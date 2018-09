Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gép október végén száll fel utoljára.","shortLead":"A gép október végén száll fel utoljára.","id":"20180912_Megszunteti_BudapestBukarest_jaratat_a_Wizz_Air","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78326494-4b13-4979-95be-647d8c38df56","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Megszunteti_BudapestBukarest_jaratat_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:18","title":"Megszünteti Budapest–Bukarest-járatát a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négygyermekes nőt egy kábítószer-használó férfi szúrta combon néhány nappal ezelőtt, azóta orvostól orvosig jár.","shortLead":"A négygyermekes nőt egy kábítószer-használó férfi szúrta combon néhány nappal ezelőtt, azóta orvostól orvosig jár.","id":"20180913_tuvel_szurtak_meg_egy_not_az_1es_villamoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64beb7c3-f4a8-4fb3-91d4-3b72538b5c1e","keywords":null,"link":"/elet/20180913_tuvel_szurtak_meg_egy_not_az_1es_villamoson","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:23","title":"Drogos tűvel szúrhattak meg egy nőt az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Estelle márkanév alatt futó terméket nemsokára átnevezik.","shortLead":"Az Estelle márkanév alatt futó terméket nemsokára átnevezik.","id":"20180912_Uj_fogamzasgatlolicenszet_vett_a_Richter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea2cf44-3482-4f0e-bd54-9e28b94d6005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Uj_fogamzasgatlolicenszet_vett_a_Richter","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:43","title":"Új fogamzásgátló-licencet vett a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","id":"20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271134c-2fe7-47b8-90c3-909ff7412cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:34","title":"Gyengül a forint a Sargentini-jelentés megszavazása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3537cb7f-2619-4eb0-979d-380be27b326f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok többsége fiú, több mint felük még nem töltötte be a 13. életévét, amikor bántalmazták. Minden hatodik eset feltételezhetően nemi erőszak volt.","shortLead":"Az áldozatok többsége fiú, több mint felük még nem töltötte be a 13. életévét, amikor bántalmazták. Minden hatodik eset...","id":"20180913_legkevesebb_3600_gyereket_molesztaltak_katolikus_papok_nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3537cb7f-2619-4eb0-979d-380be27b326f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf532c6-eaaa-4d78-8ed5-1e113f4047f0","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_legkevesebb_3600_gyereket_molesztaltak_katolikus_papok_nemetorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:00","title":"Legkevesebb 3600 gyereket molesztáltak katolikus papok Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt kórháznál is súlyos szabálytalanságokat talált az ÁSZ.","shortLead":"Öt kórháznál is súlyos szabálytalanságokat talált az ÁSZ.","id":"20180913_Ot_korhaz_penzugyeit_vizsgalta_az_ASZ_egyik_sem_volt_szabalyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d4df6-6070-44a4-a19f-44d5481a8712","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Ot_korhaz_penzugyeit_vizsgalta_az_ASZ_egyik_sem_volt_szabalyos","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:26","title":"Öt kórház pénzügyeit vizsgálta az ÁSZ, egyik sem volt szabályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"Hegedűs Dániel","category":"vilag","description":"A 7. cikk szerinti eljárás megindítása még nem a \"nukleáris opció\", mert aligha fog konkrét eredményekre jutni a 2019. májusi európai parlamenti választásokig. Mégis messzemenő következményei vannak, és fordulópontnak tekinthető Magyarország és az Európai Unió 2010 utáni kapcsolatrendszerében, hiszen előrevetíti a Fidesz és az Európai Néppárt (EPP) tényleges szakításának lehetőségét. Az EPP által eddig biztosított védelem hiánya pedig könnyen vezethet az Orbán-kormány újabb elmarasztalásához és akár szankciókhoz is a jövőben. Vélemény.

","shortLead":"A 7. cikk szerinti eljárás megindítása még nem a \"nukleáris opció\", mert aligha fog konkrét eredményekre jutni a 2019...","id":"20180913_europai_unio_europai_parlament_sargentini_jelentes_magyarorszag_fidesz_7_cikkely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0ac458-8fec-4677-9a5a-e7e5c10abbf5","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_europai_unio_europai_parlament_sargentini_jelentes_magyarorszag_fidesz_7_cikkely","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:30","title":"A Sargentini-jelentés elfogadása alapjaiban rendezi át a Fidesz és Magyarország európai pozícióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén először már ezermilliárd forintnál is többet költenek a húsok és tejtermékek növényi alapú helyettesítőire az amerikaiak. Azért a húsiparnak így sincs miért félnie.","shortLead":"Idén először már ezermilliárd forintnál is többet költenek a húsok és tejtermékek növényi alapú helyettesítőire...","id":"20180913_Ezermilliard_forintos_uzlet_lett_hus_nelkuli_etelekre_cserelni_a_hust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cab93e-5897-4168-8b8c-bc0228a4a297","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Ezermilliard_forintos_uzlet_lett_hus_nelkuli_etelekre_cserelni_a_hust","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:59","title":"Ezermilliárd forintos üzlet lett hús nélküli ételekre cserélni a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]