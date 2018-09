Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a8a17ff-9a35-4953-bc5b-71a4b80f26dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós feliratok mindig mókásak, az alábbi, Budapesten fotózott példánynak is megvan a maga diszkrét bája.","shortLead":"Az autós feliratok mindig mókásak, az alábbi, Budapesten fotózott példánynak is megvan a maga diszkrét bája.","id":"20180915_oszinte_autos_volkswagen_caddy_fogyasztas_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a8a17ff-9a35-4953-bc5b-71a4b80f26dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d50206-4eae-4a4f-bd80-b89c9fb8fe5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_oszinte_autos_volkswagen_caddy_fogyasztas_foto","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:36","title":"A nap képe: Budapesten fotózták a legőszintébb autóst, aki füllentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f15ffb-d968-426a-b0c6-6ae4fd70f800","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még nem lehet tudni, mi okozta a tüzet.","shortLead":"Még nem lehet tudni, mi okozta a tüzet.","id":"20180916_Ongyujtokat_szallito_furgon_gyulladt_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0f15ffb-d968-426a-b0c6-6ae4fd70f800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ef2326-48ce-4bbe-af2c-b774681cc3dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Ongyujtokat_szallito_furgon_gyulladt_ki","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:35","title":"Öngyújtókat szállító furgon gyulladt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csattog a gumiparagrafus, ki tudja, hol áll meg.","shortLead":"Csattog a gumiparagrafus, ki tudja, hol áll meg.","id":"20180915_Szeptember_17ig_kell_megfizetnie_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e849dc9-c551-49b2-9abb-79673825b1cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Szeptember_17ig_kell_megfizetnie_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:10","title":"Szeptember 17-ig kell megfizetni a \"bevándorlási különadót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy az angol élvonalba tarthat Dzsudzsák Balázs, egyelőre még nincsen csapata.","shortLead":"Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy az angol élvonalba tarthat Dzsudzsák Balázs, egyelőre még nincsen csapata.","id":"20180915_Boloni_Laszlo_Dzsudzsak_Balazs_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a7d7c5-cb78-4803-9316-10ed239d2eb3","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Boloni_Laszlo_Dzsudzsak_Balazs_foci","timestamp":"2018. szeptember. 15. 14:33","title":"Bölöni László: Javasolni akartam Dzsudzsákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78362c1-c041-4ac1-95a3-fc7883c25353","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban kezelik majd Pjotr Verzilovot, a Pussy Riot orosz punkzenekar egyik aktivistáját, a Vojna (Háború) művészcsoport alapítóját, akit szombaton késő este repülőn Berlinbe szállítottak egy egészségügyi járattal - számolt be a Bild című német lap.","shortLead":"Németországban kezelik majd Pjotr Verzilovot, a Pussy Riot orosz punkzenekar egyik aktivistáját, a Vojna (Háború...","id":"20180916_Nemetorszagban_kezelik_Verzilovot_a_Pussy_Riot_megmergezett_aktivistajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d78362c1-c041-4ac1-95a3-fc7883c25353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263481b0-8d64-441e-aab9-e5dcda478174","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Nemetorszagban_kezelik_Verzilovot_a_Pussy_Riot_megmergezett_aktivistajat","timestamp":"2018. szeptember. 16. 06:57","title":"Németországban kezelik Verzilovot, a Pussy Riot megmérgezett aktivistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"Donald Trumpról is megírta szokásos szenzációs könyvét a Watergate-botrány leleplezője, akit olvasói a színfalak mögötti sztorikért kedvelnek, bírálói viszont azért kárhoztatnak, mert kesztyűs kézzel bánik információforrásaival.","shortLead":"Donald Trumpról is megírta szokásos szenzációs könyvét a Watergate-botrány leleplezője, akit olvasói a színfalak...","id":"201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad0cff-9d37-4603-ae97-203d1fdc5ead","keywords":null,"link":"/kultura/201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","timestamp":"2018. szeptember. 15. 16:00","title":"Bob Woodward – Könyörtelen tényfeltáró vagy bennfentes sztárszerző?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97c6dd6-8c0c-4af7-b0c2-943ff35e3602","c_author":"Tokics Máté - Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Egy koncert alapjáraton a zenéről szól. Pedig ennél sokkal többet adhat azoknak, akik történetesen nem hallják a zenét. Megmutatjuk, hogy tombolnak a hallássérült rajongók egy Wellhello-koncerten.","shortLead":"Egy koncert alapjáraton a zenéről szól. Pedig ennél sokkal többet adhat azoknak, akik történetesen nem hallják a zenét...","id":"20180914_Attol_hogy_nem_hall_meg_elvezheti_a_koncertet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b97c6dd6-8c0c-4af7-b0c2-943ff35e3602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb51afd-bcef-4828-93b4-9ec72569f4c1","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Attol_hogy_nem_hall_meg_elvezheti_a_koncertet","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:00","title":"Hallássérültek, de attól még nem fognak kihagyni egy Wellhello-koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f796c0-acb8-4503-a83a-7fc4ceb9b525","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire emlékszik az elmúlt hét napból!","shortLead":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire...","id":"20180914_Es_ezt_olvasta_Tesztelje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4f796c0-acb8-4503-a83a-7fc4ceb9b525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7175c40c-c23f-4499-9c58-0b742e0a1539","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Es_ezt_olvasta_Tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:45","title":"Fura adalék a Beatles-sztorihoz, betiltanak egy kiskutyát - olvasta ezeket? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]