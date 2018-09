Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5963da72-c056-45a1-bcf6-66916992602b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Csorna központjában most megcsodálhat egyet.","shortLead":"Csorna központjában most megcsodálhat egyet.","id":"20180913_Fogadjunk_hogy_nem_latott_meg_ekkora_Rubikkockat__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5963da72-c056-45a1-bcf6-66916992602b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5ac690-de4d-4e22-acc4-47d14bb42479","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Fogadjunk_hogy_nem_latott_meg_ekkora_Rubikkockat__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:11","title":"Fogadjunk, hogy nem látott még ekkora Rubik-kockát! – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb318759-f341-4cb5-b198-6688988cfd1a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Lát mindent, ami a közéletben történik, de nem szeretné átadni magát a magyar valóságból áradó rosszkedvnek.","shortLead":"Lát mindent, ami a közéletben történik, de nem szeretné átadni magát a magyar valóságból áradó rosszkedvnek.","id":"20180912_Scherer_Peter_Szamomra_a_politika_tul_fajdalmas_terep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb318759-f341-4cb5-b198-6688988cfd1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd355a4-63e7-4bab-a57f-d8a8e8550e5d","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Scherer_Peter_Szamomra_a_politika_tul_fajdalmas_terep","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:15","title":"Scherer Péter: Számomra a politika túl fájdalmas terep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c57276-39fd-4765-894b-cf8c09483dfa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A már csak helyi politikával foglalkozó Lázár János odaszúrt egyet a \"kétballábas focistáknak\" és a támogatóiknak.","shortLead":"A már csak helyi politikával foglalkozó Lázár János odaszúrt egyet a \"kétballábas focistáknak\" és a támogatóiknak.","id":"20180913_lazar_janos_foldeak_futball_ketballabas_focistak_priamisjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6c57276-39fd-4765-894b-cf8c09483dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5f76c7-8a6b-4749-a19a-3c28d512d14f","keywords":null,"link":"/sport/20180913_lazar_janos_foldeak_futball_ketballabas_focistak_priamisjatek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:31","title":"Lázár: Kétballábas focistáknak óriási pénzeket fizetnek azért, hogy \"ugrabugrándozzanak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e184edb-6340-4aff-a758-2dfb112d1e37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évek vagy akár évtizedek óta látni koncepciós autókon, hogy a hagyományos visszapillantó tükröket kamerákkal helyettesítik. 