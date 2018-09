Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes Bécsben, egy migrációs minicsúcson beszélt.","shortLead":"Az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes Bécsben, egy migrációs minicsúcson beszélt.","id":"20180914_Salvini_a_rabszolgakhoz_hasonlitotta_a_menekulteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792a68b9-9d8b-49a7-a66b-5f43eb104487","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Salvini_a_rabszolgakhoz_hasonlitotta_a_menekulteket","timestamp":"2018. szeptember. 14. 18:40","title":"Salvini a rabszolgákhoz hasonlította a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"Donald Trumpról is megírta szokásos szenzációs könyvét a Watergate-botrány leleplezője, akit olvasói a színfalak mögötti sztorikért kedvelnek, bírálói viszont azért kárhoztatnak, mert kesztyűs kézzel bánik információforrásaival.","shortLead":"Donald Trumpról is megírta szokásos szenzációs könyvét a Watergate-botrány leleplezője, akit olvasói a színfalak...","id":"201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad0cff-9d37-4603-ae97-203d1fdc5ead","keywords":null,"link":"/kultura/201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","timestamp":"2018. szeptember. 15. 16:00","title":"Bob Woodward – Könyörtelen tényfeltáró vagy bennfentes sztárszerző?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee34ac5-bb4f-4a33-bd84-5980ed989eb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka ezúttal a kompakt modelljeit vette kezelésbe, melyek új motorokkal és felszereltségi szintekkel próbálják pénztárca nyitogatásra csábítani a vásárlókat.","shortLead":"A bajor márka ezúttal a kompakt modelljeit vette kezelésbe, melyek új motorokkal és felszereltségi szintekkel próbálják...","id":"20180914_uj_1es_es_x2es_bmwk_mutatkoztak_be_m_sport_dizelmotor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee34ac5-bb4f-4a33-bd84-5980ed989eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b70c61c-1d45-4452-96ef-6ba9b3f4efaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_uj_1es_es_x2es_bmwk_mutatkoztak_be_m_sport_dizelmotor","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:21","title":"Új 1-es és X2-es BMW-k mutatkoztak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd69af4-b958-4bcf-b4e5-7b4cdf778efc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A holland fejlesztés a becslések szerint jóval tartósabb, mint a hagyományos, betonutak. Szélét különféle szenzorok borítják, amellyel a szakemberek ellenőrizni tudják tartósságát, és azt is, hányan használják.","shortLead":"A holland fejlesztés a becslések szerint jóval tartósabb, mint a hagyományos, betonutak. Szélét különféle szenzorok...","id":"20180914_okoskerekparut_kerekparut_muanyag_hulladek_szemet_bicikli_hollandia_zolle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecd69af4-b958-4bcf-b4e5-7b4cdf778efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb3c67b-0c34-47c8-8a77-78b67b852664","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_okoskerekparut_kerekparut_muanyag_hulladek_szemet_bicikli_hollandia_zolle","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:35","title":"Kész az első kerékpárút, amelyet kizárólag műanyaghulladékból építettek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4044cbc-0355-4bfd-9f48-eced1253a652","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok elleni találkozó 12-11-re végződött Berlinben. Az első helyért a csapat az ausztrálokkal játszik, akiket a csoportmeccsen már megvert.","shortLead":"Az olimpiai bajnok elleni találkozó 12-11-re végződött Berlinben. Az első helyért a csapat az ausztrálokkal játszik...","id":"20180915_Legyozte_az_orok_mumus_szerbeket_dontos_a_magyar_polovalogatott_a_vilagkupan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4044cbc-0355-4bfd-9f48-eced1253a652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa6a4a9-0f88-430e-8b05-b712ffd7053f","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Legyozte_az_orok_mumus_szerbeket_dontos_a_magyar_polovalogatott_a_vilagkupan","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:09","title":"Legyőzte az örök mumus szerbeket, döntős a magyar pólóválogatott a világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f47500-85ed-4a6b-a171-a072b4dec621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reformatus.hu-nak beszélt az Emmi korábbi vezetője a jövőjéről.","shortLead":"A reformatus.hu-nak beszélt az Emmi korábbi vezetője a jövőjéről.","id":"20180914_Balog_Zoltannak_fontosabb_az_egyhaz_mint_a_kepviseloseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f47500-85ed-4a6b-a171-a072b4dec621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a660e5b6-0750-4db7-b2a7-c60bf0903e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Balog_Zoltannak_fontosabb_az_egyhaz_mint_a_kepviseloseg","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:44","title":"Balog Zoltánnak fontosabb az egyház, mint a képviselőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem elég, hogy a bérleti díjak az egekben járnak, néhol a piaci árak többszörösét kérik el a tulajdonosok. És akad rá vevő.","shortLead":"Nem elég, hogy a bérleti díjak az egekben járnak, néhol a piaci árak többszörösét kérik el a tulajdonosok. És akad rá...","id":"20180914_Ennyit_kaszalnak_a_berbeadok_az_egyes_fovarosi_keruletekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b0d829-80d8-438f-9f13-ba595e00dc8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180914_Ennyit_kaszalnak_a_berbeadok_az_egyes_fovarosi_keruletekben","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:19","title":"Ennyit kaszálnak a bérbeadók az egyes fővárosi kerületekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d5cdd7-e1cf-4683-8c45-cea24df093bc","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Év végéig kiderül, hogyan lehet munkát vállalni a jövőben az Egyesült Királyságban – erről beszélt a hvg.hu-nak a brit Brexit-ügyi miniszter helyettese. Lord Callanan szerint nem fog csúszni a kilépés, még akkor sem, ha nincs addig megállapodás.","shortLead":"Év végéig kiderül, hogyan lehet munkát vállalni a jövőben az Egyesült Királyságban – erről beszélt a hvg.hu-nak a brit...","id":"20180914_A_brit_kormany_szivesen_latja_a_magyarokat_a_Brexit_utan_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d5cdd7-e1cf-4683-8c45-cea24df093bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a9fff8-2d41-4e0f-8bf0-e2546777fee1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_A_brit_kormany_szivesen_latja_a_magyarokat_a_Brexit_utan_is","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:40","title":"A brit kormány szívesen látja a magyarokat a Brexit után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]