Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi első alapoktól villanyautónak szánt modellje valahova a Q5 és a Q7 közé ékelődik be. ","shortLead":"Az Audi első alapoktól villanyautónak szánt modellje valahova a Q5 és a Q7 közé ékelődik be. ","id":"20180918_feszultsegkelto_itt_az_elso_tisztan_elektromos_audi_az_etron_divatterepjaro_mercedes_eqc_tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3c22e7-6d7b-492b-aeeb-9a6996d4d455","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_feszultsegkelto_itt_az_elso_tisztan_elektromos_audi_az_etron_divatterepjaro_mercedes_eqc_tesla","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:21","title":"Feszültségkeltő: itt az első tisztán elektromos Audi, az e-tron divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ennyi idő után vezeti ismét az amerikai albumlistát a 76 éves brit ex-Beatle. Új lemeze, az Egypt Station a Billboard 200 élére ugrott, ez legutóbb 1982-ben fordult elő.","shortLead":"Ennyi idő után vezeti ismét az amerikai albumlistát a 76 éves brit ex-Beatle. Új lemeze, az Egypt Station a Billboard...","id":"20180917_paul_mccartney_egypt_station_uj_lemez_billboard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379409e5-690e-4860-9875-d54755b4d7ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_paul_mccartney_egypt_station_uj_lemez_billboard","timestamp":"2018. szeptember. 17. 21:52","title":"Olyasmit csinált Paul McCartney, amire az elmúlt 36 évben nem volt képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e7da50-f783-49ac-ba6e-cffa9fd0a780","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóipar hosszú évtizedekig csak és kizárólag kereklámpás modelleket ontott magából, de aztán jött a változás.","shortLead":"Az autóipar hosszú évtizedekig csak és kizárólag kereklámpás modelleket ontott magából, de aztán jött a változás.","id":"20180917_tudja_hogy_mely_autok_szakitottak_elsokent_a_kerek_fenyszorokkal_citroen_ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4e7da50-f783-49ac-ba6e-cffa9fd0a780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4da6e4-4d2a-40b2-82b1-c903de35d001","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_tudja_hogy_mely_autok_szakitottak_elsokent_a_kerek_fenyszorokkal_citroen_ford","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:21","title":"Tudja, hogy mely autók szakítottak elsőként a kerek fényszórókkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1661a16-51dc-4a17-a03b-3831b373b046","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Woody Allen jelenlegi felesége Soon-Yi Previn évtizedekig tartó hallgatás után megtörte a csöndet, és végre beszélt arról, hogy ő mit gondolt a férjét ért molesztálási vádakról. ","shortLead":"Woody Allen jelenlegi felesége Soon-Yi Previn évtizedekig tartó hallgatás után megtörte a csöndet, és végre beszélt...","id":"20180917_Woody_Allen_felesege_elmondta_a_sajat_verziojat_a_molesztalasi_uggyel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1661a16-51dc-4a17-a03b-3831b373b046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b300cfa-c443-4d6a-873c-7bfd5dd688df","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Woody_Allen_felesege_elmondta_a_sajat_verziojat_a_molesztalasi_uggyel_kapcsolatban","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:53","title":"Woody Allen felesége elmondta a saját verzióját a molesztálási üggyel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c80ec45-338b-4017-a7e9-7bf50c0d9f0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most a kolozsvári állami magyar színház melletti épület falára fújták fel a művet.","shortLead":"Most a kolozsvári állami magyar színház melletti épület falára fújták fel a művet.","id":"20180917_Megerkezett_Kolozsvarra_a_kisvonatozo_Orban__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c80ec45-338b-4017-a7e9-7bf50c0d9f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5552fc88-84ce-4679-a8ba-a1d82bce56b2","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Megerkezett_Kolozsvarra_a_kisvonatozo_Orban__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:16","title":"Megérkezett Kolozsvárra a kisvonatozó Orbán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58b8bba-1077-46fa-a43d-04cffa66e87b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megmagyarázta az Apple-vezér, hogy miért olyan drágák az idei iPhone-ok, no meg úgy egyáltalán az iPhone-ok.","shortLead":"Megmagyarázta az Apple-vezér, hogy miért olyan drágák az idei iPhone-ok, no meg úgy egyáltalán az iPhone-ok.","id":"20180918_tim_cook_apple_iphone_xs_ara_innovacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b58b8bba-1077-46fa-a43d-04cffa66e87b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c7999c-9f0b-4cce-9270-d98b816446b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_tim_cook_apple_iphone_xs_ara_innovacio","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:03","title":"Megszólalt Tim Cook az idei iPhone-ok áráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stormy Daniels azt ígérte, a memoárjában mindent leleplez. A könyv elkészült.","shortLead":"Stormy Daniels azt ígérte, a memoárjában mindent leleplez. A könyv elkészült.","id":"20180918_A_pornoszineszno_konyvebol_kinzo_reszletek_derulnek_ki_Trump_szexualis_eleterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbeec91-5707-4a3f-945f-074f6fe118e7","keywords":null,"link":"/elet/20180918_A_pornoszineszno_konyvebol_kinzo_reszletek_derulnek_ki_Trump_szexualis_eleterol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:44","title":"A pornószínésznő könyvéből kínzó részletek derülnek ki Trump szexuális életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eric Moussambani a világkupa-sorozat budapesti állomásán fog úszni, de versenyprogramon kívül. ","shortLead":"Eric Moussambani a világkupa-sorozat budapesti állomásán fog úszni, de versenyprogramon kívül. ","id":"20180917_Budapestre_jon_uszni_Eric_az_angolna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558bdde4-00ae-460d-9e80-7f3602cef9d6","keywords":null,"link":"/sport/20180917_Budapestre_jon_uszni_Eric_az_angolna","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:53","title":"Budapestre jön úszni Eric, az angolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]