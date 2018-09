Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5050951a-055d-4509-a068-4ce132d301a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjfél körül gyulladt ki a hűvösvölgyi épület, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","shortLead":"Éjfél körül gyulladt ki a hűvösvölgyi épület, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","id":"20180918_Langolt_az_evek_ota_lakatlan_Huvosvolgyi_Vigado_epulete_az_ejjel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5050951a-055d-4509-a068-4ce132d301a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8f4194-8d97-4d4d-a6ba-ecbfac07944a","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Langolt_az_evek_ota_lakatlan_Huvosvolgyi_Vigado_epulete_az_ejjel","timestamp":"2018. szeptember. 18. 06:11","title":"Lángolt az évek óta lakatlan Hűvösvölgyi Vígadó épülete az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 20-án két budapesti helyszínen is elcsíphetjük a sztárt.","shortLead":"Szeptember 20-án két budapesti helyszínen is elcsíphetjük a sztárt.","id":"20180918_Jovok_Budapest__ismet_magyarul_uzent_rajongoinak_Terence_Hill","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cfd77c-d828-4fd8-98b7-9cba9a3347a1","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Jovok_Budapest__ismet_magyarul_uzent_rajongoinak_Terence_Hill","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:19","title":"\"Jövök, Budapest!\" – ismét magyarul üzent rajongóinak Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégsem tartotta be korábbi ígéretét Orbán Viktor, és a parlamenti ülésterem felé haladva, 50 méteres sétája alatt válaszolt három kérdésre.","shortLead":"Mégsem tartotta be korábbi ígéretét Orbán Viktor, és a parlamenti ülésterem felé haladva, 50 méteres sétája alatt...","id":"20180917_Orban_Viktornak_itt_a_karacsony_mi_vagyunk_a_neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b25a8fb-90a7-471e-9423-0cb5e6aedc4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_Viktornak_itt_a_karacsony_mi_vagyunk_a_neppart","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:18","title":"Orbán Viktornak itt a karácsony: \"Mi vagyunk a néppárt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt pénze a vállalatnak, ezért a vezetője a vád szerint hamis papírokkal vett fel 547 millió forint kölcsönt.","shortLead":"Nem volt pénze a vállalatnak, ezért a vezetője a vád szerint hamis papírokkal vett fel 547 millió forint kölcsönt.","id":"20180918_Evekre_bortonbe_kuldenek_az_egyik_tavkozlesi_ceg_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f06f9e-a6b7-4ce6-856c-670d327a7d48","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Evekre_bortonbe_kuldenek_az_egyik_tavkozlesi_ceg_vezetojet","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:52","title":"Évekre börtönbe küldenék az egyik távközlési cég vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kicsit furcsán emlékezett a történelemre az olasz belügyminiszter.","shortLead":"Kicsit furcsán emlékezett a történelemre az olasz belügyminiszter.","id":"20180917_Salvini_az_olasz_kivandorlok_sosem_csinaltak_torvenytelenseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1138ab-b16e-487c-95b0-b2cfc7acae7a","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Salvini_az_olasz_kivandorlok_sosem_csinaltak_torvenytelenseget","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:02","title":"Salvini: Az olasz kivándorlók sosem csináltak törvénytelenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25da65c-4963-4110-8e13-9483ec061c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb szupermarket hálózata, az amerikai, de 28 más országban is jelenlévő óriás, a Walmart divatáru-polcain különös dolgok is kaphatók. Például olyan trikók, amelyeket a volt Szovjetunió nevének cirill betűs rövidítésével ékesítenek: CCCP.","shortLead":"A világ legnagyobb szupermarket hálózata, az amerikai, de 28 más országban is jelenlévő óriás, a Walmart...","id":"20180917_A_balti_allamok_kemenyen_nekimentek_a_CCCPs_trikokat_arulo_amerikai_aruhazlancnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25da65c-4963-4110-8e13-9483ec061c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae41a8bc-cc2d-4b38-8f6e-80391526ba0c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_A_balti_allamok_kemenyen_nekimentek_a_CCCPs_trikokat_arulo_amerikai_aruhazlancnak","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:15","title":"A balti államok keményen nekimentek a CCCP-s trikókat áruló amerikai áruházláncnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi első alapoktól villanyautónak szánt modellje valahova a Q5 és a Q7 közé ékelődik be. ","shortLead":"Az Audi első alapoktól villanyautónak szánt modellje valahova a Q5 és a Q7 közé ékelődik be. ","id":"20180918_feszultsegkelto_itt_az_elso_tisztan_elektromos_audi_az_etron_divatterepjaro_mercedes_eqc_tesla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3c22e7-6d7b-492b-aeeb-9a6996d4d455","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_feszultsegkelto_itt_az_elso_tisztan_elektromos_audi_az_etron_divatterepjaro_mercedes_eqc_tesla","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:21","title":"Feszültségkeltő: itt az első tisztán elektromos Audi, az e-tron divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg Orbán az EU \"zsoldosaitól\" félti a magyar határokat, Kurz és Merkel egyetértett a Frontex megerősítésében.","shortLead":"Míg Orbán az EU \"zsoldosaitól\" félti a magyar határokat, Kurz és Merkel egyetértett a Frontex megerősítésében.","id":"20180916_Kurz_megint_szembement_Orbannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fac50e-187b-4e4e-939a-c24e4baeb6a9","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Kurz_megint_szembement_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:57","title":"Kurz megint szembement Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]