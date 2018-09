Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4e699b1-3c1c-4abf-a7b1-d2992a862e56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Még korábbi, mint az eddig legősibbnek hitt észak-kínai leletek.","shortLead":"Még korábbi, mint az eddig legősibbnek hitt észak-kínai leletek.","id":"20180913_13_ezer_eves_sorfozde_maradvanyait_talaltak_meg_a_Foldkozitenger_keleti_medencejeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4e699b1-3c1c-4abf-a7b1-d2992a862e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0989e98f-3077-4b5b-a27a-1e690cb66b7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_13_ezer_eves_sorfozde_maradvanyait_talaltak_meg_a_Foldkozitenger_keleti_medencejeben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:30","title":"13 ezer éves sörfőzde maradványait találták meg a Földközi-tenger keleti medencéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, csupán egy órán át, és egy embernek csak egyet, de hát az is valami!","shortLead":"Igaz, csupán egy órán át, és egy embernek csak egyet, de hát az is valami!","id":"20180913_Meg_hogy_nincs_ingyenebed_egy_heten_at_ingyen_osztogatja_a_pizzakat_egy_ausztral_etterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb26ff24-7272-4ca4-b07f-5cc298a0356e","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Meg_hogy_nincs_ingyenebed_egy_heten_at_ingyen_osztogatja_a_pizzakat_egy_ausztral_etterem","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:32","title":"Még hogy nincs ingyenebéd: egy héten át osztogatja a pizzákat egy ausztrál étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1babcd27-b139-457d-a337-dfe08c9d708e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Szét lehet-e vajon választani a magánéletet és a munkát, ha a szeretteinkkel dolgozunk? A közösségi munkamodellt idehaza meghonosító Klementz Kata és Panni szerint nem, de nem is kell.","shortLead":"Szét lehet-e vajon választani a magánéletet és a munkát, ha a szeretteinkkel dolgozunk? A közösségi munkamodellt...","id":"201809113_loffice_klementz_kata_panni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1babcd27-b139-457d-a337-dfe08c9d708e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba307f1-36d7-4be2-9453-8791651fa54f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/201809113_loffice_klementz_kata_panni","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:15","title":"“Én repkedek, ő pedig néha visszahúz a földre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A befektetési szakember szerint több vi komoly fellendülés után a magyar költségvetésnek már egyensúlyban kellene lennie. ","shortLead":"A befektetési szakember szerint több vi komoly fellendülés után a magyar költségvetésnek már egyensúlyban kellene...","id":"20180913_zsiday_viktor_magyargazdasagi_valsag_felkeszules_magyar_narancs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43f77b-491c-4853-a1a3-b4c0a55c4a6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_zsiday_viktor_magyargazdasagi_valsag_felkeszules_magyar_narancs","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:46","title":"Zsiday Viktor: Magyarország nincs kellőképpen felkészülve egy gazdasági válságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e0b3a5-441c-4a67-981e-32e97d59ea91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyafajta egész életében légzési problémákkal küszködik, Skóciában ezért úgy vélik, tenyésztése súlyos állatkínzásnak minősül. ","shortLead":"A kutyafajta egész életében légzési problémákkal küszködik, Skóciában ezért úgy vélik, tenyésztése súlyos...","id":"20180912_Van_egy_orszag_ahol_arra_keszulnek_hogy_betiltjak_a_mopszok_tenyeszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e0b3a5-441c-4a67-981e-32e97d59ea91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a4c6d9-06f8-4676-9b4e-86edbcab8258","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Van_egy_orszag_ahol_arra_keszulnek_hogy_betiltjak_a_mopszok_tenyeszteset","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:37","title":"Van egy ország, ahol arra készülnek, hogy betiltják a mopszok tenyésztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Műsortámogatói spotot, rovatszponzorációt, és termékelhelyezést is kaptak.","shortLead":"Műsortámogatói spotot, rovatszponzorációt, és termékelhelyezést is kaptak.","id":"20180913_Andy_Vajna_tevejeben_hirdeti_magat_a_csepeli_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce125b8-ed3c-433d-b8dc-20e82c589b26","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Andy_Vajna_tevejeben_hirdeti_magat_a_csepeli_onkormanyzat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:44","title":"Andy Vajna tévéjében hirdeti magát a csepeli önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e449af-aabd-4440-b539-cae5a9362cd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Senturion egy londoni székhelyű cég az egyetlent talán a világon, amely egyedi luxuskocsikulcsokat csinál, ráadásul olyanokat, amelyeket karkötőként lehet viselni.","shortLead":"A Senturion egy londoni székhelyű cég az egyetlent talán a világon, amely egyedi luxuskocsikulcsokat csinál, ráadásul...","id":"20180913_Senturion_S177_a_vilag_legdragabb_autokulcsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8e449af-aabd-4440-b539-cae5a9362cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559e8321-85df-4aaa-b339-935b9efbebba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Senturion_S177_a_vilag_legdragabb_autokulcsa","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:25","title":"Biztos nagyon megéri egy ilyen 54 millió forintos kocsikulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ec298e-1b62-48e4-be06-5bdd4c24f428","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mégpedig Guns N’ Roses-pólóban.","shortLead":"Mégpedig Guns N’ Roses-pólóban.","id":"20180913_Schwarzenegger_tekert_egyet_az_Andrassy_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58ec298e-1b62-48e4-be06-5bdd4c24f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f83aa0-240c-4418-a88d-6b8bd9d69f8b","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Schwarzenegger_tekert_egyet_az_Andrassy_uton","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:11","title":"Schwarzenegger tekert egyet az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]