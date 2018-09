Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd488a41-0d06-44ef-b96b-5dee9702badf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vámosgyörk és Ludas között ütött el valakit egy intercity, késés várható a Budapest–Miskolc-vonalon.","shortLead":"Vámosgyörk és Ludas között ütött el valakit egy intercity, késés várható a Budapest–Miskolc-vonalon.","id":"20180918_Halalos_gazolas_volt_Fuzesabony_kozeleben_kesnek_a_vonatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd488a41-0d06-44ef-b96b-5dee9702badf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb2473d-2cf7-45e0-bd70-b3e9d67204bf","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180918_Halalos_gazolas_volt_Fuzesabony_kozeleben_kesnek_a_vonatok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:47","title":"Halálos gázolás volt Füzesabony közelében, késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2da7f1-8729-437c-b97a-df4aea121f7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felkérésére Spiró György fogalmazott meg üzenetet a Magyar Dráma Napja alkalmából. Úgy véli, a színház nem kultúrnövény, ahogy a hatalmasságok vélik, esztétikai dogmák szerint nem lehet ápolni.\r

\r

","shortLead":"Az idén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felkérésére Spiró György fogalmazott meg üzenetet a Magyar Dráma Napja...","id":"20180919_Spiro_Gyorgy_A_szinhaz_lete_alapvetoen_ma_sem_forog_veszelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c2da7f1-8729-437c-b97a-df4aea121f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6e994-46ff-4911-9387-c8d0c25d683d","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Spiro_Gyorgy_A_szinhaz_lete_alapvetoen_ma_sem_forog_veszelyben","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:09","title":"Spiró György: A színház léte alapvetően ma sem forog veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is kérte, hogy engedjék el, de egy ideig még biztosan rács mögött marad.","shortLead":"Többször is kérte, hogy engedjék el, de egy ideig még biztosan rács mögött marad.","id":"20180918_Ujabb_ket_honappal_meghosszabbitottak_a_solyi_gyerekgyilkos_elozetes_letartoztatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144c0ecf-8606-4118-ac60-4265ee013b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Ujabb_ket_honappal_meghosszabbitottak_a_solyi_gyerekgyilkos_elozetes_letartoztatasat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:24","title":"Újabb két hónappal meghosszabbították a sólyi gyerekgyilkos előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És valószínűleg meg sem érzi majd a techóriás.","shortLead":"És valószínűleg meg sem érzi majd a techóriás.","id":"20180919_Az_Apple_befizette_gigantikus_adotartozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce80537-50cb-4fda-91e6-bb7809868c4b","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Az_Apple_befizette_gigantikus_adotartozasat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:04","title":"Az Apple befizette gigantikus adótartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egymás kiszámítható partnerei lettünk az utóbbi években, és minden eddigi megállapodást teljesítettünk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvában, miután tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel, aki cserébe kulcsfontosságú EU-s partnernek nevezte Magyarországot. A baráti hangulatú sajtótájékoztatón Putyin beszélt a migránsválságról és a Szíriában lelőtt orosz gép miatt kialakult válságról is. A találkozón megállapodtak az újabb hosszú távú gázszállítás feltételeiről, ám nem írtak alá kétoldalú egyezményeket.","shortLead":"Egymás kiszámítható partnerei lettünk az utóbbi években, és minden eddigi megállapodást teljesítettünk – mondta Orbán...","id":"20180918_putyin_orban_talalkozo_moszkva_paksi_atomeromu_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b9fb61-fe69-4907-8720-73139afe39cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_putyin_orban_talalkozo_moszkva_paksi_atomeromu_sajtotajekoztato","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:50","title":"Orbán Putyinnál: Mindkét fél száz százalékig elkötelezett Paks bővítése mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szerencsejátékban utaztak, havonta több százmillió rubeles forgalmat bonyolítottak, de csak lebuktak.","shortLead":"Szerencsejátékban utaztak, havonta több százmillió rubeles forgalmat bonyolítottak, de csak lebuktak.","id":"20180919_Felszamoltak_az_egyik_legnagyobb_orosz_bunbandat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07e2235-d7af-4a1c-9427-2df828b5ba86","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Felszamoltak_az_egyik_legnagyobb_orosz_bunbandat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:19","title":"Felszámolták az egyik legnagyobb orosz bűnbandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány a szavazás lezárulta óta vitatja a kétharmados többséget. Az EP nem adja ki a szakvéleményt.","shortLead":"A magyar kormány a szavazás lezárulta óta vitatja a kétharmados többséget. Az EP nem adja ki a szakvéleményt.","id":"20180917_A_Sargentiniszavazas_szabalyat_iro_kepviselo_elmondta_miert_nincs_igaza_a_Fidesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f29125b-0b98-4164-888d-86c0504b96ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_A_Sargentiniszavazas_szabalyat_iro_kepviselo_elmondta_miert_nincs_igaza_a_Fidesznek","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:49","title":"A Sargentini-szavazás szabályát író képviselő elmondta, szerinte miért nincs igaza a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552417e9-72c7-44cd-b4d5-456ad5b668e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először reagált a miniszterelnök a lánya egy hónappal ezelőtti pelenkabotrányára. Meg fog lepődni, hogy mit válaszolt. Vagy nem. ","shortLead":"Először reagált a miniszterelnök a lánya egy hónappal ezelőtti pelenkabotrányára. Meg fog lepődni, hogy mit válaszolt...","id":"20180917_Orban_megszolalt_pelenkaugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552417e9-72c7-44cd-b4d5-456ad5b668e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe6a808-653b-4dd6-aa98-0f52b15e2770","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_megszolalt_pelenkaugyben","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:29","title":"Orbán megszólalt végre Ráhel pelenkaügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]