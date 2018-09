Nestor Kirchner 2003 és 2007 között volt elnök. Őt már nem ítélhetik el, mert meghalt. 160 millió dollárt keresnek az egykori elnöki családon! Miért épp ennyit?



Óvakodj a sofőrtől!



A tervhivatal államtitkárának sofőrje vitte a megvesztegetési pénzeket – olykor egyenesen az elnöki család házához. Oscar Centeno azonban az állambiztonság szorgos alkalmazottjaként mindent feljegyzett. Évekig vezette a könyvelését, amelyet azután eljuttatott a sajtónak. Megindult a vizsgálat, amely most a vádemeléshez vezetett Buenos Airesben. A mindig elegáns Cristina Kirchner rabruhába öltözik, mint korrupt kolléganője Dél-Koreában? Szó sincs róla! Szöulban alig emeltek vádat a leváltott elnökasszony ellen, máris vizsgálati fogságba helyezték, majd rekord tempóban el is ítélték 24 éves börtönbüntetésre.

Argentínában mások a szokások

Kirchner asszony tagja a szenátusnak, és ez védelmet jelent számára. Szabadlábon védekezhet mindaddig, amíg a Legfelső Bíróság is ki nem mondja az ítéletet. Ez évekig, sőt évtizedekig is eltarthat. Precedens van: Carlos Menem exelnök is vígan üldögél a szenátusban annak ellenére, hogy hétéves börtönre ítélték jogerősen illegális fegyverkereskedelem miatt. Argentínában a politikai elit védelmet élvez, de a gazdasági nem. 13 vállalatigazgatót is érint a Kirchner család pere. Egy részük szabadlábon védekezhet, de van, akinek börtönbe kell mennie. Előzetesben ugyanis könnyebb megpuhítani a vádlottakat, akik azután rávallanak az elnöki családra, hogy magukat mentsék. A sajtó Buenos Airesben bőven részletezi a vádalku keretében született vallomásokat. Nemcsak ezekre alapoz az ügyészség, hanem a magas rangú állami hivatalnokokra is, akik maguk is nyakig benne voltak a korrupcióban. Közülük 17-et helyeztek vád alá. Ők is dalolnak, hogy mentsék az irhájukat.



A jelenlegi elnök unokatestvére is érintett



A liberális Mauricio Macri épp azzal a jelszóval került hatalomra, hogy gyökerestül kitépni a korrupciót. Argentínában a politikai osztály – miközben a nyilvánosság előtt gyűlölködik – a háttérben elég jól el van egymással, hiszen a pénzek lenyúlásában szinte mindenki érintett. Erre hívta fel a figyelmet az IMF is, amikor Argentína újra támogatást kért. A Nemzetközi Valutaalap meg is adta a segítséget a pénzügyi csőd szélén táncoló országnak, de erőteljesen szorgalmazta a korrupció visszaszorítását. Ezért is indult meg a per Buenos Airesben, ahol a felsőbb körökben mindenki tudott mindent.

A párizsi Le Figaro tudósítója idézi Macri elnök unokatestvérének részletes vallomását. Eszerint a korrupció igen olajozottan folyt a Kirchner házaspár elnöki periódusai idején. Az a vállalkozó, aki állami megrendelést akart kapni, üzent az elnöki família megbízottjának. Lényegében csak egyetlen kérdése volt: mennyi? Vagyis hány százalékot kíván lenyúlni az elnöki páros? Aztán a szóbanforgó összeget készpénzben a Kirchner klán házához vitték. A többi között az a sofőr is, aki 160 millió dollárt könyvelt el az évek során.

A vizsgálóbíró nem kertelt:



Kapott a megvesztegetésből a párt is, de sokkal többet lenyúlt maga az elnöki família.



A párt viszonylag sokat költött a választási kampányokra, mert valós eredmények híján így kellett meggyőznie a választókat arról, hogy miért szavazzanak a Kirchner családra. A választási kampányban muníció volt bőven, hiszen Argentína számtalan pénzügyi válságában az egész politikai osztály nyakig benne volt. Nem is ez volt a gond, hanem el kellett hallgattatni a kritikus hangokat, melyek korrupciót emlegettek. Ez került igazán sokba, de minden bizonnyal megérte. Az IMF gyanúja szerint Argentína szinte permanens pénzügyi válságát épp az okozza, hogy a politikai elit gátlástalanul lenyúlja az állami pénzeket. Illetve, hogy csak a haverok kapnak állami megrendeléseket, de ők is csak akkor, ha rendesen tejelnek. Ezt a jól működő gépezetet mutatta most be az ügyészség, amikor hivatalosan vádat emelt Cristina Kirchner ellen. Az igazságszolgáltatás persze Argentínában is csak névleg független. Mauricio Macri államfő bajban van, mert az IMF a segítségért cserébe megszorító intézkedéseket vár el. Ezt a kínos helyzetet az ellenzék kihasználhatná, ha nem épp kellemetlen korrupciós vádakra kellene felelnie. Ebből a csapdából Kirchner asszony populista pártjának nehéz lesz kikecmeregnie, de a populizmus Latin-Amerikában örök, hiszen valós eredmények híján ígéretekkel kell szédíteni a választópolgárokat, akik meg sem lepődnek igazán, ha megtudják, mennyit is nyúlt le a legutóbbi elnöki família Argentínában.