyar kormány ott is és Magyarországon is sokszor beszélt arról, hogy a tárgyalások során a kint élő magyarok jogainak tiszteletben tartását szeretné elérni, ez a téma bizonyára most is előkerült. Milyen garanciákat tud felkínálni?

M. C.: Erről beszéltem a kint élő magyarok előtt is, és most is azt tudom mondani, hogy szívesen látjuk őket az Egyesült Királyságban, örülünk, ha maradnak, elismerjük azt, amit az országért tettek. És garantáljuk a jogaikat a jövőben is.

hvg.hu: Azoknak, akik már most ott élnek.

M. C.: Igen, erre elfogadtunk egy intézkedéssort, és azt is garantáljuk, hogy nem változik semmi az átmeneti időszakban, vagyis 2020 végéig sem.

hvg.hu: A Nagy-Britanniában dolgozók esetében mi várható, ha nem állapodnak meg?

M. C.: Semmi, ugyanúgy érvényesek a jogaik, ahogy most, a brit jogrendszer garantálja ezeket. Ahogy említettem, igyekszünk a helyzetüket is rendezni minél gyorsabban, és ha kell, ezt egyoldalúan is megtesszük.

hvg.hu: A brit jogrendszer elég? Komoly vitát okozott, hogy a brit kormány a szakítás részeként „szabadulna” az uniós legfelsőbb bírói szervtől, az Európai Bíróságtól is, márpedig egy ilyen jogvitában eddig ez a szervezet dönthetett.

M. C.: A megállapodás szerint a brit bíróságok – ahogy most – a Brexit után 8 évig még kérhetnek véleményt az Európai Bíróságtól. De azt gondolom, hogy a független igazságszolgáltatásunk elég garancia arra, hogy ne sérüljenek az országban dolgozó uniós polgárok jogai.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Kérdés persze, lesz-e munkájuk. Olyan nyilatkozatból is rengeteget olvashattunk, hogy a mostani bizonytalanság vagy a Brexit miatt cégek távozhatnak a szigetországból. Ezt mennyire tartja reális veszélynek?

M. C.: Nem hiszem, hogy ez így lenne. Nézze csak meg: a brit gazdaság növekszik, nemhogy menekülne a tőke, de épp hogy jönnek a beruházások, a munkanélküliség is hosszú ideje a legalacsonyabb szinten van.

hvg.hu: Attól nem tart, hogy nem lesz elég munkaerő, ha elmaradnak az európaiak?

M. C.: Nem aggódom emiatt sem: tény, hogy a munkaerő szabad mozgása megszűnik, de még az év vége előtt új bevándorlási rendszert fogunk kialakítani, és ebben a szükséges területeken lehetővé tesszük a munkavállalást.

hvg.hu: Persze csak abban az esetben, ha a Brexitről szóló megállapodást sikerül jóváhagyni.

M. C.: Valóban egyre több szó esik a „no-dealről”, arról, ha megállapodás nélkül lép ki az ország az EU-ból. Azt viszont világossá tettük, hogy az uniós polgárokat érintő vállalásainkat ebben az esetben is teljesítjük. Természetesen senkit nem kérünk arra, hogy távozzon az országból, és mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban rendezzük a helyzetüket.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Mi történik azokkal a fiatalokkal, akik 2019-től szeretnének továbbtanulni az Egyesült Királyságban? Az előzetes megállapodás szerint ezt még megtehetnék, ha ez nem lép hatályba, akkor is reménykedhetnek?

M. C.: Ha megegyezünk, akkor ők is a jelenlegi, a britekkel megegyező feltételekkel kezdhetik meg a tanulmányaikat 2020 végéig. Ha mégsem? Tény, hogy ez csak egyike lesz azoknak a területeknek, amelyekkel foglalkoznunk kell. De azt hiszem, bízhatunk a felsőoktatási rendszerünkben, amely az egyik legjobb a világon, és amely szívesen fogad diákokat nem csak az EU-ból, hanem az egész világból, bizonyára megoldják azt, hogy ez a jövőben is így maradjon.

hvg.hu: Mennyire tartja valószínűnek, hogy nem lesz megállapodás? Ahogy közeledik a kilépés tervezett időpontja, 2019. március 29-e, egyre nagyobb ennek a valószínűsége.

