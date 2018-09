Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak két ország van az EU-ban, ahol jobban drágult a munkaerő, mint itt.","shortLead":"Csak két ország van az EU-ban, ahol jobban drágult a munkaerő, mint itt.","id":"20180917_Nagyot_dragult_a_magyar_munkaero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94e6315-b944-47f4-90bb-1816a44ceecf","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Nagyot_dragult_a_magyar_munkaero","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:47","title":"Nagyot drágult a magyar munkaerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisbusz ütközött nyerges vontatónak az M4-esen.","shortLead":"Egy kisbusz ütközött nyerges vontatónak az M4-esen.","id":"20180919_sulyos_baleset_ceglednel_tobben_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c11f1c9-d1e7-4669-85dd-98e754e0bfb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_sulyos_baleset_ceglednel_tobben_megserultek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:45","title":"Súlyos baleset Ceglédnél, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a5f2d7-36b3-48e6-9b55-5c29b5ecdca2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy A lepkegyűjtő és egy Dolgok, amikért érdemes élni című előadást megtartanak. 