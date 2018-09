Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkástanácsok új megállapodásra várnak.","shortLead":"A munkástanácsok új megállapodásra várnak.","id":"20180917_Magasabb_beremeles_jon_az_allami_vallalatoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da13884b-184f-4332-9f23-089e28363dcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Magasabb_beremeles_jon_az_allami_vallalatoknal","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:46","title":"Magasabb béremelés jön az állami vállalatoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d3576d-ecf2-4f81-9ed4-1db7f3452ae3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 51 éves debreceni férfi mindkét vevővel szerződést kötött, és több millió forintot kért el tőlük.","shortLead":"Az 51 éves debreceni férfi mindkét vevővel szerződést kötött, és több millió forintot kért el tőlük.","id":"20180918_Ket_vevonek_adta_el_a_lakasat_a_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d3576d-ecf2-4f81-9ed4-1db7f3452ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4b5cb5-2562-4beb-abad-ad61803121be","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Ket_vevonek_adta_el_a_lakasat_a_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:44","title":"Két vevőnek is eladta a lakását a férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút szombat óta nem találják. ","shortLead":"A fiút szombat óta nem találják. ","id":"20180917_Eltunt_egy_15_eves_fiu_Pesterzsebetrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ddfee6b-b65f-40e8-ba8d-129b3a756225","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Eltunt_egy_15_eves_fiu_Pesterzsebetrol","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:44","title":"Eltűnt egy 15 éves fiú Pesterzsébetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5af64c1-14e4-456d-a6a5-3a854754e567","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szoros volt a verseny, de végül kormánypárti vezetése lesz Tiszavasvárinak.","shortLead":"Szoros volt a verseny, de végül kormánypárti vezetése lesz Tiszavasvárinak.","id":"20180916_A_fideszes_jelolt_nyert_a_Jobbik_fellegvaraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5af64c1-14e4-456d-a6a5-3a854754e567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07ed081-89c8-4be1-92e3-4df9f2949ab2","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_A_fideszes_jelolt_nyert_a_Jobbik_fellegvaraban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 22:29","title":"A fideszes jelölt nyert a Jobbik fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc09ada-2564-413d-9bf7-dc04ea7b244f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az edinburgh-i állatkertben aggódnak a két óriáspandáért, mert a nőstény és a hím emlősök nem akarnak egymással szaporodni. Ezért radikális döntést hoztak az állatkert vezetői: a meghitt hangulat kedvéért kitiltották a rikító láthatósági mellényeket. ","shortLead":"Az edinburgh-i állatkertben aggódnak a két óriáspandáért, mert a nőstény és a hím emlősök nem akarnak egymással...","id":"20180917_Megoli_a_pandaromantikat_a_lathatosagi_melleny_hasznalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbc09ada-2564-413d-9bf7-dc04ea7b244f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a92de25-ca16-49ea-b027-d69bc602637d","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Megoli_a_pandaromantikat_a_lathatosagi_melleny_hasznalata","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:51","title":"Megöli a pandaromantikát a láthatósági mellény használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd2983-7883-4323-8c0c-0b71c9c6f1c3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ vizeiben élő tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet egy ausztrál kutatás szerint.","shortLead":"A világ vizeiben élő tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet...","id":"20180917_tengeti_teknosok_muanyageves_csiro_muanyag_darabok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edfd2983-7883-4323-8c0c-0b71c9c6f1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43cf998-8af2-421a-8818-7a12907b65c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_tengeti_teknosok_muanyageves_csiro_muanyag_darabok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:03","title":"A tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69644e9f-0fdb-4936-824c-10bf9815901d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két év múlva kezdődhet az M0-s hiányzó nyugati szakaszának építése, így 2022-re teljessé válhat a Budapest körüli körgyűrű. Ez komoly változásokat hozhat a környező települések ingatlanpiacán, de kérdés, kik lesznek a legnagyobb nyertesek.","shortLead":"Két év múlva kezdődhet az M0-s hiányzó nyugati szakaszának építése, így 2022-re teljessé válhat a Budapest körüli...","id":"20180917_Ezeken_a_telepuleseken_dobja_majd_meg_az_arakat_az_M0as_befejezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69644e9f-0fdb-4936-824c-10bf9815901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bf6572-295f-4ffc-bf41-3f64b83b6b1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180917_Ezeken_a_telepuleseken_dobja_majd_meg_az_arakat_az_M0as_befejezese","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:08","title":"Ezeken a településeken dobja majd meg az árakat az M0-s befejezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe84d9a4-97df-4a4e-8f1c-b4c25f8a30b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint hétfőn este elérhetővé tette iPhone-okon és iPadeken futó iOS operációs rendszerének új, 12-es verzióját az Apple.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfőn este elérhetővé tette iPhone-okon és iPadeken futó iOS operációs rendszerének új, 12-es...","id":"20180917_apple_ios_12_letoltes_iphone_ipad_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe84d9a4-97df-4a4e-8f1c-b4c25f8a30b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8bc03b-5c00-4114-a497-795f186ba244","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_apple_ios_12_letoltes_iphone_ipad_frissites","timestamp":"2018. szeptember. 17. 19:38","title":"Ha iPhone-ja van, most frissítsen: már letölthető az új szoftver, benne új funkciókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]