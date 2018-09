Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hazájuk szuverenitását védelmező államférfiaknak nevezte Orbán Viktort és Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettest Steve Bannon, az amerikai alt right mozgalom egyik meghatározó alakja. Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója nem volt túl népszerű a hallgatóság körében. ","shortLead":"Hazájuk szuverenitását védelmező államférfiaknak nevezte Orbán Viktort és Matteo Salvini olasz...","id":"20180916_Bannon_Londonban_is_vedte_Orbant_es_Salvinit__nem_volt_nepszeru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51979caf-abe1-46a9-8ccd-c477c6e6cdfd","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Bannon_Londonban_is_vedte_Orbant_es_Salvinit__nem_volt_nepszeru","timestamp":"2018. szeptember. 16. 13:49","title":"Bannon Londonban is védte Orbánt és Salvinit – nem volt népszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f47e9ff-2817-4ce6-9dd0-99c768f43f7d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Túrázók és kerékpározók vehették birtokba a hétvégén azt az új amerikai vadvédelmi területet, amelyet egy volt atomfegyvergyár helyén alakítottak ki Colorado államban.","shortLead":"Túrázók és kerékpározók vehették birtokba a hétvégén azt az új amerikai vadvédelmi területet, amelyet egy volt...","id":"20180916_Igy_lesz_atomfegyvergyarbol_vadvedelmi_terulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f47e9ff-2817-4ce6-9dd0-99c768f43f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6a8a10-9d94-4a27-93df-2327921cdd02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Igy_lesz_atomfegyvergyarbol_vadvedelmi_terulet","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:15","title":"Így lesz atomfegyvergyárból vadvédelmi terület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb 200 milliárd dollár értékű termékre vethet ki védővámot Donald Trump, emiatt még drágábbak lehetnek az amerikai vállalatok által Kínában gyártatott elektronikai eszközök.","shortLead":"Újabb 200 milliárd dollár értékű termékre vethet ki védővámot Donald Trump, emiatt még drágábbak lehetnek az amerikai...","id":"20180917_donald_trum_egyesult_allamok_kina_kereskedelmi_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86517da-6772-4951-8c80-098d1b7a84a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_donald_trum_egyesult_allamok_kina_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:03","title":"Felnyomhatja az iPhone-ok árát (is) Trump mai intézkedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8350c6-4bda-409d-8f57-2c43886a2afb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Weather Channel megpróbálta megvédeni munkatársát, közölte, hogy a háttérben sétáló két ember az aszfalton haladt, míg a riporternek. Marc Seidelnek a csúszós füvön kellett kapaszkodnia. Nézzék meg a felvételt, hihető-e ez a magyarázat.","shortLead":"A Weather Channel megpróbálta megvédeni munkatársát, közölte, hogy a háttérben sétáló két ember az aszfalton haladt...","id":"20180916_Tuldramatizalta_a_hurrikant_a_bejelentkezesben_mogotte_egeszen_mast_lehetett_latni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb8350c6-4bda-409d-8f57-2c43886a2afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd039f2-3a7b-4380-ab05-281b76437a5e","keywords":null,"link":"/elet/20180916_Tuldramatizalta_a_hurrikant_a_bejelentkezesben_mogotte_egeszen_mast_lehetett_latni","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:08","title":"Túldramatizálta a hurrikánt a bejelentkezésben, mögötte egészen mást lehetett látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1104fe-ed5f-453a-b2ad-f6078417da5b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas rendező dolgozni akar, nem önmagát ünnepelni.","shortLead":"Az Oscar-díjas rendező dolgozni akar, nem önmagát ünnepelni.","id":"20180916_Napszallta_atuto_siker_volt_Nemes_Jeles_uj_filmjenek_bemutatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af1104fe-ed5f-453a-b2ad-f6078417da5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9405870c-3f06-4d62-84c2-43e31a3272eb","keywords":null,"link":"/kultura/20180916_Napszallta_atuto_siker_volt_Nemes_Jeles_uj_filmjenek_bemutatoja","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:16","title":"Napszállta: átütő siker volt Nemes Jeles új filmjének bemutatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a7aca1-75bb-4dc1-8cfe-7a96de49987e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Star Wars in Concert, avagy a Star Wars: Egy új remény október 16-án lesz Budapesten.



","shortLead":"A Star Wars in Concert, avagy a Star Wars: Egy új remény október 16-án lesz Budapesten.



","id":"20180917_Harom_emelet_magas_kivetiton_a_Star_Wars__koncert_es_filmshow_az_Arenaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a7aca1-75bb-4dc1-8cfe-7a96de49987e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e35319-63da-4939-82d2-9ce2bc837459","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Harom_emelet_magas_kivetiton_a_Star_Wars__koncert_es_filmshow_az_Arenaban","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:17","title":"Három emelet magas kivetítőn a Star Wars – koncert és filmshow az Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan növelhető és hasznosítható természetes érdeklődésünk? Miként segíthet bennünket a kíváncsiság abban, hogy jó vezetők legyünk? – teszik fel a kérdést a Hogyan legyünk jó vezetők? című szerzői.","shortLead":"Hogyan növelhető és hasznosítható természetes érdeklődésünk? Miként segíthet bennünket a kíváncsiság abban, hogy jó...","id":"20180916_Ennek_a_politikusnak_a_tortenete_megmutatja_miert_fontos_a_kivancsisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abac0e1-7392-49bd-86b2-1a474bfc38ac","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180916_Ennek_a_politikusnak_a_tortenete_megmutatja_miert_fontos_a_kivancsisag","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:15","title":"Ennek a politikusnak a története megmutatja, miért fontos a kíváncsiság!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beikszelte a tizennégyet? És a huszonnyolcat?","shortLead":"Beikszelte a tizennégyet? És a huszonnyolcat?","id":"20180915_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de63a1b-1d50-4cc7-89bf-ebc193e7a2af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. szeptember. 15. 19:34","title":"Elő a szelvényekkel, itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]