Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A rabok fogják megépíteni börtönöket – derül ki a kormányportálra feltett belügyminisztériumi rendeletmódosítási tervezetből, amit Pintér Sándor belügyminiszter jegyez.","shortLead":"A rabok fogják megépíteni börtönöket – derül ki a kormányportálra feltett belügyminisztériumi rendeletmódosítási...","id":"20180914_Rabokkal_epittetne_a_bortonoket_Pinter_Sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d49724-f91c-4920-925c-05e61280027f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180914_Rabokkal_epittetne_a_bortonoket_Pinter_Sandor","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:51","title":"Rabokkal építtetné a börtönöket Pintér Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3d96a9-3d14-485e-bcaa-c396f7acdc8f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Rendőrségi feljelentésről, bizonyítatlan állatkísérletről, bűnbakkeresésről is záporoztak a hozzászólások a lakossági fórumon, Tiszaföldváron, ahol egy hete beszélnek a közeli sertéstelepen elhullott disznókról, még egy levágott, zacskóba gyömöszölt disznófül is előkerült. A fórum előtt mi is terepszemlét tartottunk.","shortLead":"Rendőrségi feljelentésről, bizonyítatlan állatkísérletről, bűnbakkeresésről is záporoztak a hozzászólások a lakossági...","id":"20180914_tiszafoldvar_disznok_kepek_sertestelep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c3d96a9-3d14-485e-bcaa-c396f7acdc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd9dd7e-9a3b-48ee-aa19-8b4ef944f4dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_tiszafoldvar_disznok_kepek_sertestelep","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:00","title":"A levágott disznófül is asztalra került a tiszaföldvári lakossági fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85461452-789b-46e7-8edc-6b9061e7a1c6","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Udvariasságból sem alakoskodik a magyar származású Terézia Mora, aki sorozatban kapja a német irodalmi díjakat. Meggyőződése, hogy a hazai öngyilkos nemzeti stratégia mit sem változott Móricz Tragédia című novellája óta. Interjú.","shortLead":"Udvariasságból sem alakoskodik a magyar származású Terézia Mora, aki sorozatban kapja a német irodalmi díjakat...","id":"201833__terezia_mora_iro__kuloncsegrol_tisztasagmaniarol__kozos_kep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85461452-789b-46e7-8edc-6b9061e7a1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcff00f-9890-4430-ac8f-f48644c793fd","keywords":null,"link":"/kultura/201833__terezia_mora_iro__kuloncsegrol_tisztasagmaniarol__kozos_kep","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:00","title":"Terézia Mora: Ki merem jelenteni, ateista vagyok, és elárulom, kire szavaztam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e20e9c-8f15-4b51-9e4a-75b116fd9c70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tényleges statisztikák előtt lehet tippelni. ","shortLead":"A tényleges statisztikák előtt lehet tippelni. ","id":"20180914_suv_legnepszerubb_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97e20e9c-8f15-4b51-9e4a-75b116fd9c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf154f6-cae8-4ebf-9c7c-be7d0220314b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_suv_legnepszerubb_2018","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:21","title":"Rendben, hogy tarolnak a világon SUV-k, de mégis melyik a listavezető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd69af4-b958-4bcf-b4e5-7b4cdf778efc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A holland fejlesztés a becslések szerint jóval tartósabb, mint a hagyományos, betonutak. Szélét különféle szenzorok borítják, amellyel a szakemberek ellenőrizni tudják tartósságát, és azt is, hányan használják.","shortLead":"A holland fejlesztés a becslések szerint jóval tartósabb, mint a hagyományos, betonutak. Szélét különféle szenzorok...","id":"20180914_okoskerekparut_kerekparut_muanyag_hulladek_szemet_bicikli_hollandia_zolle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecd69af4-b958-4bcf-b4e5-7b4cdf778efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb3c67b-0c34-47c8-8a77-78b67b852664","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_okoskerekparut_kerekparut_muanyag_hulladek_szemet_bicikli_hollandia_zolle","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:35","title":"Kész az első kerékpárút, amelyet kizárólag műanyaghulladékból építettek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6130297e-cbc2-4baa-9096-aaaced6ed2a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi önkormányzat szerint törvényesen, 9 pályázó közül választották ki a nyertest.","shortLead":"A helyi önkormányzat szerint törvényesen, 9 pályázó közül választották ki a nyertest.","id":"20180914_27_millio_forintert_epult_30_meter_hosszu_jarda_a_XXII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6130297e-cbc2-4baa-9096-aaaced6ed2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5398d206-5903-4d60-a70e-7b6092956a74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_27_millio_forintert_epult_30_meter_hosszu_jarda_a_XXII_keruletben","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:38","title":"2,7 millió forintért épült 30 méter hosszú járda a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A köztársasági elnök szerint ambiciózusabb vállalásokra lenne szükség.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint ambiciózusabb vállalásokra lenne szükség.","id":"20180914_Ader_Janos_nem_elegedett_a_parizsi_klimaegyezmeny_eddigi_vegrehajtasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577dd6e-70bc-4447-b001-cc31ea0ee8b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Ader_Janos_nem_elegedett_a_parizsi_klimaegyezmeny_eddigi_vegrehajtasaval","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:13","title":"Áder János nem elégedett a párizsi klímaegyezmény eddigi végrehajtásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzmosás miatt emeltek vádat ellenük.","shortLead":"Pénzmosás miatt emeltek vádat ellenük.","id":"20180914_Magyar_bankszamlakon_keresztul_csalt_el_kulfoldi_penzeket_egy_budapesti_testverpar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedf9120-1891-4d1c-95f6-6ba1d702422d","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Magyar_bankszamlakon_keresztul_csalt_el_kulfoldi_penzeket_egy_budapesti_testverpar","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:17","title":"Magyar bankszámlákon keresztül csalt el külföldi pénzeket egy budapesti testvérpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]