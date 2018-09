Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b84fa09-82a5-46d5-986a-35e0fd568cd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tinderhez hasonló alkalmazást dob piaca egy kis oregoni bank: az ügyfelek végigpörgethetik a bank alkalmazottjainak adatlapjait, majd ki is választhatják a számukra szimpatikusat.","shortLead":"A Tinderhez hasonló alkalmazást dob piaca egy kis oregoni bank: az ügyfelek végigpörgethetik a bank alkalmazottjainak...","id":"20180917_Bankartinderrel_hoditana_egy_kis_bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b84fa09-82a5-46d5-986a-35e0fd568cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbd942e-5f31-4b08-80cd-5da9040403a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Bankartinderrel_hoditana_egy_kis_bank","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:49","title":"Bankártinderrel hódítana egy kis bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Frankfurter Allgemeine szerint az EP \" lejáratta volna magát\", ha nem szavazza meg a Sargentini-jelentést.","shortLead":"A Frankfurter Allgemeine szerint az EP \" lejáratta volna magát\", ha nem szavazza meg a Sargentini-jelentést.","id":"20180916_Nemet_konzervativ_lap_ha_a_Fidesz_nem_akar_tavozni_ki_kell_zarni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212294c3-8c80-4ece-80b7-72d123dd18e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Nemet_konzervativ_lap_ha_a_Fidesz_nem_akar_tavozni_ki_kell_zarni","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:07","title":"Német konzervatív lap: \"ha a Fidesz nem akar távozni, ki kell zárni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor másra hagyta a piszkos munkát: a parlamentben nem ő, hanem Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője hazaárulózta le azokat az ellenzéki képviselőket, akik megszavazták a Sargentini-jelentést. Ő csak Leónidasz spártai király átkát szórta a fejükre: \"élj örökké\", ezt üzente nekik. Megvolt az első jelentős Gyurcsány–Orbán-csörte is, a DK elnöke Orbán szemébe vágta, hogy diktátor.","shortLead":"Orbán Viktor másra hagyta a piszkos munkát: a parlamentben nem ő, hanem Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője...","id":"20180917_Orban_gyurcsany_parlament_vita_napirend_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535ffba4-465b-4074-a13c-3820f24d90d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_gyurcsany_parlament_vita_napirend_elott","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:27","title":"Cinikus volt Orbán, bele is bakizott a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a4dbd-7c50-49ba-a54a-ffd035f6c0f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös figyelmeztető ablak bukkant fel a Windows 10 egyik utolsó tesztváltozatában (teszt buildjében), s megpróbálta akadályozni a harmadik fél böngészőjének telepítését. Szerencsére a Microsoft hamar visszavonulót fújt.","shortLead":"Különös figyelmeztető ablak bukkant fel a Windows 10 egyik utolsó tesztváltozatában (teszt buildjében), s megpróbálta...","id":"20180917_microsoft_edge_konkurens_bongeszo_figyelmeztetes_letiltas_visszavonas_chrome_firefox_opera_safari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410a4dbd-7c50-49ba-a54a-ffd035f6c0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0385c1d-ecb5-4f1d-8482-16f366db3168","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_microsoft_edge_konkurens_bongeszo_figyelmeztetes_letiltas_visszavonas_chrome_firefox_opera_safari","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:03","title":"Olyan figyelmeztetést tett a Windowsba a Microsoft, amelytől aztán maga is megijedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvvizsgálók nem hajlandók nevüket adni a dokumentumhoz, mivel azt sem tudni pontosan, hogy mekkora volt az éves hiány.","shortLead":"A könyvvizsgálók nem hajlandók nevüket adni a dokumentumhoz, mivel azt sem tudni pontosan, hogy mekkora volt az éves...","id":"20180917_Az_MVM_utan_a_nemzeti_kukaholdingnal_is_problemak_akadtak_az_eves_beszamoloval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352bf72d-584d-497e-b0bc-3bb4fee11502","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Az_MVM_utan_a_nemzeti_kukaholdingnal_is_problemak_akadtak_az_eves_beszamoloval","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:29","title":"Az MVM után a nemzeti kukaholdingnál is problémák akadtak az éves beszámolóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Hároméves szerződést írt alá a japán autóóriás Naomi Oszakával, aki nagy meglepetésre megnyerte az amerikai nyílt teniszbajnokságot női egyesben a jóval esélyesebb Serena Williams-szel szemben.","shortLead":"Hároméves szerződést írt alá a japán autóóriás Naomi Oszakával, aki nagy meglepetésre megnyerte az amerikai nyílt...","id":"20180917_Fekete_apa_lanya_lett_a_Nissan_nagykovete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a44deec-636a-4709-9222-0719c5efdba1","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Fekete_apa_lanya_lett_a_Nissan_nagykovete","timestamp":"2018. szeptember. 17. 05:45","title":"Tenisz és történelem: így lett a fekete apa lánya a Nissan \"nagykövete\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beikszelte a tizennégyet? És a huszonnyolcat?","shortLead":"Beikszelte a tizennégyet? És a huszonnyolcat?","id":"20180915_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de63a1b-1d50-4cc7-89bf-ebc193e7a2af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. szeptember. 15. 19:34","title":"Elő a szelvényekkel, itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f796c0-acb8-4503-a83a-7fc4ceb9b525","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire emlékszik az elmúlt hét napból!","shortLead":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire...","id":"20180914_Es_ezt_olvasta_Tesztelje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4f796c0-acb8-4503-a83a-7fc4ceb9b525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7175c40c-c23f-4499-9c58-0b742e0a1539","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Es_ezt_olvasta_Tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:45","title":"Fura adalék a Beatles-sztorihoz, betiltanak egy kiskutyát - olvasta ezeket? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]