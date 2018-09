Most néhány százmillió forintba kerülne az ezer tonnát is meghaladó veszélyes hulladékok kezelése, egy esetleges katasztrófa esetén ez a milliárdos tételt is elérheti a Greenpeace Magyarország számításai szerint.

A szervezet azután írt nyílt levelet a napokban a Belügyminisztériumnak, hogy 2016 óta folyamatosan felhívják erre a veszélyforrásra a figyelmet. Először két évvel ezelőtt a környezetvédő k szakemberei vettek a kiskunhalasi udvarban mintákat, ahol korábban a Bács-Reál Kft veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozott, majd egy felszámolási eljárás után jogutód nélkül megszűnt 2013-ban. A tevékenysége alatt összegyűlt ezer tonnát is meghaladó veszélyes hulladék maradt az udvarban, csakhogy már gazdátlanul. A Greenpeace munkatársainak mintavételei azt mutatták, hogy a tárolókban savak, oldószerek, olajok, egészségügyi veszélyes hulladékok vannak, ráadásul, maguknak az edényeknek is lejárt már a szavatosságuk. A hatóságok is megállapították, hogy a veszélyeztetés fennáll. Az elmúlt néhány év történetével a hvg.hu is foglalkozott.

A Greenpeace Pintér Sándor belügyminiszterhez írt levelében felhívja a figyelmet, hogy a környezetkárosodást megelőző intézkedés lényege, hogy nem szabad megvárni, míg a környezetkárosodás megtörténik. A szervezet elképesztőnek tartja, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság meg akarja várni az intézkedésekkel a környezetkárosodás megtörténtét. Jelenleg a helyszínen tapasztaltak alapján a hordókból, tárolókból továbbra is ellenőrizetlenül folynak ki a szennyezőanyagok.

“Azt várjuk a belügyminisztertől, hogy sürgősen intézkedjen a Kormány vízvédelemért felelős tagjaként a környezetet veszélyeztető állapot felszámolása és a környezetkárosodás megelőzése érdekében. Meggyőződésünk, hogy a hatóságok feladata a környezetkárosítások megszüntetése mellett az ilyen és ehhez hasonló környezetkárosítások megelőzése is” – nyilatkozta Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője.

Olyan információk jutottak el szerkesztőségünkhöz, hogy a katasztrófavédelmi szakemberek a kiskunhalasi udvarban hétfőn, miután a környezetvédők a nyílt levelüket a tárcához is elküldték. Az ezret is meghaladó tonna veszélyes hulladék jelenleg egy kiskunhalasi vállalkozó, Papdi József területén van, aki az elmúlt években megpróbált dűlőre jutni a hatóságokkal is, utóbb éppen egy hete veszített el egy pert a Csongrád Megyei Kormányhivatallal szemben. Arra akarta a keresettel rábírni a hatóságot, hogy a veszélyes hulladékkal történjen már végre valami. A per után Papdi József azt nyilatkozta a hvg.hu-nak, hogy nem adja fel, a Kúrián keresi tovább az igazát. A Greenpeace Magyarország pedig, úgy tudjuk, hogy az ombudsmanhoz fordul rövidesen. Arról, hogy hétfőn a kiskunhalasi udvarban tarthattak szemlét a katasztrófavédők, Papdi Józseftől értesültünk. Megkerestük az illetékes hatóságot, ők keddre ígértek tájékoztatást.