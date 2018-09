Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa8e8e63-350f-4dc0-bc76-9f4df2a7b8ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Civilek írtak levelet Pintér Sándornak, hogy a minisztérium ne várja meg, amíg katasztrófa lesz, a tárca dolga éppen annak megelőzése volna. A hordók már tíz éve ott állnak a halasi udvarban, most a Greenpeace levele után, úgy tudjuk, hogy a katasztrófavédelem körülnézett ott.","shortLead":"Civilek írtak levelet Pintér Sándornak, hogy a minisztérium ne várja meg, amíg katasztrófa lesz, a tárca dolga éppen...","id":"20180918_A_belugyminisztert_surgetik_az_ezer_tonna_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8e8e63-350f-4dc0-bc76-9f4df2a7b8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3114a6a3-ed42-42f7-8993-3e6877b2d8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_A_belugyminisztert_surgetik_az_ezer_tonna_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 18. 06:15","title":"A belügyminisztert sürgetik az ezer tonna kiskunhalasi veszélyes hulladék ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak két ország van az EU-ban, ahol jobban drágult a munkaerő, mint itt.","shortLead":"Csak két ország van az EU-ban, ahol jobban drágult a munkaerő, mint itt.","id":"20180917_Nagyot_dragult_a_magyar_munkaero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94e6315-b944-47f4-90bb-1816a44ceecf","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Nagyot_dragult_a_magyar_munkaero","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:47","title":"Nagyot drágult a magyar munkaerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Karolina kormányzója szerint a vihar teljesen tönkreteheti államát.","shortLead":"Észak-Karolina kormányzója szerint a vihar teljesen tönkreteheti államát.","id":"20180916_Amerikai_tropusi_vihar_A_legrosszabb_meg_csak_most_kovetkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202d194d-3be8-4531-9c0f-aab4a591b3cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Amerikai_tropusi_vihar_A_legrosszabb_meg_csak_most_kovetkezik","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:10","title":"Amerikai trópusi vihar: \"A legrosszabb még csak most következik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1104fe-ed5f-453a-b2ad-f6078417da5b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas rendező dolgozni akar, nem önmagát ünnepelni.","shortLead":"Az Oscar-díjas rendező dolgozni akar, nem önmagát ünnepelni.","id":"20180916_Napszallta_atuto_siker_volt_Nemes_Jeles_uj_filmjenek_bemutatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af1104fe-ed5f-453a-b2ad-f6078417da5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9405870c-3f06-4d62-84c2-43e31a3272eb","keywords":null,"link":"/kultura/20180916_Napszallta_atuto_siker_volt_Nemes_Jeles_uj_filmjenek_bemutatoja","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:16","title":"Napszállta: átütő siker volt Nemes Jeles új filmjének bemutatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autógyárak dolga támogatni a vevőket, hogy környezetkímélő járművet vegyenek – mondta a német közlekedési miniszter.","shortLead":"Az autógyárak dolga támogatni a vevőket, hogy környezetkímélő járművet vegyenek – mondta a német közlekedési miniszter.","id":"20180918_Tamogassak_a_gyarak_aki_kornyezetbarat_autot_vesz__keri_a_nemet_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c576104-e13b-428b-b2e5-f3e3b2490c38","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Tamogassak_a_gyarak_aki_kornyezetbarat_autot_vesz__keri_a_nemet_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:01","title":"Támogassák a gyárak, aki környezetbarát autót vesz – kéri a német kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pórul járt utas a poggyászkezelő Menzies pultjához sietett, de ők inkább papírokat tölttettek ki vele, minthogy dolgozóikat kérjék számon, a rendőrség is csak lassan reagált, az utas szerint 40, a hatóság szerint \"csak\" 25 perc alatt.","shortLead":"A pórul járt utas a poggyászkezelő Menzies pultjához sietett, de ők inkább papírokat tölttettek ki vele, minthogy...","id":"20180918_400_ezer_forintot_loptak_egy_utastol_Ferihegyen_a_sertett_szerint_alig_akartak_vele_foglalkozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b20e94-f2ff-4a63-bcc6-d1e738ed2ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_400_ezer_forintot_loptak_egy_utastol_Ferihegyen_a_sertett_szerint_alig_akartak_vele_foglalkozni","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:09","title":"400 ezer forintot loptak egy utastól Ferihegyen, az illetékesek nagyon lassan reagáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","shortLead":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","id":"20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cf96d-024f-4ce4-b1cd-a1fa3f9b260c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:55","title":"Kétmilliárd forintot költ az állam a Red Bull Air Race-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd488a41-0d06-44ef-b96b-5dee9702badf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vámosgyörk és Ludas között ütött el valakit egy intercity, késés várható a Budapest–Miskolc-vonalon.","shortLead":"Vámosgyörk és Ludas között ütött el valakit egy intercity, késés várható a Budapest–Miskolc-vonalon.","id":"20180918_Halalos_gazolas_volt_Fuzesabony_kozeleben_kesnek_a_vonatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd488a41-0d06-44ef-b96b-5dee9702badf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb2473d-2cf7-45e0-bd70-b3e9d67204bf","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180918_Halalos_gazolas_volt_Fuzesabony_kozeleben_kesnek_a_vonatok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:47","title":"Halálos gázolás volt Füzesabony közelében, késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]