M. C.: Nehéz egy százalékos arányt mondani, de minek tagadnánk, nem kis feladat áll előttünk. Mi letettünk egy pragmatikus javaslatot, kompromisszumokat is vállaltunk, az EU aggodalmait is igyekeztünk eloszlatni például azzal, hogy az ír-északír határkérdést is megoldottuk. Várjuk, hogy hivatalos reakciót kapjunk erre Michel Barnier uniós főtárgyalótól.

hvg.hu: Jean-Claude Juncker a héten az Európai Parlament strasbourgi ülésén arról beszélt, hogy speciális viszonyt szeretne az Egyesült Királysággal, de a szabadkereskedelem elvei alapján és nem a belső piac részeként. Ehhez képest az ön által említett javaslat a termékkereskedelemben a belső piacon tartaná a szigetországot.

M. C.: Várjuk meg, mit mond az EU a javaslatunkra! Azt gondolom, pragmatikus a tervünk, de ahogy említettem, ha nagyon nem tetszik, felkészültünk arra is, hogy megállapodás nélkül lépünk ki.

hvg.hu: Azt elképzelhetőnek tartja, hogy visszatér a kormány a korábbi, a teljes szakítást jelentő hard Brexitről szóló tervhez?

M. C.: Nem szeretnék most más forgatókönyvet vázolni, mint amit letettünk, főleg, hogy ez már az egyeztetések eredményeként született meg. Nem hiszem, hogy példa nélküli lenne az a viszony, amit szeretnénk, Svájc és az EU között is hasonló van. Reméljük, az EU is szeretne megegyezni.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: A legújabb hírek arról szólnak, hogy novemberben egy rendkívüli csúcsot szentelnek a Brexitnek, a hátralévő idő elég lesz?

M. C.: Mi tartjuk magunkat az eredeti célhoz, vagyis hogy októberre lezárjuk a tárgyalásokat, de ez egy ilyen műfaj, elfogadjuk, ha csúszunk egy hónapot. De ennél tovább nagyon nem kellene húzni, mert utána még rengeteg dolgunk van: a brit parlament elé visszük a megegyezést, és az ottani menetrendet ismerve épphogy megleszünk így márciusra.

hvg.hu: Mi történik, ha valamelyik uniós tagállam nem fogadja el a megállapodást? Vagy az Európai Parlament?

M. C.: A Tanácsban minősített többséggel döntenek, szóval annyira nem aggódunk, a parlamentek már fogósabbak. Ha leszavazzák, hát az megint no deal.

hvg.hu: De a Brexit nem csúszik?

M. C.: A Brexit meg fog történni 2019. március 29-én, reményeink szerint megállapodással, de ha úgy alakul, anélkül.

hvg.hu: Mi lesz a brit kormánnyal, ha nincs megállapodás? Theresa May meg tudja őrizni a helyét?

M. C.: A kormányt öt évre választották, mi nem készülünk vészforgatókönyvekkel.

hvg.hu: Ha már vészforgatókönyvek: rengeteget olvastunk arról, hogy no deal esetén nem lesz gyógyszer Nagy-Britanniában, hogy kifogynak a boltok az élelmiszerekből. Mennyire reálisak ezek a félelmek?

M. C.: Elég biztos vagyok abban, hogy lesznek gyógyszerek! De valóban komoly dologról van szó, és ennek megfelelően készülünk is. A kormány közzétett több mint húsz jegyzetet arról, mi történhet no deal esetén, a legfrissebbek épp most jelennek meg, amikor a kormány a „no deal”-ről tárgyal (az interjú csütörtökön készült – a szerk.), de mi azért baráti viszonyt szeretnénk az EU-val.