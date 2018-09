Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"564b4672-8b3e-4aad-b251-01501f4d1e92","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Folyamatos tüntetést jelentett be Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az Alkotmány utcába. A Sargentini-jelentés után összehívott nagy, közös baloldali demonstráció nem mozgatott meg sok embert, Gyurcsány saját becslése szerint 3-4 ezren jelenhettek meg. A hangulat is inkább lagymatag volt. Az MSZP és a Párbeszéd már az Európai Parlamenti választásra hangol.","shortLead":"Folyamatos tüntetést jelentett be Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az Alkotmány utcába. A Sargentini-jelentés után...","id":"20180916_Gyurcsany_kedden_kimegyunk_az_utcara_es_ott_is_maradunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=564b4672-8b3e-4aad-b251-01501f4d1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb303ebb-8cda-4981-8d09-9e10f7228a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Gyurcsany_kedden_kimegyunk_az_utcara_es_ott_is_maradunk","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:16","title":"Gyurcsány: \"Kedden kimegyünk az utcára és ott is maradunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57fa1fc-18a5-4501-a8fa-b53bfb5e8de2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfenyegette és a bevételt követelte az eladótól egy fiatal fiú Eleken, egy dohányboltban. A rendőrök egy órán belül elfogták és őrizetbe vették a gyanúsítottat.","shortLead":"Megfenyegette és a bevételt követelte az eladótól egy fiatal fiú Eleken, egy dohányboltban. A rendőrök egy órán belül...","id":"20180916_Nem_sikerult_a_rablas_es_meg_el_is_kaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a57fa1fc-18a5-4501-a8fa-b53bfb5e8de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4e3fe8-4da8-41e0-9907-ee8b42ca2c92","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Nem_sikerult_a_rablas_es_meg_el_is_kaptak","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:38","title":"Nem sikerült a rablás és még el is kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a58f87-618d-448c-bd55-0eb1d49e0225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Xiaomi csúcstelefonjaiért sem kell túlzottan mélyen nyúlni a pénztárcába, azért sokan fognak örülni annak, ha még kevesebb pénzért lehet jó telefont venni. Hamarosan bemutatják a Xiaomi Mi 8 még megfizethetőbb változatát, a Mi 8 Youth modellt.","shortLead":"Bár a Xiaomi csúcstelefonjaiért sem kell túlzottan mélyen nyúlni a pénztárcába, azért sokan fognak örülni annak, ha még...","id":"20180915_xiaomi_mi8_youth_globalisan_elerheto_olcsobb_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a58f87-618d-448c-bd55-0eb1d49e0225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845cd27c-3f0b-49b6-8d2a-58fca0606810","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_xiaomi_mi8_youth_globalisan_elerheto_olcsobb_telefon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 13:03","title":"Eleve nem drága a Xiaomi csúcstelefonja, de jön a még olcsóbb változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cdef44-8699-441f-be6f-d932811777c3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 24 éves Tolisso térdében elszakadt a keresztszalag, és a belső meniszkusz is megsérült. ","shortLead":"A 24 éves Tolisso térdében elszakadt a keresztszalag, és a belső meniszkusz is megsérült. ","id":"20180916_Sulyosan_megserult_a_Bayern_Munchen_vilagbajnoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62cdef44-8699-441f-be6f-d932811777c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4510d4ae-0d15-428f-9b49-ab864248b1d3","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Sulyosan_megserult_a_Bayern_Munchen_vilagbajnoka","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:29","title":"Súlyosan megsérült a Bayern München világbajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alan Dershowitz szerint a volt kampánymenedzser vádalkuja \"megnyithat olyan ajtókat is, amelyek eddig zárva voltak\".","shortLead":"Alan Dershowitz szerint a volt kampánymenedzser vádalkuja \"megnyithat olyan ajtókat is, amelyek eddig zárva voltak\".","id":"20180916_Manafort_vadalkuja_nagyon_rossz_Trumpnak__allitja_a_neves_jogasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a9041e-c803-4785-a41a-df6dcfc8039a","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Manafort_vadalkuja_nagyon_rossz_Trumpnak__allitja_a_neves_jogasz","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:43","title":"Manafort vádalkuja \"nagyon rossz\" Trumpnak - állítja a neves jogász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00dfc7c-03bf-464d-81a1-3c5d3805250c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jelentős nyomravezetői díjat ajánlott fel Ausztrália Queensland állama annak, aki hasznos információkkal tud szolgálni annak a rejtélynek a megoldásához, hogyan kerültek tűk szupermarketekben kapható eprekbe.","shortLead":"Jelentős nyomravezetői díjat ajánlott fel Ausztrália Queensland állama annak, aki hasznos információkkal tud szolgálni...","id":"20180916_Eprekbe_szurt_tuk_tartjak_rettegesben_Queenslandet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00dfc7c-03bf-464d-81a1-3c5d3805250c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189f3348-bb0f-4232-9465-5a3c8bc7fa15","keywords":null,"link":"/elet/20180916_Eprekbe_szurt_tuk_tartjak_rettegesben_Queenslandet","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:10","title":"Eprekbe szúrt tűk tartják rettegésben az ausztráliai Queenslandet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felszólította szombaton a szicíliai Palermóban Ferenc pápa a maffiát, hogy hagyjon fel a pénz és a hatalom hajhászásával azon a megemlékezésen, amelyet a maffiózók által meggyilkolt Giuseppe Puglisi atya halálának 25 évfordulóján tartottak.","shortLead":"Felszólította szombaton a szicíliai Palermóban Ferenc pápa a maffiát, hogy hagyjon fel a pénz és a hatalom...","id":"20180915_Ferenc_papa_olasz_maffia_Palermo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b754c-93ca-463a-b0ac-4aafaa47e88a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Ferenc_papa_olasz_maffia_Palermo","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:11","title":"Ferenc pápa az olasz maffiának: Ne csak a pénzre gondoljatok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f796c0-acb8-4503-a83a-7fc4ceb9b525","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire emlékszik az elmúlt hét napból!","shortLead":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire...","id":"20180914_Es_ezt_olvasta_Tesztelje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4f796c0-acb8-4503-a83a-7fc4ceb9b525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7175c40c-c23f-4499-9c58-0b742e0a1539","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Es_ezt_olvasta_Tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:45","title":"Fura adalék a Beatles-sztorihoz, betiltanak egy kiskutyát - olvasta ezeket? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]