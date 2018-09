Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8c25a9e-e599-49e4-82a2-ed5a9ae81e59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ízben sikerült eszközhasználatot dokumentálni vadon élő madaraknál – derült ki egy új tanulmányból. Úgy tűnik, az Új-Zélandon élő hegyvidéki papagáj, maori nyelven kea, jóval okosabb lehet, mint azt eddig vélték.","shortLead":"Első ízben sikerült eszközhasználatot dokumentálni vadon élő madaraknál – derült ki egy új tanulmányból. Úgy tűnik...","id":"20180918_kea_hegyvideki_papagaj_eszkozhasznalat_vadon_elo_madarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8c25a9e-e599-49e4-82a2-ed5a9ae81e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da307dda-f5e4-4e9f-ad0d-0d7d0cfbd92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_kea_hegyvideki_papagaj_eszkozhasznalat_vadon_elo_madarak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:40","title":"A kea sokkal okosabb, mint eddig gondolták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b38d4df-bf04-46fb-b254-819eb3510203","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Jön az újabb amatőr pótcselekvés?","shortLead":"Jön az újabb amatőr pótcselekvés?","id":"20180917_Gati_Julia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b38d4df-bf04-46fb-b254-819eb3510203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bd8a5c-eb3c-41ab-9180-5ee4bf247b10","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Gati_Julia","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:58","title":"Gáti Júlia: Annyit ér, mint magyar beteg a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba34108d-84f6-4bf7-baf1-32ffdd6b0b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy kérdés, hogy ennél kisebb DK-s tüntetés volt-e már. Gyurcsány nem tudja, mikor fullad ki a tüntetéssorozata, de azt ígérte, ő holnap is itt lesz. A pár száz fős tömeg döntő része a beszédek végén elhagyta az Alkotmány utcát.","shortLead":"Nagy kérdés, hogy ennél kisebb DK-s tüntetés volt-e már. Gyurcsány nem tudja, mikor fullad ki a tüntetéssorozata, de...","id":"20180918_Durvan_200_embert_mozgatott_meg_Gyurcsany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba34108d-84f6-4bf7-baf1-32ffdd6b0b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74af4864-2449-40bc-afdf-2daab42b5c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Durvan_200_embert_mozgatott_meg_Gyurcsany","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:14","title":"Pár száz embert mozgatott meg Gyurcsány tüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Furcsa táblák jelentek meg a városban, a helyiek egyelőre csak találgatnak.","shortLead":"Furcsa táblák jelentek meg a városban, a helyiek egyelőre csak találgatnak.","id":"20180917_Ujabban_tilos_a_rahelezes_Cegleden__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8e6f19-2f44-495b-a0ad-445deae3672b","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Ujabban_tilos_a_rahelezes_Cegleden__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:38","title":"Újabban tilos a ráhelezés Cegléden – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8185b373-fc51-4d81-b993-ec483c6b297b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180917_A_borkostolas_jobban_megdolgoztatja_az_agyat_mint_a_matematika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8185b373-fc51-4d81-b993-ec483c6b297b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5802d4-d70f-4eee-ba54-7b4a294076f7","keywords":null,"link":"/elet/20180917_A_borkostolas_jobban_megdolgoztatja_az_agyat_mint_a_matematika","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:14","title":"A borkóstolás jobban megdolgoztatja az agyat, mint a matematika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ázsia gyorsuló vagyonkoncentrációja letaszította a trónról az amerikai metropoliszt. Egyre több nő is felkerült a listára, de arányuk még mindig elenyésző.","shortLead":"Ázsia gyorsuló vagyonkoncentrációja letaszította a trónról az amerikai metropoliszt. Egyre több nő is felkerült...","id":"20180917_Mar_nem_New_York_az_ultragazdagok_fovarosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51f213c-ace9-4ed4-a8bd-164afee119a0","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Mar_nem_New_York_az_ultragazdagok_fovarosa","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:09","title":"Már nem New York az ultragazdagok fővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8887decf-f557-4d43-94cd-a34978b8bac8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem perelhette be egy ló Oregon államban a vele rosszul bánó gazdáját. ","shortLead":"Nem perelhette be egy ló Oregon államban a vele rosszul bánó gazdáját. ","id":"20180918_Kidobta_a_birosag_a_lo_feljelenteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8887decf-f557-4d43-94cd-a34978b8bac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f328da-5faf-467b-a5f8-ce875e69cf4f","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Kidobta_a_birosag_a_lo_feljelenteset","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:37","title":"Kidobta az amerikai bíróság a ló feljelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Karolina kormányzója szerint a vihar teljesen tönkreteheti államát.","shortLead":"Észak-Karolina kormányzója szerint a vihar teljesen tönkreteheti államát.","id":"20180916_Amerikai_tropusi_vihar_A_legrosszabb_meg_csak_most_kovetkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202d194d-3be8-4531-9c0f-aab4a591b3cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Amerikai_tropusi_vihar_A_legrosszabb_meg_csak_most_kovetkezik","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:10","title":"Amerikai trópusi vihar: \"A legrosszabb még csak most következik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]