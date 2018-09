Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1aad75e-ced1-4760-b04b-57e29c746bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háztartásonként változik, hogy ki milyen gyakran mossa ki az ágyneműjét, az általános vélekedés szerint azonban kéthetente illik megejteni a cserét. Egy amerikai mikrobiológus szerint azonban még ennél is gyakrabban volna rá szükség. ","shortLead":"Háztartásonként változik, hogy ki milyen gyakran mossa ki az ágyneműjét, az általános vélekedés szerint azonban...","id":"20180915_milyen_gyakran_mossunk_agynemut_higienia_allergias_reakcio_bakterium_gomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1aad75e-ced1-4760-b04b-57e29c746bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0adedea-bf19-4d05-9ea4-c38cb5186a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_milyen_gyakran_mossunk_agynemut_higienia_allergias_reakcio_bakterium_gomba","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:03","title":"Ön milyen gyakran cserél ágyneműt? Lehet, hogy gyakrabban kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8cb6c6-3216-4f65-8534-5744d94d0cb5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott nyerte a Berlinben rendezett férfi vízilabda világkupát: Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese a vasárnapi döntőben 10-4-re győzte le Ausztrália csapatát.A magyar válogatott 1999 után diadalmaskodott újra a világkupában.","shortLead":"A magyar válogatott nyerte a Berlinben rendezett férfi vízilabda világkupát: Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese...","id":"20180916_Magyarorszag_nyerte_a_vizilabda_Vilagkupat_Berlinben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b8cb6c6-3216-4f65-8534-5744d94d0cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf1be5e-d951-4a82-ad93-6b877fa2ca4c","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Magyarorszag_nyerte_a_vizilabda_Vilagkupat_Berlinben","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:46","title":"Magyarország nyerte a vízilabda Világkupát Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b87cbb8-4ac1-4611-9834-10f136a95f54","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Igen, Orbán Viktornak valódi ellenzéke támadt: méghozzá az Európai Néppárt képviselőinek kétharmada. Ha szeretne a jobbközép pártok családjába tartozni, akkor el kell halasztania a márciusban beígért elégtételt, és vissza kell vennie a szeptemberre beígért nagy változásokból. Vagy dönthet úgy, hogy megcsinálja azokat csak azért is, de annak az árát meg kell majd fizetnie.","shortLead":"Igen, Orbán Viktornak valódi ellenzéke támadt: méghozzá az Európai Néppárt képviselőinek kétharmada. Ha szeretne...","id":"20180916_Orban_elbaltazta_olyan_eros_ellenzeket_kapott_amely_az_oszt_is_ujrairhatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b87cbb8-4ac1-4611-9834-10f136a95f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2bdf4c-b59e-4874-8bad-7f07e1db68f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Orban_elbaltazta_olyan_eros_ellenzeket_kapott_amely_az_oszt_is_ujrairhatja","timestamp":"2018. szeptember. 16. 07:00","title":"Orbán elbaltázta: olyan erős ellenzéket kapott, amely az őszt is újraírhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bf0163-d02a-4683-9c6b-783009ba3dcb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az M4 metró négy állomásán zenél a Budapesti Vonósok Kamarazenekar szeptember 17. és 20. között a Budapesti Közlekedési Vállalattal és a Klasszik Rádióval együttműködésben.","shortLead":"Az M4 metró négy állomásán zenél a Budapesti Vonósok Kamarazenekar szeptember 17. és 20. között a Budapesti Közlekedési...","id":"20180915_Vonosok_a_metroban_bkk_bkv_zenekar_minikoncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0bf0163-d02a-4683-9c6b-783009ba3dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e810ac-19c0-456d-bc49-3f212e8bdd58","keywords":null,"link":"/kultura/20180915_Vonosok_a_metroban_bkk_bkv_zenekar_minikoncert","timestamp":"2018. szeptember. 15. 14:56","title":"Ettől megjön a kedve a metrózáshoz: minikoncertek lesznek az M4 állomásain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180916_Hatos_lotto_ha_nem_huzott_be_ot_14_alatti_szamot_felejtse_el_hogy_nyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b897a0-2ba4-4c77-b7a5-131554184ff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Hatos_lotto_ha_nem_huzott_be_ot_14_alatti_szamot_felejtse_el_hogy_nyert","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:30","title":"Hatos lottó: ha nem húzott be öt 14 alatti számot, felejtse el, hogy nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd43fda-9494-465a-9e78-845dcf5da4a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","shortLead":"A nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","id":"20180917_Elgazolt_egy_not_a_villamos_a_Bartok_Bela_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cd43fda-9494-465a-9e78-845dcf5da4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb0ea49-3dd4-4264-8c6e-be5cfef5e3b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_Elgazolt_egy_not_a_villamos_a_Bartok_Bela_uton","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:52","title":"Elgázolt egy nőt a villamos a Bartók Béla úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csattog a gumiparagrafus, ki tudja, hol áll meg.","shortLead":"Csattog a gumiparagrafus, ki tudja, hol áll meg.","id":"20180915_Szeptember_17ig_kell_megfizetnie_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e849dc9-c551-49b2-9abb-79673825b1cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Szeptember_17ig_kell_megfizetnie_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:10","title":"Szeptember 17-ig kell megfizetni a \"bevándorlási különadót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d","c_author":"Hegyi Zoltán","category":"kultura","description":"Menő filmfesztiválokat tengerparton, pálmafák árnyékában és világvárosi nyüzsgésben szokás rendezni, de a kivétel erősíti a szabályt. Miskolc kockáztatott, akart és nyert.","shortLead":"Menő filmfesztiválokat tengerparton, pálmafák árnyékában és világvárosi nyüzsgésben szokás rendezni, de a kivétel...","id":"201837__cinefest__nagy_fogas__lajka_el__pereg_tovabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77f3e36-97e3-460e-b294-19975f771e05","keywords":null,"link":"/kultura/201837__cinefest__nagy_fogas__lajka_el__pereg_tovabb","timestamp":"2018. szeptember. 15. 11:00","title":"A Cinefesten családias légkörben szabadul el a kreatív őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]