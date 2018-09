Itt, a Boticas magaslatok hatalmas gránit képződményei rejtik magukban a modern kor egyik legértékesebb fémét, a lítiumot. Pontosabban azt az ásványt, amelyből kinyerhető az ezüst fehér színű fém. Ezt a színe alapján szokás (az új) fehér aranynak nevezni. Merthogy a lítium alapanyag a mobiltelefonok, a számítógépek akkumulátorához. És a jövőben még inkább stratégiai nyersanyag lesz, mert az elektromos autók üzemeltetése sem képzelhető el lítium nélkül.

A brit cég észak-portugáliai bányájának a kapacitását épp nemrég 20 millió tonnára becsülték, ezzel a korábbi prognózist csaknem ötven százalékkal növelték, a tiszta lítium aránya 1,04 százalék. De innen 25 kilométerre is van egy bánya, amelynek a készlete a becslések szerint, még nagyobb, és magasabb az ásvány tiszta lítium tartalma is. Jelenleg az európai lítium fogyasztást 86 százalékban a chilei és az ausztrál importból biztosítják, a mostani portugáliai kitermelés csak a kontinens igényeinek 11 százalékát fedezi, ráadásul jelenleg még az Ibériai-félszigeten kitermelt lítiumot a kerámia és az üvegipar használja fel. De Portugália már a sokkal ígéretesebb jövőre készül.

Hamarosan megjelenik a nemzetközi pályázat a portugáliai lítium-lelőhelyek gazdaságos üzemeltetésére. Mert hiába a gazdag lelőhelyek, ha a jelenlegi kitermelési költségek két és félszer magasabbak, mint például a chileiek. Az Európai Unió is már régóta támogatja a kontinens lítium-függőségének csökkentését, tehát Portugália komoly EU-s támogatásra is számíthat. Az Unió szakértőinek becslése szerint 2025-ben az európai lítium piac 250 milliárd eurós lesz. De mint Jorge Seguro Sanches, a lisszaboni kormány energia és bányászati ügyekért felelő államtitkára elmondta: nem csak be akarják zsebelni a bányák üzemeltetéséből származó jutalékot és nem csupán a lítium exportálására készülnek. Hosszú távon Portugália a helyben kitermelt lítium további feldolgozására új üzemeket hozna létre, méghozzá környezetvédő, zöld technológia alapján.