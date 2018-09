Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják bemutatni a viharok és természeti katasztrófák pusztításait. Most az Egyesült Államokban tomboló Florence hurrikánt illusztrálták így. ","shortLead":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják...","id":"20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24355f28-8399-48d7-a3b3-c2fcbc92ab8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:06","title":"Ebből a videóból garantáltan meg fogja érteni, milyen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérte a szárazföldet Florence, amely szakértők szerint az utóbbi idők egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet az Egyesült Államokban. A vihar mozgását élő radarképeken és videón is közvetítik.","shortLead":"Elérte a szárazföldet Florence, amely szakértők szerint az utóbbi idők egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet az Egyesült...","id":"20180914_florence_hurrikan_elo_video_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66a015b-f21a-44f9-8bf8-674d83882cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_florence_hurrikan_elo_video_vihar","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:03","title":"Pusztítás élő adásban: videóban közvetítik a Florence hurrikán útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A rabok fogják megépíteni börtönöket – derül ki a kormányportálra feltett belügyminisztériumi rendeletmódosítási tervezetből, amit Pintér Sándor belügyminiszter jegyez.","shortLead":"A rabok fogják megépíteni börtönöket – derül ki a kormányportálra feltett belügyminisztériumi rendeletmódosítási...","id":"20180914_Rabokkal_epittetne_a_bortonoket_Pinter_Sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d49724-f91c-4920-925c-05e61280027f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180914_Rabokkal_epittetne_a_bortonoket_Pinter_Sandor","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:51","title":"Rabokkal építtetné a börtönöket Pintér Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbab134-73b3-4ff8-a41a-7a8deaeab25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden hónapnak saját kiemelt témája lesz, amelyről a vita egy – lehetőség szerint provokatív – esszével indul a téma valamely elismert szakértőjének tollából. ","shortLead":"Minden hónapnak saját kiemelt témája lesz, amelyről a vita egy – lehetőség szerint provokatív – esszével indul a téma...","id":"20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_megnyito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dbab134-73b3-4ff8-a41a-7a8deaeab25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8ab828-2017-4a2b-90be-d1200c772461","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_megnyito","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:39","title":"Elindult a Beszélgetések a jövőről című vitasorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Meggyőződésem, hogy néhány hónap múlva Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel együtt kormányozzuk Európát” – jelentette ki az APA osztrák hírügynökség tudósítása szerint Matteo Salvini olasz belügyminiszter pénteken Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral Bécsben tartott találkozója után.","shortLead":"„Meggyőződésem, hogy néhány hónap múlva Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel együtt kormányozzuk Európát” – jelentette...","id":"20180914_Salvini_nehany_honap_mulva_Orban_Viktorral_egyutt_kormanyozzuk_Europat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0855f1ac-9f8e-4386-934a-3a31b50ab9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Salvini_nehany_honap_mulva_Orban_Viktorral_egyutt_kormanyozzuk_Europat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:02","title":"Salvini: Néhány hónap múlva Orbán Viktorral együtt kormányozzuk Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bűnösnek vallja magát az Egyesült Államok elleni összeesküvésben és az igazságszolgáltatás akadályoztatásában Paul Manafort, írja az amerikai sajtó.","shortLead":"Bűnösnek vallja magát az Egyesült Államok elleni összeesküvésben és az igazságszolgáltatás akadályoztatásában Paul...","id":"20180914_Bunosnek_vallja_magat_es_vadalkut_kot_Trump_volt_kampanyfonoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508ebf0-492d-4f38-adea-257763a9ec40","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Bunosnek_vallja_magat_es_vadalkut_kot_Trump_volt_kampanyfonoke","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:06","title":"Bűnösnek vallja magát és vádalkut köt Trump volt kampányfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","shortLead":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","id":"20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dd9684-c550-47a0-811e-9b2e6e60098f","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:09","title":"Megszelídült a Florence, de változatlanul veszélyes, több halálos áldozata van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920607e4-7e96-4b32-8c32-5afb416121f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedro Sánchez szocialista miniszterelnöknek eddig elérhetetlen volt a neten a doktori disszertációja. A liberális középpárt elnökéről, Albert Riveráról pedig – aki támadta – kiderült, nem is jogdoktor, ahogy állítja magáról.","shortLead":"Pedro Sánchez szocialista miniszterelnöknek eddig elérhetetlen volt a neten a doktori disszertációja. A liberális...","id":"20180914_Plagiumvita_egymast_savazza_Spanyolorszagban_a_kormany_es_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920607e4-7e96-4b32-8c32-5afb416121f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd46b51-f655-4bac-b1b4-f7a5ef88791d","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Plagiumvita_egymast_savazza_Spanyolorszagban_a_kormany_es_az_ellenzek","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:59","title":"Plágiumvita: egymást savazza Spanyolországban a kormány és az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]