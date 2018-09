Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21f6291-7bf1-4c04-a131-20d0faa6cd1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szuperközeli portréfotókkal jött ki a Katona József Színház.","shortLead":"Szuperközeli portréfotókkal jött ki a Katona József Színház.","id":"20180913_Intim_kozelsegbol_mutatjak_Nagy_Ervineket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21f6291-7bf1-4c04-a131-20d0faa6cd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec312fe-6100-4ed9-9c7a-6d22a353b4da","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Intim_kozelsegbol_mutatjak_Nagy_Ervineket","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:32","title":"Intim közelségből mutatják Nagy Ervinéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0980262e-9323-41f8-9d63-6b14de9a25fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"59 éves volt. ","shortLead":"59 éves volt. ","id":"20180912_Meghalt_Rachid_Taha_zenesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0980262e-9323-41f8-9d63-6b14de9a25fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0710f46d-40da-403c-8f4b-e7201457cd32","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Meghalt_Rachid_Taha_zenesz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:50","title":"Meghalt Rachid Taha zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eladják az egyik legnagyobb angliai farmot, hogy rájöjjenek, mennyit buknak majd a Brexiten a földtulajdonosok.","shortLead":"Eladják az egyik legnagyobb angliai farmot, hogy rájöjjenek, mennyit buknak majd a Brexiten a földtulajdonosok.","id":"20180912_Az_egyik_legnagyobb_angliai_farm_eladasaval_tesztelik_hogyan_hat_majd_a_Brexit_az_ingatlanarakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269fb11b-3e7d-4109-ae8d-2b960f99dc66","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Az_egyik_legnagyobb_angliai_farm_eladasaval_tesztelik_hogyan_hat_majd_a_Brexit_az_ingatlanarakra","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:08","title":"Az egyik legnagyobb angliai farm eladásával tesztelik, hogyan hat majd a Brexit az ingatlanárakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, tovább színezi a Fidesz a valóságot, mondván, semmis a Sargentini-jelentés, csak annyi történt, a bevándorlást támogató erők többségben vannak az EP-ben, ezért megbüntették Magyarországot. Eldőlt az is: magánegyetem lesz a Corvinus.","shortLead":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, tovább színezi a Fidesz a valóságot, mondván, semmis a Sargentini-jelentés...","id":"20180913_Gulyas_A_Sargentinijelentes_semmis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4f82fc-52e0-4db0-afa4-c4af6c376202","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Gulyas_A_Sargentinijelentes_semmis","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:45","title":"Gulyás: Nem is fogadták el a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet találgatni, mire költik a pénzt.","shortLead":"Lehet találgatni, mire költik a pénzt.","id":"20180912_Hamarosan_milliardokat_mozdithatnak_meg_Matolcsy_alapitvanyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495b92db-2237-4cca-86fe-a48e566cfe77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Hamarosan_milliardokat_mozdithatnak_meg_Matolcsy_alapitvanyai","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:06","title":"Hamarosan milliárdokat mozdíthatnak meg Matolcsy alapítványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kar nem vitatta, hogy a jegyzőkönyv közérdekből nyilvános, de az adatszolgáltatásért már pénzt kértek. Egész pontosan 30 ezer forintot.","shortLead":"A kar nem vitatta, hogy a jegyzőkönyv közérdekből nyilvános, de az adatszolgáltatásért már pénzt kértek. Egész pontosan...","id":"20180913_30_ezret_kert_az_Atlatszotol_a_nyilvanos_jegyzokonyvert_a_szegedi_fogorvosi_kar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df195bce-57cc-4569-950f-bd10887f3ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_30_ezret_kert_az_Atlatszotol_a_nyilvanos_jegyzokonyvert_a_szegedi_fogorvosi_kar","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:05","title":"30 ezret kért az Átlátszótól a nyilvános jegyzőkönyvért a szegedi fogorvosi kar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal szerint egyre több fiatal válik függővé a termékek miatt.","shortLead":"Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal szerint egyre több fiatal válik függővé a termékek miatt.","id":"20180913_Betiltanak_az_izesitett_ecigik_nagy_reszet_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92076e3d-4e82-4833-b228-3140c13d8432","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Betiltanak_az_izesitett_ecigik_nagy_reszet_Amerikaban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:37","title":"Betiltanák az ízesített e-cigik nagy részét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469e52cf-ed8f-45ff-89b2-a2b4895cfacb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Január elején derült ki, hogy megint az okirathamisításért elítélt Lóki családi cége nyerte el a washingtoni külképviselet felújítását. A Közbeszerzési Értesítőben most csak folyamatszervezési módosításokat közöltek, az összeg és a nyertes változatlan.","shortLead":"Január elején derült ki, hogy megint az okirathamisításért elítélt Lóki családi cége nyerte el a washingtoni...","id":"20180912_Hamarosan_kezdenek_a_Szabadi_Bela_buntetougyeben_okirathamisitasert_elitelt_Loki_Geza_csaladi_cege_Washingtonban_ujitja_fel_a_kulkepviselet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469e52cf-ed8f-45ff-89b2-a2b4895cfacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8080056-de17-4afb-bf0c-a6616acf895f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Hamarosan_kezdenek_a_Szabadi_Bela_buntetougyeben_okirathamisitasert_elitelt_Loki_Geza_csaladi_cege_Washingtonban_ujitja_fel_a_kulkepviselet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:59","title":"Az okirathamisításért elítélt Lóki Géza családi cége újítja fel Washingtonban a külképviseletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]