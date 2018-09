Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5963da72-c056-45a1-bcf6-66916992602b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Csorna központjában most megcsodálhat egyet.","shortLead":"Csorna központjában most megcsodálhat egyet.","id":"20180913_Fogadjunk_hogy_nem_latott_meg_ekkora_Rubikkockat__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5963da72-c056-45a1-bcf6-66916992602b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5ac690-de4d-4e22-acc4-47d14bb42479","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Fogadjunk_hogy_nem_latott_meg_ekkora_Rubikkockat__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:11","title":"Fogadjunk, hogy nem látott még ekkora Rubik-kockát! – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf0bc12-0b87-44bd-b0e6-944561dd7226","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik legpatinásabb amerikai lap, a New York Times is Orbánról és Európáról ír, a cikküket azzal kezdik, hogy Európa konzervatívjai azt gondolták, irányíthatják a magyar miniszterelnököt, de tévedtek.","shortLead":"Az egyik legpatinásabb amerikai lap, a New York Times is Orbánról és Európáról ír, a cikküket azzal kezdik, hogy Európa...","id":"20180912_New_York_Times_Orbanra_mar_fenyegeteskent_tekintenek_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbf0bc12-0b87-44bd-b0e6-944561dd7226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad74af0-19c4-43d4-baf4-e761c7bcf412","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_New_York_Times_Orbanra_mar_fenyegeteskent_tekintenek_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:36","title":"New York Times: Orbánra már fenyegetésként tekintenek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36563d2e-38e8-4f50-a35c-59187445ce3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több nézőt is elvittek a biztonságiak, mert táncolni merészeltek.","shortLead":"Több nézőt is elvittek a biztonságiak, mert táncolni merészeltek.","id":"20180913_Botranyba_fulladt_Dua_Lipa_sanghaji_koncertje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36563d2e-38e8-4f50-a35c-59187445ce3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18c3efd-a668-471b-854c-92e102992fc1","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Botranyba_fulladt_Dua_Lipa_sanghaji_koncertje","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:01","title":"Botrányba fulladt Dua Lipa sanghaji koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e6825a-c674-4011-9f4c-b22863597daf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180912_Megtamadja_a_kormany_a_Sargentinijelentest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14e6825a-c674-4011-9f4c-b22863597daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c7b78a-b9c8-4a27-ac6e-6cb43c974ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Megtamadja_a_kormany_a_Sargentinijelentest","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:34","title":"Megtámadja a kormány a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amióta megjelent a Windows 10, a Microsoft kegyetlenül nyomja, szeretné már maga mögött tudni a régebbi operációsrendszer-változatokat. A Windows 7 igen kemény diónak bizonyult, de hamarosan fordulhat a kocka.","shortLead":"Amióta megjelent a Windows 10, a Microsoft kegyetlenül nyomja, szeretné már maga mögött tudni a régebbi...","id":"20180913_windows10_piaci_reszesedese_windows7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2cd001-b58b-47cc-a116-8656c08e51ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_windows10_piaci_reszesedese_windows7","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:03","title":"Ha ez így megy tovább, hamarosan fordulóponthoz érkezik a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 7. cikk szerinti eljárás megindítása egyértelművé tette, hogy az illiberális demokrácia ellentétes az uniós alapértékekkel, ezt jelenti az Európai Parlament mai döntése. A Magyar Helsinki Bizottság üdvözli, hogy a magyar politikai rendszerrel kapcsolatban évek óta hangoztatott kritikákat visszaigazolta az Európai Parlament kétharmada. ","shortLead":"A 7. cikk szerinti eljárás megindítása egyértelművé tette, hogy az illiberális demokrácia ellentétes az uniós...","id":"20180912_A_Helsinki_Bizottsag_szerint_elbukott_az_illiberalis_demokracia_modellje_az_Europai_Parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65f6ce2-c824-4e6a-ab22-2b62c3524ff9","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_A_Helsinki_Bizottsag_szerint_elbukott_az_illiberalis_demokracia_modellje_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:15","title":"A Helsinki Bizottság szerint elbukott az illiberális demokrácia modellje az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetven tonna műanyag granulátumot, BMW-ket és több millió forint készpénzt foglalt le a NAV.","shortLead":"Hetven tonna műanyag granulátumot, BMW-ket és több millió forint készpénzt foglalt le a NAV.","id":"20180913_Video_egyszerre_csapott_le_a_NAV_harom_adocsalo_bunbandara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d452533b-8628-426d-8c58-0edf1ed659a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Video_egyszerre_csapott_le_a_NAV_harom_adocsalo_bunbandara","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:18","title":"Videó: Egyszerre csapott le a NAV három adócsaló bűnbandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Szomorú és sajnálatos, hogy az Akadémia különböző nyilatkozatokkal próbál nyomást gyakorolni a kormányra” – állítja az Innovációs és Technológiai Minisztérium.","shortLead":"„Szomorú és sajnálatos, hogy az Akadémia különböző nyilatkozatokkal próbál nyomást gyakorolni a kormányra” – állítja...","id":"20180912_A_kormany_szerint_valotlansagokat_allit_az_MTA_nem_akadtak_el_a_targyalasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c55b81c-9a87-4e21-9d70-8dd40fd5068f","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_A_kormany_szerint_valotlansagokat_allit_az_MTA_nem_akadtak_el_a_targyalasok","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:26","title":"A kormány szerint valótlanságokat állít az MTA, nem akadtak el a tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]