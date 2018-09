Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

2023-ra elvileg elkészül az első autó. Katar saját elektromos autót fog gyártani Jön az új tv-márka: tévégyártásba fog az olcsóbb csúcstelefonjairól ismert OnePlus Nem biztos, hogy a Liverpool támadója pályára tud lépbni kedden a Paris Saint-Germain elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Majdnem kinyomták a szemét, kérdéses Firmino játéka Kitiltottak egy all you can eat étteremből egy triatlonistát, mert megevett száz tál szusit Amerikai trópusi vihar: "A legrosszabb még csak most következik" Ukrajna miatt összeveszett a moszkvai és a konstantinápolyi pátriárka politikusokat buktatott meg leleplezéseivel és folyamatosan tűz alatt tartja a hatalmon lévőket, függetlenül attól, hogy milyen párthoz tartoznak. Szárnyal az elnökjelöltet is buktató lap a franciáknál Kiderül, hogy keménykezű rendező, ha kellet, még Törőcsik Marit is szigorúan csendre intette.\r

\r

Alföldi Róbert: „Nem tudatosan váltam ellenállóvá"