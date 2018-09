Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c0606bb-e404-463b-bf9c-325919e1fde3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó kérte ki a tulajdoni lapot.","shortLead":"Az Átlátszó kérte ki a tulajdoni lapot.","id":"20180918_Az_Aldie_a_leegett_Huvosvolgyi_Vigado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c0606bb-e404-463b-bf9c-325919e1fde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7618f34-a963-4188-9a00-caa5a83d24bd","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Az_Aldie_a_leegett_Huvosvolgyi_Vigado","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:56","title":"Az Aldié a leégett Hűvösvölgyi Vígadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kicsit furcsán emlékezett a történelemre az olasz belügyminiszter.","shortLead":"Kicsit furcsán emlékezett a történelemre az olasz belügyminiszter.","id":"20180917_Salvini_az_olasz_kivandorlok_sosem_csinaltak_torvenytelenseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1138ab-b16e-487c-95b0-b2cfc7acae7a","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Salvini_az_olasz_kivandorlok_sosem_csinaltak_torvenytelenseget","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:02","title":"Salvini: Az olasz kivándorlók sosem csináltak törvénytelenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utasok már a gépen ültek, így mindent láttak. ","shortLead":"Az utasok már a gépen ültek, így mindent láttak. ","id":"20180917_Videora_vettek_ahogy_egy_rakodomunkas_borondokbol_lop_az_ibizai_repteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2b9017-2cfc-4d61-95a9-f7e8d3e83594","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Videora_vettek_ahogy_egy_rakodomunkas_borondokbol_lop_az_ibizai_repteren","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:56","title":"Videóra vették, ahogy egy rakodómunkás bőröndökből lop az ibizai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbd224c-0ebf-462a-be8f-6d2728c77cd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarország Oroszország egyik kulcsfontosságú európai partnere – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktorral folytatott moszkvai tárgyalások nyilvános részében.","shortLead":"Magyarország Oroszország egyik kulcsfontosságú európai partnere – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán...","id":"20180918_Putyin_Magyarorszagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcbd224c-0ebf-462a-be8f-6d2728c77cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3d977f-34a1-44d1-af7b-a2d38a49959f","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Putyin_Magyarorszagrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:49","title":"Megjöttek az első hírek a Putyin–Orbán-találkozóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a7aca1-75bb-4dc1-8cfe-7a96de49987e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Star Wars in Concert, avagy a Star Wars: Egy új remény október 16-án lesz Budapesten.\r

